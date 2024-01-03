https://ria.ru/20240103/belgorod-1919621062.html

Медведев жестко отреагировал на заявления МИД Франции об ударе по Белгороду

Медведев жестко отреагировал на заявления МИД Франции об ударе по Белгороду - РИА Новости, 03.01.2024

Медведев жестко отреагировал на заявления МИД Франции об ударе по Белгороду

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявления МИД Франции об ударе по Белгороду как "праве на самооборону", назвав представителей... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T20:49

2024-01-03T20:49

2024-01-03T20:49

белгород

дмитрий медведев

вячеслав гладков

россия

украина

владимир путин

мид франции‎

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявления МИД Франции об ударе по Белгороду как "праве на самооборону", назвав представителей внешнеполитического ведомства "уродами" и отметив, что "мы никогда не любили французов". Ранее МИД Франции отказался осудить ракетные удары Украины по Белгороду, в которых погибли 25 человек, более 100 получили ранения, назвав их "законной обороной". "Мы никогда не любили французов. <…> И сейчас убедились в этом. Написал МИД Франции. Удар по Белгороду с применением кассетного боеприпаса - это "право на самооборону". <…> Уроды", - написал Медведев в своем Telegram-канале. Днем 30 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, объявленным вечером в понедельник, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. Белгород во вторник, 2 января, вновь подвергся украинскому обстрелу. В частности, как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ за день выпустили по городу и Белгородской области 17 ракет "Ольха" собственной разработки, все они были сбиты российскими средствами ПВО. Как уточнил губернатор области Вячеслав Гладков, в результате украинского удара по Белгороду погиб мужчина, еще пять человек пострадали. То, что произошло в Белгороде, - теракт, целенаправленный удар по гражданскому населению, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, РФ может ответить Украине, но Россия наносит удары по военным объектам.

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белгород, дмитрий медведев, вячеслав гладков, россия, украина, владимир путин, мид франции‎, вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода