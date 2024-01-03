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Кандидат в президенты Харитонов подал документы на регистрацию в ЦИК - РИА Новости, 03.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
12:07 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/kharitonov-1919562536.html
Кандидат в президенты Харитонов подал документы на регистрацию в ЦИК
Кандидат в президенты Харитонов подал документы на регистрацию в ЦИК - РИА Новости, 03.01.2024
Кандидат в президенты Харитонов подал документы на регистрацию в ЦИК
Кандидат от КПРФ на выборах президента РФ Николай Харитонов подал документы на регистрацию в ЦИК, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T12:07
2024-01-03T12:07
выборы президента россии — 2024
политика
россия
николай харитонов
кпрф
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Кандидат от КПРФ на выборах президента РФ Николай Харитонов подал документы на регистрацию в ЦИК, передает корреспондент РИА Новости. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Прием документов кандидатов-самовыдвиженцев завершился 27 декабря, кандидаты от политических партий могут выдвигаться до 1 января. От думских партий на данный момент уже выдвинуты съездами и подали документы на выдвижение в ЦИК Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от партии "Новые люди".
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политика, россия, николай харитонов, кпрф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Николай Харитонов, КПРФ
Кандидат в президенты Харитонов подал документы на регистрацию в ЦИК

Кандидат в президенты от КПРФ Харитонов подал документы на регистрацию в ЦИК

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЧлен президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов
Член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Кандидат от КПРФ на выборах президента РФ Николай Харитонов подал документы на регистрацию в ЦИК, передает корреспондент РИА Новости.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Прием документов кандидатов-самовыдвиженцев завершился 27 декабря, кандидаты от политических партий могут выдвигаться до 1 января. От думских партий на данный момент уже выдвинуты съездами и подали документы на выдвижение в ЦИК Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от партии "Новые люди".
Президентская кампания 2024
30 декабря 2023, 11:25
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Выборы президента России: этапы избирательной кампанииПосмотреть
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияНиколай ХаритоновКПРФ
 
 
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