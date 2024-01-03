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Депутат рассказал о неизвестных хобби Жириновского
Депутат рассказал о неизвестных хобби Жириновского - РИА Новости, 03.01.2024
Депутат рассказал о неизвестных хобби Жириновского
Глава комитета по труду Госдумы РФ Ярослав Нилов (ЛДПР) рассказал РИА Новости о неизвестных хобби основателя партии Владимира Жириновского, в том числе,... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T12:46
2024-01-03T12:46
2024-01-03T12:46
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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Глава комитета по труду Госдумы РФ Ярослав Нилов (ЛДПР) рассказал РИА Новости о неизвестных хобби основателя партии Владимира Жириновского, в том числе, собирании будильников, значков, а также разведении различных животных, которые находились в специальном скотном дворе. "Владимир Вольфович, несмотря на свою внешнюю жесткость и несгибаемость, в душе был порой сентиментальным человеком. Искал отдушину после трудных рабочих дней. Быть лидером оппозиционной партии крайне сложно. Пребывать в негативном фоне 24 часа в сутки и 365 дней в году", - рассказал он. В какой-то момент Жириновский начал собирать маленькие будильники, отметил Нилов. "Крайне пунктуальный, он не любил опаздывать. Всегда приезжал на встречи заранее. Для него это было принципиально. На руках же он носил недорогие и легкие часы. Также в машине у него были большие часы в спинке сиденья. В холле фракции показывали время в Москве, Костополе, где у его предков была фабрика, и на Чукотке", - сообщил Нилов. По его словам, хобби Жириновского были для него отдушиной. "Мало кто знает, что он еще собирал значки. Их дарили ему, в том числе депутаты. Также он собирал маленьких собачек. Металлические, пластмассовые фигурки. Он любил собак и животных в целом. У него даже был небольшой скотный двор, где были ослицы, мини-пиги, страус, который однажды свалился на фотографа Жириновского", - рассказал парламентарий.
https://ria.ru/20231214/nasledstvo-1915677684.html
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владимир жириновский, госдума рф, ярослав нилов, россия, политика
Владимир Жириновский, Госдума РФ, Ярослав Нилов, Россия, Политика
Депутат рассказал о неизвестных хобби Жириновского
Депутат ГД Нилов: среди хобби Жириновского было собирание будильников и значков
МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Глава комитета по труду Госдумы РФ Ярослав Нилов (ЛДПР) рассказал РИА Новости о неизвестных хобби основателя партии Владимира Жириновского, в том числе, собирании будильников, значков, а также разведении различных животных, которые находились в специальном скотном дворе.
"Владимир Вольфович, несмотря на свою внешнюю жесткость и несгибаемость, в душе был порой сентиментальным человеком. Искал отдушину после трудных рабочих дней. Быть лидером оппозиционной партии крайне сложно. Пребывать в негативном фоне 24 часа в сутки и 365 дней в году", - рассказал он.
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В какой-то момент Жириновский начал собирать маленькие будильники, отметил Нилов.
«
"Крайне пунктуальный, он не любил опаздывать. Всегда приезжал на встречи заранее. Для него это было принципиально. На руках же он носил недорогие и легкие часы. Также в машине у него были большие часы в спинке сиденья. В холле фракции показывали время в Москве
, Костополе, где у его предков была фабрика, и на Чукотке", - сообщил Нилов.
По его словам, хобби Жириновского были для него отдушиной.
"Мало кто знает, что он еще собирал значки. Их дарили ему, в том числе депутаты. Также он собирал маленьких собачек. Металлические, пластмассовые фигурки. Он любил собак и животных в целом. У него даже был небольшой скотный двор, где были ослицы, мини-пиги, страус, который однажды свалился на фотографа Жириновского", - рассказал парламентарий.
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