https://ria.ru/20240103/shatdaun-1919633793.html

Белый дом напомнил об угрозе частичного шатдауна

Белый дом напомнил об угрозе частичного шатдауна - РИА Новости, 03.01.2024

Белый дом напомнил об угрозе частичного шатдауна

США вновь угрожает шатдаун — частичное прекращение финансирования правительства, до него осталось чуть более двух недель, предупредила официальный представитель РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T23:00

2024-01-03T23:00

2024-01-03T23:00

в мире

сша

вашингтон (штат)

украина

карин жан-пьер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e40cb8c0ec57bcfe021c87dd5bbceaa9.jpg

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. США вновь угрожает шатдаун — частичное прекращение финансирования правительства, до него осталось чуть более двух недель, предупредила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. "Мы в 16 днях от того момента, когда часть правительства не сможет продолжать работу. Вместо того, чтобы делать свою работу, республиканцы покинули Вашингтон в середине декабря и не вернутся до следующей недели", - заявила Жан-Пьер. Палата представителей, где особенно сильна оппозиция бюджетной политике Байдена, вернется к работе 9 января. Байден при этом сам уехал из Вашингтона в загородную резиденцию перед католическим Рождеством, вернулся на один день, а потом отправился встречать Новый год на карибский остров, где, судя по фотографиям, сильно загорел. В Белый дом президент США вернулся 2 января. Оппоненты демократической администрации из Республиканской партии подсчитали, что Байден с начала работы на посту президента провел более трети времени в загородных или пляжных резиденциях. В Белом доме на подобную критику отвечали, что Байден, где бы он ни находился, исполняет обязанности главы государства. Ранее администрация и конгресс не смогли договориться о принятии полноценного бюджета, законодатели приняли компромиссный бюджет накануне завершения финансирования правительства. Согласно закону ассигнования будут выделены для ряда правительственных ведомств и программ до 19 января, для других - до 2 февраля. При этом документ не предусматривал выделения запрошенных администрацией средств для помощи Украине и Израилю, но и не содержал бюджетных сокращений, которых добиваются республиканцы.

https://ria.ru/20240103/zakharova-1919562757.html

сша

вашингтон (штат)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, вашингтон (штат), украина, карин жан-пьер