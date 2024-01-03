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Фальков созвонился с девочкой, чей шарик снял с "Елки желаний" - РИА Новости, 03.01.2024
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10:32 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/elka-1919553571.html
Фальков созвонился с девочкой, чей шарик снял с "Елки желаний"
Фальков созвонился с девочкой, чей шарик снял с "Елки желаний" - РИА Новости, 03.01.2024
Фальков созвонился с девочкой, чей шарик снял с "Елки желаний"
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков созвонился с Ирой из Донецка, чей шарик снял с елки в рамках акции "Елка желаний", девочка мечтает посетить... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T10:32
2024-01-03T10:32
общество
санкт-петербург
россия
донецк
валерий фальков
новый год
елка желаний
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков созвонился с Ирой из Донецка, чей шарик снял с елки в рамках акции "Елка желаний", девочка мечтает посетить Санкт-Петербург. "У вас один из главных вопросов в жизни - это выбор университета, я посчитал, что если я с вами выйду на связь из одного из университетов, попрошу, кстати, ректоров нескольких университетов... Как минимум три таких интересных места я вам хочу порекомендовать, и, конечно, мы ждем вас, чтобы ваша новогодняя мечта исполнилась, ждем вас в Санкт-Петербурге вместе с родителями, приезжайте, посмотрите, познакомьтесь", - сказал Фальков. Министр сообщил девочке, что вместе с ней составит интересную программу и попросил девочку пообещать, что в ходе поездки она получить не только воспоминания, но и примет решение о будущей профессии. Фальков также договорился встретиться с девочкой лично. Акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. В 2022 году почти 47 тысяч детей и пожилых людей смогли исполнить свои мечты в рамках акции. По данным организаторов, за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч человек.
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общество, санкт-петербург, россия, донецк, валерий фальков, новый год, елка желаний
Общество, Санкт-Петербург, Россия, Донецк, Валерий Фальков, Новый год, Елка желаний
Фальков созвонился с девочкой, чей шарик снял с "Елки желаний"

Фальков созвонился с Ирой из Донецка, чей шарик снял с "Елки желаний"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкУкрашения и открытки на "Елке желаний"
Украшения и открытки на Елке желаний - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Украшения и открытки на "Елке желаний". Архивное фото
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков созвонился с Ирой из Донецка, чей шарик снял с елки в рамках акции "Елка желаний", девочка мечтает посетить Санкт-Петербург.
«
"У вас один из главных вопросов в жизни - это выбор университета, я посчитал, что если я с вами выйду на связь из одного из университетов, попрошу, кстати, ректоров нескольких университетов... Как минимум три таких интересных места я вам хочу порекомендовать, и, конечно, мы ждем вас, чтобы ваша новогодняя мечта исполнилась, ждем вас в Санкт-Петербурге вместе с родителями, приезжайте, посмотрите, познакомьтесь", - сказал Фальков.
Министр сообщил девочке, что вместе с ней составит интересную программу и попросил девочку пообещать, что в ходе поездки она получить не только воспоминания, но и примет решение о будущей профессии. Фальков также договорился встретиться с девочкой лично.
Акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. В 2022 году почти 47 тысяч детей и пожилых людей смогли исполнить свои мечты в рамках акции. По данным организаторов, за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч человек.
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2 января, 11:22
 
ОбществоСанкт-ПетербургРоссияДонецкВалерий ФальковНовый годЕлка желаний
 
 
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