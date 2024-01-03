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Депутат рассказал о неизвестных хобби Жириновского

Депутат рассказал о неизвестных хобби Жириновского - РИА Новости, 03.01.2024

Депутат рассказал о неизвестных хобби Жириновского

Глава комитета по труду Госдумы РФ Ярослав Нилов (ЛДПР) рассказал РИА Новости о неизвестных хобби основателя партии Владимира Жириновского, в том числе,... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T12:46

2024-01-03T12:46

2024-01-03T12:46

владимир жириновский

госдума рф

ярослав нилов

россия

политика

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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Глава комитета по труду Госдумы РФ Ярослав Нилов (ЛДПР) рассказал РИА Новости о неизвестных хобби основателя партии Владимира Жириновского, в том числе, собирании будильников, значков, а также разведении различных животных, которые находились в специальном скотном дворе. "Владимир Вольфович, несмотря на свою внешнюю жесткость и несгибаемость, в душе был порой сентиментальным человеком. Искал отдушину после трудных рабочих дней. Быть лидером оппозиционной партии крайне сложно. Пребывать в негативном фоне 24 часа в сутки и 365 дней в году", - рассказал он. В какой-то момент Жириновский начал собирать маленькие будильники, отметил Нилов. "Крайне пунктуальный, он не любил опаздывать. Всегда приезжал на встречи заранее. Для него это было принципиально. На руках же он носил недорогие и легкие часы. Также в машине у него были большие часы в спинке сиденья. В холле фракции показывали время в Москве, Костополе, где у его предков была фабрика, и на Чукотке", - сообщил Нилов. По его словам, хобби Жириновского были для него отдушиной. "Мало кто знает, что он еще собирал значки. Их дарили ему, в том числе депутаты. Также он собирал маленьких собачек. Металлические, пластмассовые фигурки. Он любил собак и животных в целом. У него даже был небольшой скотный двор, где были ослицы, мини-пиги, страус, который однажды свалился на фотографа Жириновского", - рассказал парламентарий.

https://ria.ru/20231214/nasledstvo-1915677684.html

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владимир жириновский, госдума рф, ярослав нилов, россия, политика