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США тайно продлили договор о размещении военных в Катаре, пишут СМИ

США тайно продлили договор о размещении военных в Катаре, пишут СМИ - РИА Новости, 03.01.2024

США тайно продлили договор о размещении военных в Катаре, пишут СМИ

США и Катар тайно продлили договор о размещении американских военнослужащих на крупнейшей на Ближнем Востоке авиабазе Эль-Удейд еще на десять лет, сообщает... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T11:50

2024-01-03T11:50

2024-01-03T11:50

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патрик райдер

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. США и Катар тайно продлили договор о размещении американских военнослужащих на крупнейшей на Ближнем Востоке авиабазе Эль-Удейд еще на десять лет, сообщает телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц. "США тайно заключили соглашение, которое продлевает их военное присутствие на крупной базе в Катаре еще на десять лет", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на трех американских военных чиновников и еще одного осведомленного источника. По информации телеканала, речь идет об авиабазе Эль-Удейд, расположенной в пустыне к юго-западу от Дохи - крупнейшей военной базе США на Ближнем Востоке, которая может вместить более 10 тысяч американских военных. В декабре 2023 года министр обороны США Ллойд Остин посетил базу и выразил благодарность властям Катара за увеличение расходов на нее, однако заявлений о продлении договора не делал. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявлял о начале многонациональной операции "Страж процветания" по защите Красного моря и Аденского залива на фоне атак йеменских повстанцев-хуситов на торговые суда. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что к возглавляемой США операции присоединились более 20 стран.

https://ria.ru/20240103/otvet-1919542206.html

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в мире, сша, катар, ближний восток, ллойд остин, патрик райдер, министерство обороны сша