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Кандидат в президенты Харитонов подал документы на регистрацию в ЦИК
Кандидат в президенты Харитонов подал документы на регистрацию в ЦИК - РИА Новости, 03.01.2024
Кандидат в президенты Харитонов подал документы на регистрацию в ЦИК
Кандидат от КПРФ на выборах президента РФ Николай Харитонов подал документы на регистрацию в ЦИК, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T12:07
2024-01-03T12:07
2024-01-03T12:07
выборы президента россии — 2024
политика
россия
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Кандидат от КПРФ на выборах президента РФ Николай Харитонов подал документы на регистрацию в ЦИК, передает корреспондент РИА Новости. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Прием документов кандидатов-самовыдвиженцев завершился 27 декабря, кандидаты от политических партий могут выдвигаться до 1 января. От думских партий на данный момент уже выдвинуты съездами и подали документы на выдвижение в ЦИК Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от партии "Новые люди".
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политика, россия, николай харитонов, кпрф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Николай Харитонов, КПРФ
Кандидат в президенты Харитонов подал документы на регистрацию в ЦИК
Кандидат в президенты от КПРФ Харитонов подал документы на регистрацию в ЦИК