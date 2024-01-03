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Медведев жестко отреагировал на заявления МИД Франции об ударе по Белгороду - РИА Новости, 03.01.2024
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20:49 03.01.2024
https://ria.ru/20240103/belgorod-1919621062.html
Медведев жестко отреагировал на заявления МИД Франции об ударе по Белгороду
Медведев жестко отреагировал на заявления МИД Франции об ударе по Белгороду - РИА Новости, 03.01.2024
Медведев жестко отреагировал на заявления МИД Франции об ударе по Белгороду
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявления МИД Франции об ударе по Белгороду как "праве на самооборону", назвав представителей... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T20:49
2024-01-03T20:49
белгород
дмитрий медведев
вячеслав гладков
россия
украина
владимир путин
мид франции‎
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявления МИД Франции об ударе по Белгороду как "праве на самооборону", назвав представителей внешнеполитического ведомства "уродами" и отметив, что "мы никогда не любили французов". Ранее МИД Франции отказался осудить ракетные удары Украины по Белгороду, в которых погибли 25 человек, более 100 получили ранения, назвав их "законной обороной". "Мы никогда не любили французов. &lt;…&gt; И сейчас убедились в этом. Написал МИД Франции. Удар по Белгороду с применением кассетного боеприпаса - это "право на самооборону". &lt;…&gt; Уроды", - написал Медведев в своем Telegram-канале. Днем 30 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, объявленным вечером в понедельник, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. Белгород во вторник, 2 января, вновь подвергся украинскому обстрелу. В частности, как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ за день выпустили по городу и Белгородской области 17 ракет "Ольха" собственной разработки, все они были сбиты российскими средствами ПВО. Как уточнил губернатор области Вячеслав Гладков, в результате украинского удара по Белгороду погиб мужчина, еще пять человек пострадали. То, что произошло в Белгороде, - теракт, целенаправленный удар по гражданскому населению, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, РФ может ответить Украине, но Россия наносит удары по военным объектам.
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белгород, дмитрий медведев, вячеслав гладков, россия, украина, владимир путин, мид франции‎, вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода
Белгород, Дмитрий Медведев, Вячеслав Гладков, Россия, Украина, Владимир Путин, МИД Франции‎, Вооруженные силы Украины, Массированный обстрел центра Белгорода
Медведев жестко отреагировал на заявления МИД Франции об ударе по Белгороду

Медведев раскритиковал заявления МИД Франции об ударе ВСУ по Белгороду

© МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ и медицинские работники принимают доставленных спецбортом в подмосковный аэропорт "Жуковский" пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода
Сотрудники МЧС РФ и медицинские работники принимают доставленных спецбортом в подмосковный аэропорт Жуковский пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода
© МЧС РФ
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Сотрудники МЧС РФ и медицинские работники принимают доставленных спецбортом в подмосковный аэропорт "Жуковский" пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявления МИД Франции об ударе по Белгороду как "праве на самооборону", назвав представителей внешнеполитического ведомства "уродами" и отметив, что "мы никогда не любили французов".
Ранее МИД Франции отказался осудить ракетные удары Украины по Белгороду, в которых погибли 25 человек, более 100 получили ранения, назвав их "законной обороной".
Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
© Фото очевидца

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

Обстрел центра Белгорода

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8
© РИА Новости

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8
© фото очевидца

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8
© фото очевидца

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8
© ГУ МЧС России по Белгородской области

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

Ликвидация последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Кадр видео

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8
© РИА Новости

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8
© фото очевидца

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8
© РИА Новости

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8
"Мы никогда не любили французов. <…> И сейчас убедились в этом. Написал МИД Франции. Удар по Белгороду с применением кассетного боеприпаса - это "право на самооборону". <…> Уроды", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Днем 30 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, объявленным вечером в понедельник, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.
Белгород во вторник, 2 января, вновь подвергся украинскому обстрелу. В частности, как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ за день выпустили по городу и Белгородской области 17 ракет "Ольха" собственной разработки, все они были сбиты российскими средствами ПВО. Как уточнил губернатор области Вячеслав Гладков, в результате украинского удара по Белгороду погиб мужчина, еще пять человек пострадали.
То, что произошло в Белгороде, - теракт, целенаправленный удар по гражданскому населению, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, РФ может ответить Украине, но Россия наносит удары по военным объектам.
Митинг Своих не бросаем в Москве - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
И все-таки мы победили!
1 января, 08:00
 
БелгородДмитрий МедведевВячеслав ГладковРоссияУкраинаВладимир ПутинМИД Франции‎Вооруженные силы УкраиныМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
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