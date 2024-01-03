https://ria.ru/20240103/spetsoperatsiya-1919627908.html

Спецоперация, 3 января: из украинского плена вернули 248 российских военных

Спецоперация, 3 января: из украинского плена вернули 248 российских военных - РИА Новости, 03.01.2024

Спецоперация, 3 января: из украинского плена вернули 248 российских военных

О ходе спецоперации и возвращении российских военных из украинского плена — в материале РИА Новости. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T21:42

2024-01-03T21:42

2024-01-03T22:20

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. О ходе спецоперации и возвращении российских военных из украинского плена — в материале РИА Новости.Новые атаки на БелгородУкраинские военные продолжили обстрелы Белгорода и областных городов ракетами, выпустив шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха", все они были сбиты российской системой ПВО, сообщили в министерстве обороны.По данным губернатора Вячеслава Гладкова, за сутки ВСУ выпустили не менее 54 ракет по шести районам области.Он также рассказал об атаке дрона-камикадзе в селе Муром Шебекинского округа и обстрелах сел Глотово и Замостье Грайворонского городского круга. Так, Глотово, Козинка и Безымено частично остались без света, в Замостье был поврежден магазин. В селе Сопоти девочка-подросток получила осколочное ранение, уточнил Гладков.В самом Белгороде эвакуировали около 600 человек, чтобы ликвидировать неразорвавшийся боеприпас, еще два снаряда обнаружили в микрорайоне Улитка. Обстрелы Донецка натовскими снарядамиПо данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска выпустили по разным районам Донецка, Макеевке, Горловке и Ясиноватскому району 142 снаряда натовского калибра 155 миллиметров, в том числе три кассетных. Кроме того, мирная жительница пострадала после сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ на Кировский район Донецка. Возвращение российских военных Уз украинского плена после сложного переговорного процесса удалось вернуть 248 российских военных благодаря гуманитарному посредничеству ОАЭ, сообщили в Минобороны. Всем освобожденным военнослужащим оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят их для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях оборонного ведомства. Ход спецоперацииОбучение пилотов ВСУ на F-16 пройдет в ДанииНорвегия отправит два истребителя F-16 и до десяти инструкторов в Данию для обучения украинских военных, сообщило Минобороны королевства. Инструктаж будет проходить на авиабазе Скюдструп в рамках "многонационального сотрудничества, возглавляемого Данией". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что производственные мощности оборонно-промышленного комплекса страны в прошлом году выросли втрое по сравнению с 2022-м. По его словам, в этом году киевские власти планируют потратить более 750 миллиардов гривен (19,7 миллиарда долларов) на выплаты военнослужащим. Более 265 миллиардов гривен (6,9 миллиарда долларов) — на закупку, производство и ремонт вооружения. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу в среду объявляли в Харьковской, Николаевской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Местные СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровске и Харьковской области. Компания М-Тас сообщила, что ее производственные мощности по пошиву одежды для военных и склады получили повреждения в Киеве после взрывов 2 декабря. По информации издания "Страна", продукция компании популярна, в частности, среди руководства Украины. Ее носят Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак и главком ВСУ Валерий Залужный.

https://ria.ru/20240103/zelenskiy-1919514098.html

https://ria.ru/20240103/vsu-1919612910.html

https://ria.ru/20240103/udar-1919582339.html

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