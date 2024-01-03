ЕС закрывает глаза на удары по Белгороду, заявили в российском постпредстве

БРЮССЕЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Евросоюз закрывает глаза на удары украинских военных по гражданскому населению в Белгороде, говорится в комментарии постоянного представительства России при Евросоюзе. "Брюссель в очередной раз предпочел закрыть глаза на акт терроризма ВСУ - здесь делают вид, что спустя пять дней по-прежнему не замечают совершенного 30 декабря 2023 года удара по гражданским объектам в Белгороде", - отмечается в сообщении. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил удары по Киеву и Харькову, при этом не упомянул обстрелы Белгорода. Днем 30 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, объявленным вечером в понедельник, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. Белгород во вторник, 2 января, вновь подвергся украинскому обстрелу. В частности, как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ за день выпустили по городу и Белгородской области 17 ракет "Ольха" собственной разработки, все они были сбиты российскими средствами ПВО. Как уточнил губернатор области Вячеслав Гладков, в результате украинского удара по Белгороду погиб мужчина, еще пять человек пострадали. То, что произошло в Белгороде, - теракт, целенаправленный удар по гражданскому населению, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, РФ может ответить Украине, но Россия наносит удары по военным объектам.
Мемориал в память о погибших после обстрела ВСУ в Белгороде
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БРЮССЕЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Евросоюз закрывает глаза на удары украинских военных по гражданскому населению в Белгороде, говорится в комментарии постоянного представительства России при Евросоюзе.
"Брюссель в очередной раз предпочел закрыть глаза на акт терроризма ВСУ - здесь делают вид, что спустя пять дней по-прежнему не замечают совершенного 30 декабря 2023 года удара по гражданским объектам в Белгороде", - отмечается в сообщении.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил удары по Киеву и Харькову, при этом не упомянул обстрелы Белгорода.
Днем 30 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, объявленным вечером в понедельник, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.
Белгород во вторник, 2 января, вновь подвергся украинскому обстрелу. В частности, как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ за день выпустили по городу и Белгородской области 17 ракет "Ольха" собственной разработки, все они были сбиты российскими средствами ПВО. Как уточнил губернатор области Вячеслав Гладков, в результате украинского удара по Белгороду погиб мужчина, еще пять человек пострадали.
То, что произошло в Белгороде, - теракт, целенаправленный удар по гражданскому населению, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, РФ может ответить Украине, но Россия наносит удары по военным объектам.
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