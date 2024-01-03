https://ria.ru/20240103/khaker-1919569732.html
Казахстан подтвердил информацию об экстрадиции хакера Кислицина в Россию
Казахстан подтвердил информацию об экстрадиции хакера Кислицина в Россию - РИА Новости, 03.01.2024
Казахстан подтвердил информацию об экстрадиции хакера Кислицина в Россию
Генеральная прокуратура Казахстана подтвердила экстрадицию в Россию сотрудника компании F.A.C.C.T. Никиту Кислицина, получившего неправомерный доступ к данным... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T13:11
2024-01-03T13:11
2024-01-03T13:13
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АСТАНА. 3 янв - РИА Новости. Генеральная прокуратура Казахстана подтвердила экстрадицию в Россию сотрудника компании F.A.C.C.T. Никиту Кислицина, получившего неправомерный доступ к данным компании."Двадцать первого декабря 2023 года в установленном порядке произведена передача Кислицина представителям российских правоохранительных органов", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры республики.Как полагает следствие, в октябре 2022 года Кислицин с соучастниками неправомерно получил доступ к данным сервера одной из коммерческих организаций, после чего информация была скопирована. Получив данные, хакеры выдвинули требование о выплатах в криптовалюте на сумму, эквивалентную 550 тысячам рублей, за нераспространение информации в публичных источниках.Запрос о выдаче Кислицина был направлен в июне этого года в связи с его задержанием на территории Казахстана.Компания по кибербезопасности F.A.C.C.T. ранее сообщила РИА Новости, что ее сотрудник Кислицин был задержан 22 июня 2023 года в Казахстане. В компании заявили, что оказывают ему всестороннюю поддержку и обратились в генконсульство России в Казахстане. Позднее генеральный консул РФ Евгений Бобров рассказал РИА Новости, что генеральное консульство России в Алма-Ате попросило власти Казахстана воздержаться от ускоренной выдачи Кислицина Вашингтону.Намерение требовать выдачу Кислицина ранее подтвердили США и Россия. По данным прокуратуры Казахстана, американские власти обвиняют Кислицина в незаконном доступе к защищенной информации, российской стороной ему инкриминируются аналогичные преступления. Замгенпрокурора страны Улан Байжанов сообщал РИА Новости, что ведомство изучит запросы на экстрадицию россиянина. При этом, по его мнению, российский запрос может иметь приоритет над американским в силу гражданства Кислицина.
https://ria.ru/20231228/khakery-1918673118.html
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в мире, казахстан, россия, никита кислицин, евгений бобров
В мире, Казахстан, Россия, Никита Кислицин, Евгений Бобров
Казахстан подтвердил информацию об экстрадиции хакера Кислицина в Россию
Генпрокуратура Казахстана подтвердила экстрадицию хакера Кислицина в РФ
АСТАНА. 3 янв - РИА Новости. Генеральная прокуратура Казахстана
подтвердила экстрадицию в Россию сотрудника компании F.A.C.C.T. Никиту Кислицина, получившего неправомерный доступ к данным компании.
«
"Двадцать первого декабря 2023 года в установленном порядке произведена передача Кислицина представителям российских правоохранительных органов", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры республики.
Как полагает следствие, в октябре 2022 года Кислицин с соучастниками неправомерно получил доступ к данным сервера одной из коммерческих организаций, после чего информация была скопирована. Получив данные, хакеры выдвинули требование о выплатах в криптовалюте на сумму, эквивалентную 550 тысячам рублей, за нераспространение информации в публичных источниках.
Запрос о выдаче Кислицина был направлен в июне этого года в связи с его задержанием на территории Казахстана.
Компания по кибербезопасности F.A.C.C.T. ранее сообщила РИА Новости, что ее сотрудник Кислицин был задержан 22 июня 2023 года в Казахстане. В компании заявили, что оказывают ему всестороннюю поддержку и обратились в генконсульство России в Казахстане. Позднее генеральный консул РФ Евгений Бобров
рассказал РИА Новости, что генеральное консульство России в Алма-Ате попросило власти Казахстана воздержаться от ускоренной выдачи Кислицина Вашингтону.
Намерение требовать выдачу Кислицина ранее подтвердили США и Россия. По данным прокуратуры Казахстана, американские власти обвиняют Кислицина в незаконном доступе к защищенной информации, российской стороной ему инкриминируются аналогичные преступления. Замгенпрокурора страны Улан Байжанов сообщал РИА Новости, что ведомство изучит запросы на экстрадицию россиянина. При этом, по его мнению, российский запрос может иметь приоритет над американским в силу гражданства Кислицина.
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