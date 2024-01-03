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Израиль находится на грани войны с Ливаном, заявил глава МИД Турции - РИА Новости, 03.01.2024
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17:56 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/izrail-1919602514.html
Израиль находится на грани войны с Ливаном, заявил глава МИД Турции
Израиль находится на грани войны с Ливаном, заявил глава МИД Турции - РИА Новости, 03.01.2024
Израиль находится на грани войны с Ливаном, заявил глава МИД Турции
Израиль еле удерживается от войны с Ливаном, но это тупик, заявил в среду глава МИД Турции Хакан Фидан. Его слова приводит телеканал Ahaber. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T17:56
2024-01-03T17:56
в мире
израиль
хакан фидан
турция
ливан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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СТАМБУЛ, 3 янв - РИА Новости. Израиль еле удерживается от войны с Ливаном, но это тупик, заявил в среду глава МИД Турции Хакан Фидан. Его слова приводит телеканал Ahaber.Ранее Национальное агентство Ливана NNA сообщило, что израильский беспилотник атаковал офис движения ХАМАС в Южном Бейруте, в результате его подрыва погибли шесть человек. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. Его гибель, а также гибель еще двух командиров военного крыла ХАМАС "Бригад Аль-Кассама" и трех рядовых бойцов подтвердил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Израильские СМИ сообщили, что во время взрыва в Бейруте был убит командующий операциями ХАМАС на юге Ливана. "Я думаю, что Израиль еле удерживается от вступления в войну с Ливаном. Но вот что я скажу - это тупиковый путь. Если это произойдет, то война, конечно, не закончится. Если они хотят решения проблемы, то наоборот - путь к этому лежит через мир и принцип "двух государств", - цитирует Фидана телеканал Ahaber, комментируя убийство аль-Арури. Он обратил внимание на то, что Израиль предпочел ударить в Бейруте не по цели "Хезболлах", тем самым направив сигнал, что израильские ВВС отслеживают все их движения. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на прошлой неделе выступил с критикой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сравнив его в очередной раз с Адольфом Гитлером. В свою очередь, Нетаньяху заявил, что Эрдоган - "последний, кто может читать нам мораль". Эрдоган ранее неоднократно называл Нетаньяху "палачом" и "убийцей", заявлял, что тот устроил геноцид в секторе Газа, чтобы продлить свою политическую карьеру и уклониться от судебного процесса, начатого против него в Израиле. Также Анкара отказывается признавать ХАМАС террористической организацией.
https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
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в мире, израиль, хакан фидан, турция, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Хакан Фидан, Турция, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль находится на грани войны с Ливаном, заявил глава МИД Турции

Глава МИД Турции Фидан назвал возможную войну Израиля с Ливаном тупиком

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты едут на БТР возле границы с Ливаном
Израильские солдаты едут на БТР возле границы с Ливаном - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские солдаты едут на БТР возле границы с Ливаном. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 3 янв - РИА Новости. Израиль еле удерживается от войны с Ливаном, но это тупик, заявил в среду глава МИД Турции Хакан Фидан. Его слова приводит телеканал Ahaber.
Ранее Национальное агентство Ливана NNA сообщило, что израильский беспилотник атаковал офис движения ХАМАС в Южном Бейруте, в результате его подрыва погибли шесть человек. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. Его гибель, а также гибель еще двух командиров военного крыла ХАМАС "Бригад Аль-Кассама" и трех рядовых бойцов подтвердил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Израильские СМИ сообщили, что во время взрыва в Бейруте был убит командующий операциями ХАМАС на юге Ливана.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
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2 января, 08:00
"Я думаю, что Израиль еле удерживается от вступления в войну с Ливаном. Но вот что я скажу - это тупиковый путь. Если это произойдет, то война, конечно, не закончится. Если они хотят решения проблемы, то наоборот - путь к этому лежит через мир и принцип "двух государств", - цитирует Фидана телеканал Ahaber, комментируя убийство аль-Арури.
Он обратил внимание на то, что Израиль предпочел ударить в Бейруте не по цели "Хезболлах", тем самым направив сигнал, что израильские ВВС отслеживают все их движения.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на прошлой неделе выступил с критикой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сравнив его в очередной раз с Адольфом Гитлером. В свою очередь, Нетаньяху заявил, что Эрдоган - "последний, кто может читать нам мораль".
Эрдоган ранее неоднократно называл Нетаньяху "палачом" и "убийцей", заявлял, что тот устроил геноцид в секторе Газа, чтобы продлить свою политическую карьеру и уклониться от судебного процесса, начатого против него в Израиле. Также Анкара отказывается признавать ХАМАС террористической организацией.
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Ближний Восток воевать не хочет — а придется
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В миреИзраильХакан ФиданТурцияЛиванОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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