https://ria.ru/20240103/belgorod-1919605092.html

В Белгороде около 600 человек эвакуируют из-за боеприпаса

В Белгороде около 600 человек эвакуируют из-за боеприпаса - РИА Новости, 03.01.2024

В Белгороде около 600 человек эвакуируют из-за боеприпаса

В Белгороде около 600 человек эвакуируют из-за неразорвавшегося боеприпаса, принимается решение о его утилизации, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T18:18

2024-01-03T18:18

2024-01-03T19:50

белгород

происшествия

белгородская область

валентин демидов

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БЕЛГОРОД, 3 янв — РИА Новости. В Белгороде около 600 человек эвакуируют из-за неразорвавшегося боеприпаса, принимается решение о его утилизации, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Один из таких боеприпасов саперы обнаружили сегодня на улице Красноармейской. Сейчас взрывотехники Министерства обороны принимают решение о его утилизации. Оперативным штабом принято решение провести эвакуацию 323 индивидуальных домов в радиусе 500 метров. По предварительным данным, это порядка 600 человек", — написал он.По словам Гладкова, на месте работают представители администрации города во главе с мэром Валентином Демидовым и сотрудники Управления региональной безопасности областного правительства. Они обходят жилые дома и предлагают желающим выехать в пункты временного размещения — там их обеспечат горячим питанием. Возле пунктов сбора уже стоят автобусы для тех, кто решит переместиться в ПВР, отметил глава региона.Он добавил, что дома будут находиться под охраной полиции, муниципальной стражи и самообороны вплоть до полного возвращения жителей. Как уточнил губернатор, еще два снаряда нашли в микрорайоне Улитка. Сейчас их проверяют саперы, место обследования оцепили. Далее будут приниматься решения о последующих действиях. Атаки на БелгородДнем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу.Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Так, в течение дня 2 января ВСУ выпустили по городу и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", все их сбили российские средства ПВО. В результате украинских атак погиб один мирный житель, еще 11 получили ранения. Третьего января система противовоздушной обороны уничтожила 12 ракет: шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха". При обстреле села Солоти пострадала девочка-подросток. Президент Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20240103/belgorod-1919590988.html

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

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белгород, происшествия, белгородская область, валентин демидов, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия, владимир путин