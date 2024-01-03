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Волонтеры вручат подарки к Рождеству раненым в госпиталях - РИА Новости, 03.01.2024
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Религия
 
12:00 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/rozhdestvo-1918993441.html
Волонтеры вручат подарки к Рождеству раненым в госпиталях
Волонтеры вручат подарки к Рождеству раненым в госпиталях - РИА Новости, 03.01.2024
Волонтеры вручат подарки к Рождеству раненым в госпиталях
Сестры милосердия и волонтеры вручат подарки к Рождеству раненым бойцам в госпиталях Москвы и Подмосковья, рассказала руководитель благотворительных программ... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T12:00
2024-01-03T12:00
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Сестры милосердия и волонтеры вручат подарки к Рождеству раненым бойцам в госпиталях Москвы и Подмосковья, рассказала руководитель благотворительных программ службы помощи "Милосердие" Светлана Беспалова."Наши сестры милосердия и добровольцы помогают в уходе за раненными в госпиталях Москвы и Московской области. К сожалению, не ко всем ребятам могут приехать близкие из других городов, поэтому забота, тепло, знаки внимания такие, как подарки, и особенно подарки на Рождество, очень порадуют раненых и пригодятся им в госпитале. Подарки мы собираем в рамках нашей акции "Дари радость на Рождество" для подопечных православной службы помощи "Милосердие"", - рассказала РИА Новости руководитель отдела фандрайзинга фонда "Милосердие" Светлана Беспалова.Старшая сестра госпитального сестричества Светлана Бабина рассказала РИА Новости, что раненным нужны кружки, триммеры для бороды, зарядки и штативы для телефона, удлинители, станки для бритья, также настольные игры разнообразят досуг пациентов госпиталей." Подарки мы вручаем к Рождеству. Накануне Рождества наши сестрички милосердия наряжаются в народные костюмы, ходят по отделениям в госпиталях, поют святочные песни. В прошлом году всем очень понравилось, было очень душевно", - рассказала БабинаСлужба помощи "Милосердие" – крупнейшая православная социальная служба в России. Подопечные "Милосердия" – это дети и взрослые с инвалидностью, одинокие старики, малоимущие семьи, беременные и женщины с детьми в сложной жизненной ситуации, пациенты московских больниц, бездомные люди. В службе бесплатно поддерживают более 30 тысяч человек в год. До праздника Рождества Христова любой желающий может выбрать подарок на сайте dari.miloserdie.ru для, подопечных 25 проектов службы. Акция продлится до 6 января 2024 года включительно.
https://ria.ru/20231225/kirill-1917931142.html
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Волонтеры вручат подарки к Рождеству раненым в госпиталях

Православные волонтеры вручат подарки к Рождеству раненым бойцам

© Фото предоставлено службой паллиативной помощи ВИЧ-инфицированным "Милосердие"Сестры милосердия и добровольцы поздравляют с Рождеством пациентов ИКБ №2
Сестры милосердия и добровольцы поздравляют с Рождеством пациентов ИКБ №2
© Фото предоставлено службой паллиативной помощи ВИЧ-инфицированным "Милосердие"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Сестры милосердия и волонтеры вручат подарки к Рождеству раненым бойцам в госпиталях Москвы и Подмосковья, рассказала руководитель благотворительных программ службы помощи "Милосердие" Светлана Беспалова.
"Наши сестры милосердия и добровольцы помогают в уходе за раненными в госпиталях Москвы и Московской области. К сожалению, не ко всем ребятам могут приехать близкие из других городов, поэтому забота, тепло, знаки внимания такие, как подарки, и особенно подарки на Рождество, очень порадуют раненых и пригодятся им в госпитале. Подарки мы собираем в рамках нашей акции "Дари радость на Рождество" для подопечных православной службы помощи "Милосердие"", - рассказала РИА Новости руководитель отдела фандрайзинга фонда "Милосердие" Светлана Беспалова.
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Старшая сестра госпитального сестричества Светлана Бабина рассказала РИА Новости, что раненным нужны кружки, триммеры для бороды, зарядки и штативы для телефона, удлинители, станки для бритья, также настольные игры разнообразят досуг пациентов госпиталей.
" Подарки мы вручаем к Рождеству. Накануне Рождества наши сестрички милосердия наряжаются в народные костюмы, ходят по отделениям в госпиталях, поют святочные песни. В прошлом году всем очень понравилось, было очень душевно", - рассказала Бабина
Служба помощи "Милосердие" – крупнейшая православная социальная служба в России. Подопечные "Милосердия" – это дети и взрослые с инвалидностью, одинокие старики, малоимущие семьи, беременные и женщины с детьми в сложной жизненной ситуации, пациенты московских больниц, бездомные люди. В службе бесплатно поддерживают более 30 тысяч человек в год. До праздника Рождества Христова любой желающий может выбрать подарок на сайте dari.miloserdie.ru для, подопечных 25 проектов службы. Акция продлится до 6 января 2024 года включительно.
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