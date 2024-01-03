https://ria.ru/20240103/briks-1919550078.html

ШОС и БРИКС должны идти по пути дедолларизации, считает Иран

ШОС и БРИКС должны идти по пути дедолларизации, считает Иран - РИА Новости, 03.01.2024

ШОС и БРИКС должны идти по пути дедолларизации, считает Иран

Шанхайская организация сотрудничества, как и БРИКС, должна пойти по пути дедолларизации и торговли в национальных валютах, в особенности при своповых поставках, РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T09:38

2024-01-03T09:38

2024-01-03T09:38

в мире

иран

аргентина

россия

сирил рамафоса

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брикс

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ТЕГЕРАН, 3 янв – РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества, как и БРИКС, должна пойти по пути дедолларизации и торговли в национальных валютах, в особенности при своповых поставках, заявил РИА Новости замглавы МИД Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари. "(До момента принятия единой валюты в БРИКС - ред.) "дедолларизация" означает, что страны будут осуществлять торговые сделки в своих национальных валютах. Не только здесь (в БРИКС – ред.), я даже думаю, что ШОС тоже должна идти по этому пути ("дедолларизации" и торговли с использованием национальных валют – ред.)", - сказал Сафари. Замглавы МИД Ирана пояснил, что торговля в национальных валютах с Россией, Казахстаном и рядом других стран "может стать хорошей основой для своповой торговли", и подчеркнул, что "своп, по сути, и есть дедолларизация". Другим способом реализации идеи дедолларизации, по его словам, может стать создание Новым банком развития (НБР) БРИКС фонда различных валют, в котором будет принята единая валюта. На этой базе, считает Сафари, появится возможность брать у банка кредит и вести торговые операции. Говоря о роли НБР, он подчеркнул: "Безусловно, БРИКС будет регулировать крупную экономику, в которой этот банк может сыграть большую роль – почти как банк Организации исламского сотрудничества, который образовался между исламскими странами". На саммите БРИКС в ЮАР в августе 2023 года президент страны Сирил Рамафоса сообщил, что члены организации приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС. Позднее Аргентина отказалась от участия в объединении. Полноценное участие новых стран в этой организации началось с 1 января 2024 года. Как заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков по итогам саммита в Йоханнесбурге, государство, желающее вступить в БРИКС, не должно вводить санкции против стран-участниц объединения.

https://ria.ru/20240103/iran-1919547755.html

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в мире, иран, аргентина, россия, сирил рамафоса, сергей рябков, брикс, шос, организация исламского сотрудничества