https://ria.ru/20240103/derevnya-1919581159.html
В Ленинградской области деревня из 250 домов осталась без света и отопления
В Ленинградской области деревня из 250 домов осталась без света и отопления - РИА Новости, 03.01.2024
В Ленинградской области деревня из 250 домов осталась без света и отопления
Следователи организовали проверку после сообщений о том, что целая деревня в Ломоносовском районе Ленинградской области осталась без света и отопления, сообщило РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T15:00
2024-01-03T15:00
2024-01-03T15:00
происшествия
ломоносовский район
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв – РИА Новости. Следователи организовали проверку после сообщений о том, что целая деревня в Ломоносовском районе Ленинградской области осталась без света и отопления, сообщило региональное следственное управление СК РФ на сайте. "Следственными органами СУСК России по Ленинградской области организована проверка размещенных в социальных медиа сведений о том, что в деревне Иннолово в Ломоносовском районе Ленинградской области больше 250 домов остались без электричества, воды и отопления, однако уполномоченные органы не принимают мер к устранению аварии", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в компании "Россети Ленэнерго", энергетики уже вернули свет жителям Иннолово. "Специалисты "Россети Ленэнерго" восстановили электроснабжение в Иннолово Ломоносовского района после повторного технологического нарушения на линии 0,4 кВ, вызванного превышением заявленной (разрешённой) мощности в связи с морозами и применением климатических систем", - сказал собеседник агентства. По его словам, восстановлено и электроснабжение потребителей поселка Сертолово Всеволожского района Ленобласти. СУСК по региону сообщил, что также проводит проверку по ситуации с перебоями со светом в этом поселке.
https://ria.ru/20240103/voronezh-1919561410.html
ломоносовский район
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_3065722d8d408d1dbc6fcd1a3dde059f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ломоносовский район, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ломоносовский район, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ленинградской области деревня из 250 домов осталась без света и отопления
СК проверяет, почему деревня Иннолово из 250 домов осталась без света и тепла