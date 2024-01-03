https://ria.ru/20240103/kazakhstan-1919565018.html

В Казахстане были попытки навязать модель двоевластия, заявил Токаев

В Казахстане были попытки навязать модель двоевластия, заявил Токаев - РИА Новости, 03.01.2024

В Казахстане были попытки навязать модель двоевластия, заявил Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью общенациональной газете Egemen Qazaqstan заявил, что в республике были попытки навязать модель двоевластия... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T12:32

2024-01-03T12:32

2024-01-03T12:33

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АЛМА-АТА, 3 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью общенациональной газете Egemen Qazaqstan заявил, что в республике были попытки навязать модель двоевластия после ухода первого главы государства Нурсултана Назарбаева в 2019 году. "Попытки навязать модель двоевластия действительно были, и, должен сказать, эти попытки отличались целенаправленностью и организованностью. В сложившейся политической ситуации "транзита власти" политические манипуляторы сформировали некий параллельный центр власти. В нашей стране действовали президент и верховный главнокомандующий, а также председатель Совета безопасности в лице экс-президента. Это, в конечном итоге, не могло не привести к властной коллизии", - сказал Токаев. По его словам, эта ситуация стала "одной из предпосылок январского кризиса" 2022 года, когда в республике прошли массовые беспорядки и была совершена попытка госпереворота. "Некоторые чиновники бегали поочередно по кабинетам. Они играли на этом и, в конце концов, заигрались. Позже я прямо сказал Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, что политические игрища, прежде всего, его ближайших соратников чуть было не разорвали страну. Считаю, что вообще не должно быть "старшего и младшего президентов". Уходя – уходи. Это серьезный урок для будущего поколения руководителей, которое должно остерегаться таких вещей и всегда думать только об интересах государства и благополучии общества", - подчеркнул Токаев. По словам Токаева, после его избрания на пост президента в 2019 году был взят курс на демократизацию политической системы, либерализацию общественной жизни и демонополизацию экономики, что вызвало "резкое неприятие влиятельных лиц, воспринявших его как угрозу глубоко укоренившемуся положению дел в стране и своему привилегированному статусу во властных структурах". "С их стороны постепенно нарастало скрытое, а зачастую и открытое сопротивление реформам. В конце концов, чтобы повернуть вспять преобразования и восстановить прежние порядки, они решились на крайние меры. Эта группа высокопоставленных лиц имела огромное влияние на силовые структуры и криминалитет, поэтому был выбран вариант организации насильственного захвата власти. По данным следствия, подготовка началась примерно с середины 2021 года", - отметил президент. Январскими событиями называют массовые протесты в Казахстане, которые начались в первые дни 2022 года. Жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики.

https://ria.ru/20240103/kazakhstan-1919546315.html

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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, нурсултан назарбаев