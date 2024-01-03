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В Воронежской области четыре человека получили травмы из-за боеприпаса

В Воронежской области четыре человека получили травмы из-за боеприпаса - РИА Новости, 03.01.2024

В Воронежской области четыре человека получили травмы из-за боеприпаса

Четыре жителя села Петропавловка Воронежской области, где упал боеприпас, получили легкие травмы, заявил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T13:34

2024-01-03T13:34

2024-01-03T14:22

специальная военная операция на украине

происшествия

воронежская область

острогожский район

александр гусев (губернатор)

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ВОРОНЕЖ, 3 янв — РИА Новости. Четыре жителя села Петропавловка Воронежской области, где упал боеприпас, получили легкие травмы, заявил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. Накануне утром в Петропавловке произошел аварийный сход боеприпаса. Как пояснили в Минобороны, это случилось во время полета военного самолета. Первоначально губернатор сообщал, что серьезно никто не пострадал, но в семи домах есть разрушения. "За медицинской помощью с легкими повреждениями обратились четыре человека. ФАП (фельдшерско-акушерский пункт. — Прим. ред.) работает каждый день, туда обращаются люди, в том числе за консультацией к психологу", — написал Гусев.По его словам, после обследования разрушенного жилья принято решение заново построить девять домов. "Возведем равные по площади здания, но главное — сделаем все оперативно и качественно. Поручил привлечь строителей со всего региона. Компенсируем пострадавшие автомобили (пока известно о пяти легковушках и тракторе) и отстроим разрушенные хозпостройки. В тех домах, где повреждения частичные или минимальные, будут работать аварийно-восстановительные бригады", — добавил он. По информации губернатора, в местной школе, где учатся 32 ребенка, выбило часть окон и пострадала крыша. Там проведут экспертизу и, если будет возможно, восстановят кровлю и поменяют окна. Так же поступят с Домом культуры и зданием поселковой администрации, отметил Гусев.

воронежская область

острогожский район

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происшествия, воронежская область, острогожский район, александр гусев (губернатор)