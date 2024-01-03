Под знаком Марса. Пять самых необычных астрособытий в 2024-м
Астрономы: на территории России можно увидеть два лунных затмения
© iStock.com / themotioncloudЛунное затмение
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Хвостатые кометы, крупные астероиды, лунные затмения, мощные звездопады, Марс, готовящийся к противостоянию, — новый год богат яркими астрономическими событиями. И увидеть их смогут не только профессионалы. РИА Новости вместе с учеными рассказывает, какие тайны раскроет нам небо.
Хвостатые странницы
В апреле 2024-го комета 12P/Понса-Брукса подойдет близко к Солнцу и будет светиться, как звезда четвертой величины.
"Это сравнимо с Туманностью Андромеды. Такие объекты видны невооруженным глазом на фоне темного, незасвеченного неба", — объясняет астроном-любитель Станислав Короткий из обсерватории Нижнего Архыза.
Самое необычное событие ожидается в сентябре-октябре — с Землей сблизится комета Цзыцзиньшань-АТЛАС, открытая год назад. Согласно расчетам, ее яркость достигнет первой звездной величины.
"Если повезет, комета разгорится и будет сравнима с Венерой. Такое редко случается на нашей территории, — отмечает астроном. — Есть вероятность, что она станет самой яркой за последние лет двадцать. Ее длинный хвост можно увидеть в вечернее время в южной и юго-западной части горизонта".
© ИнфографикаЯркие астрособытия 2024 года
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"К сожалению, условия наблюдения будут не самые лучшие. Но с точки зрения астрофотографии ожидаются настоящий праздник и потрясающие красочные фотоснимки", — уточняет астроном из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН Леонид Еленин.
Согласно расчетам, 20 января на минимальном расстоянии от Земли пролетит P/2011 NO1 (Elenin) — первая комета, открытая российским ученым. Леонид Еленин, чье имя она носит, наблюдал ее в декабре 2010-го. В августе 2011-го ядро кометы разрушилось при облете Солнца. Найти объект долгое время не удавалось.
"Проблема в том, что мы недостаточно хорошо знаем ее орбиту, и пока в новом появлении комету не обнаружили. Возможно, она или "запаздывает", или менее активна, чем мы рассчитывали", — поясняет ученый. Долгое время он искал ее сам на 40-сантиметровом телескопе.
"Закралась мысль, что комета слабоактивна и обладает блеском намного меньше расчетного, а значит, может быть уже кем-то открыта, но принята за астероид. Так оно и произошло", — пишет Еленин в своем Telegram-канале.
Еще 17 октября телескоп Pan-STARRS 1 открыл новый объект 22,5 звездной величины, следом Pan-STARRS 2 наблюдал его уже с блеском 21,8. Леонид Еленин полагает, что это его комета.
"Официальной "привязки" пока нет, ждем циркуляра, но это точно она", — уверен первооткрыватель.
© Фото : Rolando Ligustri (CAST-Italia)Размытое светлое пятно в верхней части снимка — пылевое облако, оставшееся после распада кометы Еленина (C/2010 X1 ELENIN)
© Фото : Rolando Ligustri (CAST-Italia)
Размытое светлое пятно в верхней части снимка — пылевое облако, оставшееся после распада кометы Еленина (C/2010 X1 ELENIN)
Астероиды
Согласно астрономическому календарю, составленному Александром Козловским, самыми яркими астероидами станут Веста (январь) и Церера (июль).
"Церера — первый открытый человечеством астероид. С осени 2006-го он считается карликовой планетой. Интересен тем, что до сих пор сохранил первозданный водяной лед, то есть ту замороженную воду, из которой давным-давно могли образоваться земные океаны. Веста — самый большой астероид Главного пояса. Несколько лет назад оба объекта изучала автоматическая межпланетная станция Dawn. Для нас эти небесные тела абсолютно не опасны", — говорит Леонид Еленин.
Также мы ждем, продолжает ученый, сближения с достаточно крупным околоземным астероидом (415029) 2011 UL21, диаметр которого может превышать два километра.
"Он сблизится с Землей 27 июня на расстояние 6,5 миллиона километров. Это безопасная дистанция, беспокоиться не стоит. Но всегда остается риск внезапно обнаружить по-настоящему опасный объект, от этого мы не застрахованы", — заключает астроном.
