https://ria.ru/20240103/briks-1919537004.html

В Иране надеются на появление секретариата в БРИКС при России

В Иране надеются на появление секретариата в БРИКС при России - РИА Новости, 03.01.2024

В Иране надеются на появление секретариата в БРИКС при России

Россия может образовать секретариат в БРИКС, заявил РИА Новости замглавы МИД Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T04:04

2024-01-03T04:04

2024-01-03T05:56

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ТЕГЕРАН, 3 янв — РИА Новости. Россия может образовать секретариат в БРИКС, заявил РИА Новости замглавы МИД Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари."Россия — страна, обладающая опытом (работы. — Прим. ред.) в организациях мирового и регионального уровня, — по моему мнению, может создать новое образование в БРИКС, которое в конечном итоге приобретет форму секретариата", — отметил Сафари.По его словам, отсутствие у БРИКС секретариата приводит к тому, что каждая страна-председатель самостоятельно хранит информацию по различным сферам деятельности организации, но не передает данные следующей председательствующей стране. Сафари подчеркнул, что Иран "очень заинтересован в том, чтобы этот секретариат сформировался как можно скорее".Замминистра также поздравил Россию с началом ее председательства в БРИКС и поблагодарил Москву за большую поддержку Тегерана в принятии его в эту организацию. Сафари предположил, что Россия сможет помочь Ирану и новым членам БРИКС в достижении их целей в объединении.Кроме того, по словам Сафари, в рамках форума отношения между странами устанавливаются легче, чем на двустороннем уровне.На саммите БРИКС в ЮАР в августе 2023 года президент страны Сирил Рамафоса сообщил, что члены организации приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать ее полноправными членами. Позднее Буэнос-Айрес отказался от вступления в объединение. Полноценное участие новых стран в этой организации началось с 1 января 2024 года.

https://ria.ru/20240101/briks-1919337740.html

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в мире, иран, россия, москва, сирил рамафоса, сергей рябков, брикс