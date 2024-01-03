https://ria.ru/20240103/ssha-1919560052.html
США тайно продлили договор о размещении военных в Катаре, пишут СМИ
США тайно продлили договор о размещении военных в Катаре, пишут СМИ - РИА Новости, 03.01.2024
США тайно продлили договор о размещении военных в Катаре, пишут СМИ
США и Катар тайно продлили договор о размещении американских военнослужащих на крупнейшей на Ближнем Востоке авиабазе Эль-Удейд еще на десять лет, сообщает... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T11:50
2024-01-03T11:50
2024-01-03T11:50
в мире
сша
катар
ближний восток
ллойд остин
патрик райдер
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846429395_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3009adb42477f4f35c9ebfd5ba65e5d5.jpg
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. США и Катар тайно продлили договор о размещении американских военнослужащих на крупнейшей на Ближнем Востоке авиабазе Эль-Удейд еще на десять лет, сообщает телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц. "США тайно заключили соглашение, которое продлевает их военное присутствие на крупной базе в Катаре еще на десять лет", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на трех американских военных чиновников и еще одного осведомленного источника. По информации телеканала, речь идет об авиабазе Эль-Удейд, расположенной в пустыне к юго-западу от Дохи - крупнейшей военной базе США на Ближнем Востоке, которая может вместить более 10 тысяч американских военных. В декабре 2023 года министр обороны США Ллойд Остин посетил базу и выразил благодарность властям Катара за увеличение расходов на нее, однако заявлений о продлении договора не делал. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявлял о начале многонациональной операции "Страж процветания" по защите Красного моря и Аденского залива на фоне атак йеменских повстанцев-хуситов на торговые суда. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что к возглавляемой США операции присоединились более 20 стран.
https://ria.ru/20240103/otvet-1919542206.html
сша
катар
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846429395_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ae72349c0b818438858b3fda87f4aa2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, катар, ближний восток, ллойд остин, патрик райдер, министерство обороны сша
В мире, США, Катар, Ближний Восток, Ллойд Остин, Патрик Райдер, Министерство обороны США
США тайно продлили договор о размещении военных в Катаре, пишут СМИ
CNN: США тайно продлили договор о размещении военных на базе в Катаре на 10 лет