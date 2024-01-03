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В Ленинградской области деревня из 250 домов осталась без света и отопления - РИА Новости, 03.01.2024
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15:00 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/derevnya-1919581159.html
В Ленинградской области деревня из 250 домов осталась без света и отопления
В Ленинградской области деревня из 250 домов осталась без света и отопления - РИА Новости, 03.01.2024
В Ленинградской области деревня из 250 домов осталась без света и отопления
Следователи организовали проверку после сообщений о том, что целая деревня в Ломоносовском районе Ленинградской области осталась без света и отопления, сообщило РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T15:00
2024-01-03T15:00
происшествия
ломоносовский район
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв – РИА Новости. Следователи организовали проверку после сообщений о том, что целая деревня в Ломоносовском районе Ленинградской области осталась без света и отопления, сообщило региональное следственное управление СК РФ на сайте. "Следственными органами СУСК России по Ленинградской области организована проверка размещенных в социальных медиа сведений о том, что в деревне Иннолово в Ломоносовском районе Ленинградской области больше 250 домов остались без электричества, воды и отопления, однако уполномоченные органы не принимают мер к устранению аварии", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в компании "Россети Ленэнерго", энергетики уже вернули свет жителям Иннолово. "Специалисты "Россети Ленэнерго" восстановили электроснабжение в Иннолово Ломоносовского района после повторного технологического нарушения на линии 0,4 кВ, вызванного превышением заявленной (разрешённой) мощности в связи с морозами и применением климатических систем", - сказал собеседник агентства. По его словам, восстановлено и электроснабжение потребителей поселка Сертолово Всеволожского района Ленобласти. СУСК по региону сообщил, что также проводит проверку по ситуации с перебоями со светом в этом поселке.
https://ria.ru/20240103/voronezh-1919561410.html
ломоносовский район
ленинградская область
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происшествия, ломоносовский район, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ломоносовский район, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ленинградской области деревня из 250 домов осталась без света и отопления

СК проверяет, почему деревня Иннолово из 250 домов осталась без света и тепла

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв – РИА Новости. Следователи организовали проверку после сообщений о том, что целая деревня в Ломоносовском районе Ленинградской области осталась без света и отопления, сообщило региональное следственное управление СК РФ на сайте.
«
"Следственными органами СУСК России по Ленинградской области организована проверка размещенных в социальных медиа сведений о том, что в деревне Иннолово в Ломоносовском районе Ленинградской области больше 250 домов остались без электричества, воды и отопления, однако уполномоченные органы не принимают мер к устранению аварии", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в компании "Россети Ленэнерго", энергетики уже вернули свет жителям Иннолово.
"Специалисты "Россети Ленэнерго" восстановили электроснабжение в Иннолово Ломоносовского района после повторного технологического нарушения на линии 0,4 кВ, вызванного превышением заявленной (разрешённой) мощности в связи с морозами и применением климатических систем", - сказал собеседник агентства.
По его словам, восстановлено и электроснабжение потребителей поселка Сертолово Всеволожского района Ленобласти. СУСК по региону сообщил, что также проводит проверку по ситуации с перебоями со светом в этом поселке.
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ПроисшествияЛомоносовский районЛенинградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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