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США назвали иск ЮАР к Израилю в суде ООН контрпродуктивным и необоснованным - РИА Новости, 03.01.2024
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22:44 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/isk-1919632960.html
США назвали иск ЮАР к Израилю в суде ООН контрпродуктивным и необоснованным
США назвали иск ЮАР к Израилю в суде ООН контрпродуктивным и необоснованным - РИА Новости, 03.01.2024
США назвали иск ЮАР к Израилю в суде ООН контрпродуктивным и необоснованным
США считают иск ЮАР к Израилю в Международном суде ООН контрпродуктивным и необоснованным, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T22:44
2024-01-03T22:44
в мире
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государственный департамент сша
джон кирби
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. США считают иск ЮАР к Израилю в Международном суде ООН контрпродуктивным и необоснованным, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. "Мы находим это обращение беспочвенным, контрпродуктивным и полностью лишенным каких-либо оснований", - сказал он на брифинге Белого дома. ЮАР в пятницу подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. Первые слушания назначены на 11-12 января. Госдепартамент США ранее заявил, что не усматривает признаков геноцида в действиях израильтян в секторе Газа.
https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html
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в мире, сша, юар, израиль, оон, государственный департамент сша, джон кирби, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, ЮАР, Израиль, ООН, Государственный департамент США, Джон Кирби, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США назвали иск ЮАР к Израилю в суде ООН контрпродуктивным и необоснованным

Белый дом назвал иск ЮАР к Израилю в суде ООН контрпродуктивным и необоснованным

© AP Photo / Fatima ShbairДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. США считают иск ЮАР к Израилю в Международном суде ООН контрпродуктивным и необоснованным, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"Мы находим это обращение беспочвенным, контрпродуктивным и полностью лишенным каких-либо оснований", - сказал он на брифинге Белого дома.
ЮАР в пятницу подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. Первые слушания назначены на 11-12 января.
Госдепартамент США ранее заявил, что не усматривает признаков геноцида в действиях израильтян в секторе Газа.
Разрушения в лагере беженцев Хан-Юнис в Газе - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Миссия выполнима: Запад превратил исламский мир в своего врага
8 ноября 2023, 08:00
 
В миреСШАЮАРИзраильООНГосударственный департамент СШАДжон КирбиОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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