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Самолет Москва — Махачкала экстренно сел в Волгограде - РИА Новости, 03.01.2024
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12:10 03.01.2024 (обновлено: 12:30 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/samolet-1919563017.html
Самолет Москва — Махачкала экстренно сел в Волгограде
Самолет Москва — Махачкала экстренно сел в Волгограде - РИА Новости, 03.01.2024
Самолет Москва — Махачкала экстренно сел в Волгограде
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Махачкалу, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по техническим причинам,... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T12:10
2024-01-03T12:30
происшествия
москва
махачкала
волгоград
уральские авиалинии
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
airbus a320
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ВОЛГОГРАД, 3 янв - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Махачкалу, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по техническим причинам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Анастасия Голодова. "Третьего января рейс авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Москва - Махачкала, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 11.54 по техническим причинам", - сообщила Голодова. По ее словам, самолет сел благополучно."Экипаж самолета A320 "Уральских авиалиний" доложил о падении давления в пассажирском салоне и решении следовать на запасной аэродром Волгоград. После снижения на другой эшелон давление в салоне нормализовалось. Борт благополучно совершил посадку в Волгограде в 11:54 мск", - сообщили РИА Новости в Росавиации.
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происшествия, москва, махачкала, волгоград, уральские авиалинии, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), airbus a320
Происшествия, Москва, Махачкала, Волгоград, Уральские авиалинии, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Airbus A320
Самолет Москва — Махачкала экстренно сел в Волгограде

Голодова: летевший в Махачкалу самолет совершил вынужденную посадку в Волгограде

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Самолет. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 3 янв - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Махачкалу, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по техническим причинам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Анастасия Голодова.
«
"Третьего января рейс авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Москва - Махачкала, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 11.54 по техническим причинам", - сообщила Голодова.
По ее словам, самолет сел благополучно.
"Экипаж самолета A320 "Уральских авиалиний" доложил о падении давления в пассажирском салоне и решении следовать на запасной аэродром Волгоград. После снижения на другой эшелон давление в салоне нормализовалось. Борт благополучно совершил посадку в Волгограде в 11:54 мск", - сообщили РИА Новости в Росавиации.
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ПроисшествияМоскваМахачкалаВолгоградУральские авиалинииФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Airbus A320
 
 
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