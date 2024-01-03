https://ria.ru/20240103/slushaniya-1919622859.html

Международный суд ООН проведет слушания по иску ЮАР против Израиля

Международный суд ООН проведет слушания по иску ЮАР против Израиля - РИА Новости, 03.01.2024

Международный суд ООН проведет слушания по иску ЮАР против Израиля

Международный суд ООН в Гааге проведет 11-12 января слушания по иску ЮАР против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, сообщили в... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T21:00

2024-01-03T21:00

2024-01-03T21:28

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ГААГА, 3 янв — РИА Новости. Международный суд ООН в Гааге проведет 11-12 января слушания по иску ЮАР против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, сообщили в инстанции."В четверг, 11 января, и пятницу, 12 января 2024 года, Международный суд (ООН) проведет публичные слушания во Дворце мира в Гааге по иску ЮАР против Израиля, поданному 29 декабря 2023 года", — говорится в заявлении, распространенном судом в среду.Как отмечается, 11 января на судебном заседании выступит ЮАР, а 12 января слово будет предоставлено израильской стороне.ЮАР в пятницу подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде".После этого МИД Израиля заявил, что иск ЮАР не имеет фактических оснований и является эксплуатацией суда, а Претория сотрудничает с "террористами".

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

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