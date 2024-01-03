https://ria.ru/20240103/eksport-1919590347.html
Костромская область перевыполнила планы по объему экспорта продукции АПК
Костромская область перевыполнила планы по объему экспорта продукции АПК - РИА Новости, 03.01.2024
Костромская область перевыполнила планы по объему экспорта продукции АПК
Костромская область в 2023 году перевыполнила целевые показатели по объему экспорта продукции АПК, сообщает администрация региона. РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T16:26
2024-01-03T16:26
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КОСТРОМА, 3 янв - РИА Новости. Костромская область в 2023 году перевыполнила целевые показатели по объему экспорта продукции АПК, сообщает администрация региона. Областная администрация подчеркивает, что развитие сельского хозяйства, обеспечение продовольственной безопасности страны и увеличение поставок продукции сельского хозяйства в дружественные страны – приоритетные задачи, которые ставит президент России Владимир Путин. В Костромской области в рамках президентского национального проекта "Международная кооперация и экспорт" реализуется региональный проект "Экспорт продукции АПК". Его основная цель – обеспечить рост объемов сельхозпродукции, направляемой на экспорт, сформировать комплексную систему продвижения и позиционирования костромских продуктов, информирует обладминистрация. Губернатор Сергей Ситников ставит перед региональными органами власти и сельхозпроизводителями задачи по развитию новых направлений экспорта продукции. Глава региона подчеркивает, что все решения в сфере сельского хозяйства должны обеспечивать рост производства продуктов питания. На 2023 год для региона был установлен целевой показатель по объему экспорта продукции АПК в размере 2,3 миллиона долларов. "По данным департамента агропромышленного комплекса Костромской области, регион выполнил план по объему экспорта на 143,5%. В этом году предприятия региона экспортировали продукцию на сумму 3,3 миллиона долларов", - говорится в сообщении обладминистрации. Отмечается, что продукция агропромышленного комплекса Костромской области экспортируется в страны Восточной Европы, Ближнего Востока и Азии. В основном это кондитерские изделия и экстракт солодовый.
https://ria.ru/20231229/ekonomika-1919023570.html
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россия, костромская область, владимир путин, сергей ситников, восточная европа
Костромская область, Россия, Костромская область, Владимир Путин, Сергей Ситников, Восточная Европа
КОСТРОМА, 3 янв - РИА Новости. Костромская область в 2023 году перевыполнила целевые показатели по объему экспорта продукции АПК, сообщает администрация региона.
Областная администрация подчеркивает, что развитие сельского хозяйства, обеспечение продовольственной безопасности страны и увеличение поставок продукции сельского хозяйства в дружественные страны – приоритетные задачи, которые ставит президент России Владимир Путин
.
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В Костромской области в рамках президентского национального проекта "Международная кооперация и экспорт" реализуется региональный проект "Экспорт продукции АПК". Его основная цель – обеспечить рост объемов сельхозпродукции, направляемой на экспорт, сформировать комплексную систему продвижения и позиционирования костромских продуктов, информирует обладминистрация.
Губернатор Сергей Ситников
ставит перед региональными органами власти и сельхозпроизводителями задачи по развитию новых направлений экспорта продукции. Глава региона подчеркивает, что все решения в сфере сельского хозяйства должны обеспечивать рост производства продуктов питания.
На 2023 год для региона был установлен целевой показатель по объему экспорта продукции АПК в размере 2,3 миллиона долларов.
"По данным департамента агропромышленного комплекса Костромской области, регион выполнил план по объему экспорта на 143,5%. В этом году предприятия региона экспортировали продукцию на сумму 3,3 миллиона долларов", - говорится в сообщении обладминистрации.
Отмечается, что продукция агропромышленного комплекса Костромской области экспортируется в страны Восточной Европы
, Ближнего Востока
и Азии
. В основном это кондитерские изделия и экстракт солодовый.
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