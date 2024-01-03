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Самолет Москва — Махачкала экстренно сел в Волгограде
Самолет Москва — Махачкала экстренно сел в Волгограде - РИА Новости, 03.01.2024
Самолет Москва — Махачкала экстренно сел в Волгограде
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Махачкалу, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по техническим причинам,... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T12:10
2024-01-03T12:10
2024-01-03T12:30
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ВОЛГОГРАД, 3 янв - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Махачкалу, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по техническим причинам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Анастасия Голодова. "Третьего января рейс авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Москва - Махачкала, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 11.54 по техническим причинам", - сообщила Голодова. По ее словам, самолет сел благополучно."Экипаж самолета A320 "Уральских авиалиний" доложил о падении давления в пассажирском салоне и решении следовать на запасной аэродром Волгоград. После снижения на другой эшелон давление в салоне нормализовалось. Борт благополучно совершил посадку в Волгограде в 11:54 мск", - сообщили РИА Новости в Росавиации.
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происшествия, москва, махачкала, волгоград, уральские авиалинии, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), airbus a320
Происшествия, Москва, Махачкала, Волгоград, Уральские авиалинии, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Airbus A320
Самолет Москва — Махачкала экстренно сел в Волгограде
Голодова: летевший в Махачкалу самолет совершил вынужденную посадку в Волгограде