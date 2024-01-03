https://ria.ru/20240103/tvcom-1919574711.html

В Казахстане прекратили вещание некоторых российских телеканалов

В Казахстане прекратили вещание некоторых российских телеканалов - РИА Новости, 03.01.2024

В Казахстане прекратили вещание некоторых российских телеканалов

Оператор платного спутникового и интернет-телевидения в Казахстане TVCOM исключил из сетки вещания ряд российских телеканалов, говорится в сообщении на его... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T13:58

2024-01-03T13:58

2024-01-03T16:19

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АЛМА-АТА, 3 янв — РИА Новости. Оператор платного спутникового и интернет-телевидения в Казахстане TVCOM исключил из сетки вещания ряд российских телеканалов, говорится в сообщении на его сайте. "В рамках снижения количества каналов с информационной повесткой принято решение об исключении телеканалов семейства ТОО "ПКВС Казахстан" из сетки вещания спутникового телевидения и Интернет ТВ. Будет прекращена трансляция телеканалов "Первый канал СНГ", "Поехали", "Время: далекое и близкое", "Дом кино", "Телекафе", "Дом кино Premium", "Музыка Первого", "Победа", "Карусель", "Бобер", "О!", — говорится в сообщении.Отмечается, что планируется постепенное сокращение доли "зарубежных каналов с новостным информационным нарративом, заменяя их рейтинговыми телеканалами развлекательного, фильмового и познавательного характера, в том числе казахстанскими".

https://ria.ru/20231228/moldaviya-1918817707.html

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в мире, технологии, казахстан, снг