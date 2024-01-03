https://ria.ru/20240103/kharitonov-1919562536.html

Кандидат в президенты Харитонов подал документы на регистрацию в ЦИК

Кандидат в президенты Харитонов подал документы на регистрацию в ЦИК - РИА Новости, 03.01.2024

Кандидат в президенты Харитонов подал документы на регистрацию в ЦИК

Кандидат от КПРФ на выборах президента РФ Николай Харитонов подал документы на регистрацию в ЦИК, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T12:07

2024-01-03T12:07

2024-01-03T12:07

выборы президента россии — 2024

политика

россия

николай харитонов

кпрф

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Кандидат от КПРФ на выборах президента РФ Николай Харитонов подал документы на регистрацию в ЦИК, передает корреспондент РИА Новости. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Прием документов кандидатов-самовыдвиженцев завершился 27 декабря, кандидаты от политических партий могут выдвигаться до 1 января. От думских партий на данный момент уже выдвинуты съездами и подали документы на выдвижение в ЦИК Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от партии "Новые люди".

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политика, россия, николай харитонов, кпрф