По данным Станислава Короткого, 5 ноября с Землей сблизится довольно крупный, размером пять километров, камень — 1998TU3. Однако он также пролетит на безопасном расстоянии — в несколько десятков лунных орбит. Для наблюдения за ним понадобится десяти-пятнадцатисантиметровый телескоп.
Четыре затмения
В этом году произойдут четыре затмения. Два из них — лунные — будут видны на территории России.
Первое полутеневое лунное затмение — 25 марта. Видно его будет слабо и только на Дальнем Востоке. Еще одно — частное — затмение произойдет с 17 на 18 сентября, его можно наблюдать в европейской части страны, но низко над горизонтом.
"Лунное затмение наступает, когда тень Земли проходит по диску своего спутника. Оба события будут видны не в идеальных условиях, фазы затмений маленькие", — уточняет Короткий.
А еще 18 сентября и 17 октября состоятся суперлуния. Луна, проходящая перигей — точку орбиты на минимальном расстоянии от Земли, в эти дни будет максимально яркой и крупной.
Два солнечных затмения наступят 8 апреля и 2 октября. Первое — полное — увидят в Северной Америке.
"Это одно из самых лучших затмений за последние лет десять по условиям видимости. Солнце скроется на 4,5 минуты. Полоса затмения пройдет в местности, где с высокой вероятностью будет хорошая погода", — поясняет астроном.
Второе солнечное затмение будет кольцеобразным. Полоса тени пройдет по Южной и Северной Америкам, Антарктиде.
© Иллюстрация РИА Новости . iStock/siraanamwongВиды лунного затмения. В этом году на территории России можно увидеть два лунных затмения — полутеневое и частное
© Иллюстрация РИА Новости . iStock/siraanamwong
Виды лунного затмения. В этом году на территории России можно увидеть два лунных затмения — полутеневое и частное
Звездопады
Уже в эти дни россияне смогут наблюдать метеорный поток Квадрантиды. По расчетам, максимальной силы он достигнет в полдень 4 января. В это время невооруженным глазом его не увидеть — только ночью и в утренние часы. А вот жителей севера нашей страны, где сейчас полярная ночь, Квадрантиды будут радовать круглые сутки.
Следующий звездопад ожидается в конце лета — Персеиды. Его максимум выпадает на 12 августа, с четырех до семи вечера.
"При наблюдении за метеорными потоками важно учитывать фазу Луны. Если она яркая, то будет засвечивать небо", — предупреждает Станислав Короткий.
У Персеид широкий пик, поэтому его можно будет увидеть вечером, а также во второй половине ночи. "Поток может достигать ста метеоров в час", — уточняет астроном.
А вот Геминидам в этом году не повезет. По словам ученого, их пик придется в ночь с 13 на 14 декабря, когда ожидается полнолуние. Свет от нашего спутника не даст полюбоваться мощным потоком, достигающим 150 метеоров в час.
© iStock.com / Kazushi_InagakiМетеорный поток Квадрантиды достигнет максимума 4 января
© iStock.com / Kazushi_Inagaki
Метеорный поток Квадрантиды достигнет максимума 4 января
Соединения, покрытия планет и звезд
"Зимой и весной пройдет целая серия соединений с Марсом. Он довольно долго путешествует по небу и, проходя большие расстояния, встречается с разными планетами", — говорит Станислав Короткий.
Первое соединение наступит 21 января. Марс окажется рядом с Меркурием в созвездии Стрельца, но видно их будет плохо, и то на рассвете. Следующей Марс посетит Венеру — 22 февраля, а 10 апреля окажется рядом с Сатурном на фоне созвездия Водолея. Уже 29 апреля, на рассвете, его следует ждать у Нептуна на фоне созвездия Рыб.
Такая активность Марса неслучайна.
"Он готовится к противостоянию, чтобы в конце года стать яркой красной планетой. Расстояние между ним и Землей будет минимальным", — поясняет астроном.
Для наблюдения за Меркурием и Венерой этот год не самый лучший, а вот Юпитер станет настоящим событием — начиная с августа и до конца года он будет очень ярким. С июня по декабрь — хорошее время для наблюдения за Сатурном, а Уран и Нептун можно увидеть только в телескоп или мощный бинокль, поскольку эти планеты очень далеко.
Кроме того, 21 августа ожидается покрытие Сатурна Луной. "Мы увидим, как сначала кольца, а потом и вся планета скроются под лунным диском", — рассказывает Короткий.
Всего же в 2024-м состоится полсотни покрытий Луной планет и ярких звезд.