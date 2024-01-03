https://ria.ru/20240103/derevnya-1919581159.html

В Ленинградской области деревня из 250 домов осталась без света и отопления

В Ленинградской области деревня из 250 домов осталась без света и отопления - РИА Новости, 03.01.2024

В Ленинградской области деревня из 250 домов осталась без света и отопления

Следователи организовали проверку после сообщений о том, что целая деревня в Ломоносовском районе Ленинградской области осталась без света и отопления, сообщило РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T15:00

2024-01-03T15:00

2024-01-03T15:00

происшествия

ломоносовский район

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв – РИА Новости. Следователи организовали проверку после сообщений о том, что целая деревня в Ломоносовском районе Ленинградской области осталась без света и отопления, сообщило региональное следственное управление СК РФ на сайте. "Следственными органами СУСК России по Ленинградской области организована проверка размещенных в социальных медиа сведений о том, что в деревне Иннолово в Ломоносовском районе Ленинградской области больше 250 домов остались без электричества, воды и отопления, однако уполномоченные органы не принимают мер к устранению аварии", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в компании "Россети Ленэнерго", энергетики уже вернули свет жителям Иннолово. "Специалисты "Россети Ленэнерго" восстановили электроснабжение в Иннолово Ломоносовского района после повторного технологического нарушения на линии 0,4 кВ, вызванного превышением заявленной (разрешённой) мощности в связи с морозами и применением климатических систем", - сказал собеседник агентства. По его словам, восстановлено и электроснабжение потребителей поселка Сертолово Всеволожского района Ленобласти. СУСК по региону сообщил, что также проводит проверку по ситуации с перебоями со светом в этом поселке.

https://ria.ru/20240103/voronezh-1919561410.html

ломоносовский район

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ломоносовский район, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)