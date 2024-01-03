https://ria.ru/20240103/briks-1919551300.html

В Иране назвали отрасли, в которых БРИКС будет играть важную роль

В Иране назвали отрасли, в которых БРИКС будет играть важную роль - РИА Новости, 03.01.2024

В Иране назвали отрасли, в которых БРИКС будет играть важную роль

БРИКС сыграет важную роль в энергетике, а именно в производстве, транспортировке и потреблении энергии, а также в новых технологиях и аэрокосмической сфере,... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T09:58

2024-01-03T09:58

2024-01-03T09:58

экономика

брикс

иран

россия

бразилия

индия

китай

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ТЕГЕРАН, 3 янв – РИА Новости. БРИКС сыграет важную роль в энергетике, а именно в производстве, транспортировке и потреблении энергии, а также в новых технологиях и аэрокосмической сфере, присутствие организации может распространиться на Индийский океан и Персидский залив, заявил РИА Новости замглавы МИД Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари."Важнейшую проблему представляют собой три вопроса: первый – производство энергии, второй – транспортировка энергии, третий – потребление энергии. Могу сказать, что эти три вопроса решает БРИКС", - сказал Сафари.Заместитель министра иностранных дел исламской республики подчеркнул, что благодаря членству Индии, России и Ирана БРИКС может сыграть важную роль в таких сферах, как энергетика, технологии, аэрокосмическая сфера, транзитные коридоры, присутствие в водах Персидского и Оманского заливов и Индийского океана, мировая торговля и наукоемкие технологии.На саммите БРИКС в ЮАР в августе 2023 года президент страны Сирил Рамафоса сообщил, что члены организации приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС. Позднее Аргентина отказалась от участия в объединении. Полноценное участие новых стран в этой организации началось с 1 января 2024 года. Как заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков по итогам саммита в Йоханнесбурге, государство, желающее вступить в БРИКС, не должно вводить санкции против стран-участниц объединения.

https://ria.ru/20240101/briks-1918395193.html

иран

россия

бразилия

индия

китай

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, брикс, иран, россия, бразилия, индия, китай