https://ria.ru/20240103/elka-1919553571.html

Фальков созвонился с девочкой, чей шарик снял с "Елки желаний"

Фальков созвонился с девочкой, чей шарик снял с "Елки желаний" - РИА Новости, 03.01.2024

Фальков созвонился с девочкой, чей шарик снял с "Елки желаний"

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков созвонился с Ирой из Донецка, чей шарик снял с елки в рамках акции "Елка желаний", девочка мечтает посетить... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T10:32

2024-01-03T10:32

2024-01-03T10:32

общество

санкт-петербург

россия

донецк

валерий фальков

новый год

елка желаний

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков созвонился с Ирой из Донецка, чей шарик снял с елки в рамках акции "Елка желаний", девочка мечтает посетить Санкт-Петербург. "У вас один из главных вопросов в жизни - это выбор университета, я посчитал, что если я с вами выйду на связь из одного из университетов, попрошу, кстати, ректоров нескольких университетов... Как минимум три таких интересных места я вам хочу порекомендовать, и, конечно, мы ждем вас, чтобы ваша новогодняя мечта исполнилась, ждем вас в Санкт-Петербурге вместе с родителями, приезжайте, посмотрите, познакомьтесь", - сказал Фальков. Министр сообщил девочке, что вместе с ней составит интересную программу и попросил девочку пообещать, что в ходе поездки она получить не только воспоминания, но и примет решение о будущей профессии. Фальков также договорился встретиться с девочкой лично. Акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. В 2022 году почти 47 тысяч детей и пожилых людей смогли исполнить свои мечты в рамках акции. По данным организаторов, за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч человек.

https://ria.ru/20240102/zhelanie-1919443704.html

санкт-петербург

россия

донецк

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общество, санкт-петербург, россия, донецк, валерий фальков, новый год, елка желаний