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ЕС закрывает глаза на удары по Белгороду, заявили в российском постпредстве - РИА Новости, 03.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:01 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/belgorod-1919629727.html
ЕС закрывает глаза на удары по Белгороду, заявили в российском постпредстве
ЕС закрывает глаза на удары по Белгороду, заявили в российском постпредстве - РИА Новости, 03.01.2024
ЕС закрывает глаза на удары по Белгороду, заявили в российском постпредстве
Евросоюз закрывает глаза на удары украинских военных по гражданскому населению в Белгороде, говорится в комментарии постоянного представительства России при... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T22:01
2024-01-03T22:01
специальная военная операция на украине
в мире
белгород
вячеслав гладков
жозеп боррель
россия
вооруженные силы украины
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Евросоюз закрывает глаза на удары украинских военных по гражданскому населению в Белгороде, говорится в комментарии постоянного представительства России при Евросоюзе. "Брюссель в очередной раз предпочел закрыть глаза на акт терроризма ВСУ - здесь делают вид, что спустя пять дней по-прежнему не замечают совершенного 30 декабря 2023 года удара по гражданским объектам в Белгороде", - отмечается в сообщении. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил удары по Киеву и Харькову, при этом не упомянул обстрелы Белгорода. Днем 30 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, объявленным вечером в понедельник, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. Белгород во вторник, 2 января, вновь подвергся украинскому обстрелу. В частности, как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ за день выпустили по городу и Белгородской области 17 ракет "Ольха" собственной разработки, все они были сбиты российскими средствами ПВО. Как уточнил губернатор области Вячеслав Гладков, в результате украинского удара по Белгороду погиб мужчина, еще пять человек пострадали. То, что произошло в Белгороде, - теракт, целенаправленный удар по гражданскому населению, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, РФ может ответить Украине, но Россия наносит удары по военным объектам.
https://ria.ru/20240103/belgorod-1919621062.html
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в мире, белгород, вячеслав гладков, жозеп боррель, россия, вооруженные силы украины, евросоюз, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белгород, Вячеслав Гладков, Жозеп Боррель, Россия, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Белгородская область
ЕС закрывает глаза на удары по Белгороду, заявили в российском постпредстве

Постпредство РФ: ЕС закрывает глаза на удары ВСУ по мирным жителям Белгорода

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкМемориал в память о погибших после обстрела ВСУ в Белгороде
Мемориал в память о погибших после обстрела ВСУ в Белгороде - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Мемориал в память о погибших после обстрела ВСУ в Белгороде
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Евросоюз закрывает глаза на удары украинских военных по гражданскому населению в Белгороде, говорится в комментарии постоянного представительства России при Евросоюзе.
"Брюссель в очередной раз предпочел закрыть глаза на акт терроризма ВСУ - здесь делают вид, что спустя пять дней по-прежнему не замечают совершенного 30 декабря 2023 года удара по гражданским объектам в Белгороде", - отмечается в сообщении.
Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
© Фото очевидца

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

Обстрел центра Белгорода

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8
© РИА Новости

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8
© фото очевидца

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8
© фото очевидца

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8
© ГУ МЧС России по Белгородской области

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

Ликвидация последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Кадр видео

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8
© РИА Новости

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8
© фото очевидца

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8
© РИА Новости

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил удары по Киеву и Харькову, при этом не упомянул обстрелы Белгорода.
Днем 30 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, объявленным вечером в понедельник, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.
Белгород во вторник, 2 января, вновь подвергся украинскому обстрелу. В частности, как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ за день выпустили по городу и Белгородской области 17 ракет "Ольха" собственной разработки, все они были сбиты российскими средствами ПВО. Как уточнил губернатор области Вячеслав Гладков, в результате украинского удара по Белгороду погиб мужчина, еще пять человек пострадали.
То, что произошло в Белгороде, - теракт, целенаправленный удар по гражданскому населению, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, РФ может ответить Украине, но Россия наносит удары по военным объектам.
Сотрудники МЧС РФ и медицинские работники принимают доставленных спецбортом в подмосковный аэропорт Жуковский пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода
Медведев жестко отреагировал на заявления МИД Франции об ударе по Белгороду
Вчера, 20:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелгородВячеслав ГладковЖозеп БоррельРоссияВооруженные силы УкраиныЕвросоюзБелгородская область
 
 
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