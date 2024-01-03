https://ria.ru/20240103/gaza-1919633112.html

Госдеп заявил, что не видит признаков геноцида в секторе Газа

Госдеп заявил, что не видит признаков геноцида в секторе Газа - РИА Новости, 03.01.2024

Госдеп заявил, что не видит признаков геноцида в секторе Газа

Госдеп США не видит признаков геноцида в секторе Газа и считает приоритетом гуманитарную помощь жителям региона, заявил официальный представитель ведомства... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T22:47

2024-01-03T22:47

2024-01-03T22:47

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Госдеп США не видит признаков геноцида в секторе Газа и считает приоритетом гуманитарную помощь жителям региона, заявил официальный представитель ведомства Мэттью Миллер. "Геноцид, безусловно, отвратительное злодеяние, одно из самых ужасных, которое может совершить человек, и обвинения в этом не должны делаться с легкой руки. Что касается (позиции - ред.) США, мы не видим действий, соответственных геноциду", - сказал представитель госдепартамента, отвечая на просьбу прокомментировать поданный ЮАР в международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по обвинению в геноциде. Представителя госдепартамента спросили, "не опасается ли госдепартамент оказаться втянутым в это дело". По словам Миллера, Вашингтон продолжает анализ на предмет военных преступлений и преступлений против человечности и считает приоритетом оказание жителям Газы гуманитарной помощи. ЮАР в пятницу подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Иск ЮАР, рассмотрение которого, как ожидается, пройдет 11-12 января, приветствовала Турция. После этого МИД Израиля заявил, что иск ЮАР не имеет фактических оснований и является эксплуатацией суда, а Претория сотрудничает с "террористами". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 21 тысячу человек, более 55 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231226/gaza-1918138831.html

https://ria.ru/20231201/gaza-1913096250.html

https://ria.ru/20231129/gaza-1912640068.html

https://ria.ru/20231125/izrail-1911789851.html

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в мире, израиль, юар, хамас, оон, государственный департамент сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году