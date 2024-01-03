https://ria.ru/20240103/isk-1919632960.html

США назвали иск ЮАР к Израилю в суде ООН контрпродуктивным и необоснованным

США назвали иск ЮАР к Израилю в суде ООН контрпродуктивным и необоснованным - РИА Новости, 03.01.2024

США назвали иск ЮАР к Израилю в суде ООН контрпродуктивным и необоснованным

США считают иск ЮАР к Израилю в Международном суде ООН контрпродуктивным и необоснованным, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T22:44

2024-01-03T22:44

2024-01-03T22:44

в мире

сша

юар

израиль

оон

государственный департамент сша

джон кирби

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901261378_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_f7a7c1fbabc182e7b019ae2e545c85d0.jpg

ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. США считают иск ЮАР к Израилю в Международном суде ООН контрпродуктивным и необоснованным, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. "Мы находим это обращение беспочвенным, контрпродуктивным и полностью лишенным каких-либо оснований", - сказал он на брифинге Белого дома. ЮАР в пятницу подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. Первые слушания назначены на 11-12 января. Госдепартамент США ранее заявил, что не усматривает признаков геноцида в действиях израильтян в секторе Газа.

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

сша

юар

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, юар, израиль, оон, государственный департамент сша, джон кирби, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году