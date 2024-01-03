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Белый дом напомнил об угрозе частичного шатдауна - РИА Новости, 03.01.2024
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23:00 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/shatdaun-1919633793.html
Белый дом напомнил об угрозе частичного шатдауна
Белый дом напомнил об угрозе частичного шатдауна - РИА Новости, 03.01.2024
Белый дом напомнил об угрозе частичного шатдауна
США вновь угрожает шатдаун — частичное прекращение финансирования правительства, до него осталось чуть более двух недель, предупредила официальный представитель РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T23:00
2024-01-03T23:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
украина
карин жан-пьер
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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. США вновь угрожает шатдаун — частичное прекращение финансирования правительства, до него осталось чуть более двух недель, предупредила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. "Мы в 16 днях от того момента, когда часть правительства не сможет продолжать работу. Вместо того, чтобы делать свою работу, республиканцы покинули Вашингтон в середине декабря и не вернутся до следующей недели", - заявила Жан-Пьер. Палата представителей, где особенно сильна оппозиция бюджетной политике Байдена, вернется к работе 9 января. Байден при этом сам уехал из Вашингтона в загородную резиденцию перед католическим Рождеством, вернулся на один день, а потом отправился встречать Новый год на карибский остров, где, судя по фотографиям, сильно загорел. В Белый дом президент США вернулся 2 января. Оппоненты демократической администрации из Республиканской партии подсчитали, что Байден с начала работы на посту президента провел более трети времени в загородных или пляжных резиденциях. В Белом доме на подобную критику отвечали, что Байден, где бы он ни находился, исполняет обязанности главы государства. Ранее администрация и конгресс не смогли договориться о принятии полноценного бюджета, законодатели приняли компромиссный бюджет накануне завершения финансирования правительства. Согласно закону ассигнования будут выделены для ряда правительственных ведомств и программ до 19 января, для других - до 2 февраля. При этом документ не предусматривал выделения запрошенных администрацией средств для помощи Украине и Израилю, но и не содержал бюджетных сокращений, которых добиваются республиканцы.
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в мире, сша, вашингтон (штат), украина, карин жан-пьер
В мире, США, Вашингтон (штат), Украина, Карин Жан-Пьер
Белый дом напомнил об угрозе частичного шатдауна

Белый дом напомнил об угрозе грядущего частичного шатдауна в США

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. США вновь угрожает шатдаун — частичное прекращение финансирования правительства, до него осталось чуть более двух недель, предупредила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Мы в 16 днях от того момента, когда часть правительства не сможет продолжать работу. Вместо того, чтобы делать свою работу, республиканцы покинули Вашингтон в середине декабря и не вернутся до следующей недели", - заявила Жан-Пьер.
Палата представителей, где особенно сильна оппозиция бюджетной политике Байдена, вернется к работе 9 января. Байден при этом сам уехал из Вашингтона в загородную резиденцию перед католическим Рождеством, вернулся на один день, а потом отправился встречать Новый год на карибский остров, где, судя по фотографиям, сильно загорел. В Белый дом президент США вернулся 2 января. Оппоненты демократической администрации из Республиканской партии подсчитали, что Байден с начала работы на посту президента провел более трети времени в загородных или пляжных резиденциях. В Белом доме на подобную критику отвечали, что Байден, где бы он ни находился, исполняет обязанности главы государства.
Ранее администрация и конгресс не смогли договориться о принятии полноценного бюджета, законодатели приняли компромиссный бюджет накануне завершения финансирования правительства. Согласно закону ассигнования будут выделены для ряда правительственных ведомств и программ до 19 января, для других - до 2 февраля. При этом документ не предусматривал выделения запрошенных администрацией средств для помощи Украине и Израилю, но и не содержал бюджетных сокращений, которых добиваются республиканцы.
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