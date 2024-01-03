https://ria.ru/20240103/spetsoperatsiya-1919627908.html
Спецоперация, 3 января: из украинского плена вернули 248 российских военных
Спецоперация, 3 января: из украинского плена вернули 248 российских военных - РИА Новости, 03.01.2024
Спецоперация, 3 января: из украинского плена вернули 248 российских военных
О ходе спецоперации и возвращении российских военных из украинского плена — в материале РИА Новости. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T21:42
2024-01-03T21:42
2024-01-03T22:20
специальная военная операция на украине
в мире
вячеслав гладков
белгород
россия
украина
денис шмыгаль
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919620800_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_848664a7ab9dc57f3f5953fec5be92ff.jpg
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. О ходе спецоперации и возвращении российских военных из украинского плена — в материале РИА Новости.Новые атаки на БелгородУкраинские военные продолжили обстрелы Белгорода и областных городов ракетами, выпустив шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха", все они были сбиты российской системой ПВО, сообщили в министерстве обороны.По данным губернатора Вячеслава Гладкова, за сутки ВСУ выпустили не менее 54 ракет по шести районам области.Он также рассказал об атаке дрона-камикадзе в селе Муром Шебекинского округа и обстрелах сел Глотово и Замостье Грайворонского городского круга. Так, Глотово, Козинка и Безымено частично остались без света, в Замостье был поврежден магазин. В селе Сопоти девочка-подросток получила осколочное ранение, уточнил Гладков.В самом Белгороде эвакуировали около 600 человек, чтобы ликвидировать неразорвавшийся боеприпас, еще два снаряда обнаружили в микрорайоне Улитка. Обстрелы Донецка натовскими снарядамиПо данным представительства ДНР в СЦКК, украинские войска выпустили по разным районам Донецка, Макеевке, Горловке и Ясиноватскому району 142 снаряда натовского калибра 155 миллиметров, в том числе три кассетных. Кроме того, мирная жительница пострадала после сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ на Кировский район Донецка. Возвращение российских военных Уз украинского плена после сложного переговорного процесса удалось вернуть 248 российских военных благодаря гуманитарному посредничеству ОАЭ, сообщили в Минобороны. Всем освобожденным военнослужащим оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят их для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях оборонного ведомства. Ход спецоперацииОбучение пилотов ВСУ на F-16 пройдет в ДанииНорвегия отправит два истребителя F-16 и до десяти инструкторов в Данию для обучения украинских военных, сообщило Минобороны королевства. Инструктаж будет проходить на авиабазе Скюдструп в рамках "многонационального сотрудничества, возглавляемого Данией". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что производственные мощности оборонно-промышленного комплекса страны в прошлом году выросли втрое по сравнению с 2022-м. По его словам, в этом году киевские власти планируют потратить более 750 миллиардов гривен (19,7 миллиарда долларов) на выплаты военнослужащим. Более 265 миллиардов гривен (6,9 миллиарда долларов) — на закупку, производство и ремонт вооружения. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу в среду объявляли в Харьковской, Николаевской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Местные СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровске и Харьковской области. Компания М-Тас сообщила, что ее производственные мощности по пошиву одежды для военных и склады получили повреждения в Киеве после взрывов 2 декабря. По информации издания "Страна", продукция компании популярна, в частности, среди руководства Украины. Ее носят Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак и главком ВСУ Валерий Залужный.
https://ria.ru/20240103/zelenskiy-1919514098.html
https://ria.ru/20240103/vsu-1919612910.html
https://ria.ru/20240103/udar-1919582339.html
белгород
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919620800_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9994d9b9d5361d5bfa75e677186e7327.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вячеслав гладков, белгород, россия, украина, денис шмыгаль, владимир зеленский, вооруженные силы украины, сцкк, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вячеслав Гладков, Белгород, Россия, Украина, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Воздушно-космические силы России
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. О ходе спецоперации и возвращении российских военных из украинского плена — в материале РИА Новости.
Украинские военные продолжили обстрелы Белгорода и областных городов ракетами, выпустив шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха", все они были сбиты российской системой ПВО, сообщили в министерстве обороны.
По данным губернатора Вячеслава Гладкова
, за сутки ВСУ выпустили не менее 54 ракет по шести районам области.
Он также рассказал об атаке дрона-камикадзе в селе Муром Шебекинского округа и обстрелах сел Глотово и Замостье Грайворонского городского круга.
Так, Глотово, Козинка и Безымено частично остались без света, в Замостье был поврежден магазин. В селе Сопоти девочка-подросток получила осколочное ранение, уточнил Гладков.
В самом Белгороде эвакуировали около 600 человек, чтобы ликвидировать неразорвавшийся боеприпас, еще два снаряда обнаружили в микрорайоне Улитка.
Зеленский рассказал об экзистенциальных угрозах для украинцев
Обстрелы Донецка натовскими снарядами
По данным представительства ДНР
в СЦКК, украинские войска выпустили по разным районам Донецка
, Макеевке, Горловке и Ясиноватскому району 142 снаряда натовского калибра 155 миллиметров, в том числе три кассетных.
Кроме того, мирная жительница пострадала после сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ на Кировский район Донецка.
Возвращение российских военных
Уз украинского плена после сложного переговорного процесса удалось вернуть 248 российских военных благодаря гуманитарному посредничеству ОАЭ
, сообщили в Минобороны.
Всем освобожденным военнослужащим оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Самолеты военно-транспортной авиации ВКС
России доставят их для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях оборонного ведомства.
"Сотни тысяч". В США ужаснулись из-за приказа Зеленского ВСУ
- Российские военнослужащие за прошедшие сутки нанесли поражение противнику на всех направлениях ведения спецоперации и отразили четыре атаки украинских войск на Купянском и Южнодонецком направлениях;
- Уничтожены более 600 солдат ВСУ, танк, две боевые машины пехоты Bradley производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", две гаубицы Д-30, самоходные артиллерийские установки "Мста-Б" и "Гвоздика", два орудия Д-20, а также станция радиоэлектронной борьбы;
- Ракетные войска и артиллерия, а также ударные беспилотники российской армии в течение суток поразили ангар с авиационными боеприпасами, радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, пункты дислокации иностранных наемников и нацформирования "Харьковщина" в "Харькове";
- Система ПВО перехватила восемь баллистических ракет "Точка-У", две переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты С-200, а также 34 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и Vampire. Уничтожены 15 украинских беспилотников.
Обучение пилотов ВСУ на F-16 пройдет в Дании
Норвегия отправит два истребителя F-16 и до десяти инструкторов в Данию
для обучения украинских военных, сообщило Минобороны королевства. Инструктаж будет проходить на авиабазе Скюдструп в рамках "многонационального сотрудничества, возглавляемого Данией".
Премьер-министр Украины
Денис Шмыгаль заявил, что производственные мощности оборонно-промышленного комплекса страны в прошлом году выросли втрое по сравнению с 2022-м.
По его словам, в этом году киевские власти планируют потратить более 750 миллиардов гривен (19,7 миллиарда долларов) на выплаты военнослужащим. Более 265 миллиардов гривен (6,9 миллиарда долларов) — на закупку, производство и ремонт вооружения.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу в среду объявляли в Харьковской, Николаевской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях
. Местные СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровске и Харьковской области.
Компания М-Тас сообщила, что ее производственные мощности по пошиву одежды для военных и склады получили повреждения в Киеве после взрывов 2 декабря. По информации издания "Страна", продукция компании популярна, в частности, среди руководства Украины. Ее носят Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак и главком ВСУ Валерий Залужный
.
"В сто раз больше". В США отреагировали на слова Путина об ответном ударе