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В Иране назвали отрасли, в которых БРИКС будет играть важную роль - РИА Новости, 03.01.2024
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09:58 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/briks-1919551300.html
В Иране назвали отрасли, в которых БРИКС будет играть важную роль
В Иране назвали отрасли, в которых БРИКС будет играть важную роль - РИА Новости, 03.01.2024
В Иране назвали отрасли, в которых БРИКС будет играть важную роль
БРИКС сыграет важную роль в энергетике, а именно в производстве, транспортировке и потреблении энергии, а также в новых технологиях и аэрокосмической сфере,... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T09:58
2024-01-03T09:58
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ТЕГЕРАН, 3 янв – РИА Новости. БРИКС сыграет важную роль в энергетике, а именно в производстве, транспортировке и потреблении энергии, а также в новых технологиях и аэрокосмической сфере, присутствие организации может распространиться на Индийский океан и Персидский залив, заявил РИА Новости замглавы МИД Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари."Важнейшую проблему представляют собой три вопроса: первый – производство энергии, второй – транспортировка энергии, третий – потребление энергии. Могу сказать, что эти три вопроса решает БРИКС", - сказал Сафари.Заместитель министра иностранных дел исламской республики подчеркнул, что благодаря членству Индии, России и Ирана БРИКС может сыграть важную роль в таких сферах, как энергетика, технологии, аэрокосмическая сфера, транзитные коридоры, присутствие в водах Персидского и Оманского заливов и Индийского океана, мировая торговля и наукоемкие технологии.На саммите БРИКС в ЮАР в августе 2023 года президент страны Сирил Рамафоса сообщил, что члены организации приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС. Позднее Аргентина отказалась от участия в объединении. Полноценное участие новых стран в этой организации началось с 1 января 2024 года. Как заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков по итогам саммита в Йоханнесбурге, государство, желающее вступить в БРИКС, не должно вводить санкции против стран-участниц объединения.
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экономика, брикс, иран, россия, бразилия, индия, китай
Экономика, БРИКС, Иран, Россия, Бразилия, Индия, Китай
В Иране назвали отрасли, в которых БРИКС будет играть важную роль

МИД ИРИ: БРИКС сыграет важную роль в энергетике, технологиях, космосе и транзите

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип БРИКС
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ТЕГЕРАН, 3 янв – РИА Новости. БРИКС сыграет важную роль в энергетике, а именно в производстве, транспортировке и потреблении энергии, а также в новых технологиях и аэрокосмической сфере, присутствие организации может распространиться на Индийский океан и Персидский залив, заявил РИА Новости замглавы МИД Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари.
«
"Важнейшую проблему представляют собой три вопроса: первый – производство энергии, второй – транспортировка энергии, третий – потребление энергии. Могу сказать, что эти три вопроса решает БРИКС", - сказал Сафари.
Заместитель министра иностранных дел исламской республики подчеркнул, что благодаря членству Индии, России и Ирана БРИКС может сыграть важную роль в таких сферах, как энергетика, технологии, аэрокосмическая сфера, транзитные коридоры, присутствие в водах Персидского и Оманского заливов и Индийского океана, мировая торговля и наукоемкие технологии.
На саммите БРИКС в ЮАР в августе 2023 года президент страны Сирил Рамафоса сообщил, что члены организации приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС. Позднее Аргентина отказалась от участия в объединении. Полноценное участие новых стран в этой организации началось с 1 января 2024 года. Как заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков по итогам саммита в Йоханнесбурге, государство, желающее вступить в БРИКС, не должно вводить санкции против стран-участниц объединения.
Президент Бразилии Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии фотографирования глав делегаций стран — участниц БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
Группа БРИКС
1 января, 00:40
 
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