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В Белгороде около 600 человек эвакуируют из-за боеприпаса - РИА Новости, 03.01.2024
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18:18 03.01.2024 (обновлено: 19:50 03.01.2024)
https://ria.ru/20240103/belgorod-1919605092.html
В Белгороде около 600 человек эвакуируют из-за боеприпаса
В Белгороде около 600 человек эвакуируют из-за боеприпаса - РИА Новости, 03.01.2024
В Белгороде около 600 человек эвакуируют из-за боеприпаса
В Белгороде около 600 человек эвакуируют из-за неразорвавшегося боеприпаса, принимается решение о его утилизации, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 03.01.2024
2024-01-03T18:18
2024-01-03T19:50
белгород
происшествия
белгородская область
валентин демидов
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
владимир путин
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БЕЛГОРОД, 3 янв — РИА Новости. В Белгороде около 600 человек эвакуируют из-за неразорвавшегося боеприпаса, принимается решение о его утилизации, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Один из таких боеприпасов саперы обнаружили сегодня на улице Красноармейской. Сейчас взрывотехники Министерства обороны принимают решение о его утилизации. Оперативным штабом принято решение провести эвакуацию 323 индивидуальных домов в радиусе 500 метров. По предварительным данным, это порядка 600 человек", — написал он.По словам Гладкова, на месте работают представители администрации города во главе с мэром Валентином Демидовым и сотрудники Управления региональной безопасности областного правительства. Они обходят жилые дома и предлагают желающим выехать в пункты временного размещения — там их обеспечат горячим питанием. Возле пунктов сбора уже стоят автобусы для тех, кто решит переместиться в ПВР, отметил глава региона.Он добавил, что дома будут находиться под охраной полиции, муниципальной стражи и самообороны вплоть до полного возвращения жителей. Как уточнил губернатор, еще два снаряда нашли в микрорайоне Улитка. Сейчас их проверяют саперы, место обследования оцепили. Далее будут приниматься решения о последующих действиях. Атаки на БелгородДнем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу.Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Так, в течение дня 2 января ВСУ выпустили по городу и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", все их сбили российские средства ПВО. В результате украинских атак погиб один мирный житель, еще 11 получили ранения. Третьего января система противовоздушной обороны уничтожила 12 ракет: шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха". При обстреле села Солоти пострадала девочка-подросток. Президент Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
https://ria.ru/20240103/belgorod-1919590988.html
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html
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белгород, происшествия, белгородская область, валентин демидов, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия, владимир путин
Белгород, Происшествия, Белгородская область, Валентин Демидов, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия, Владимир Путин
В Белгороде около 600 человек эвакуируют из-за боеприпаса

В Белгороде около 600 человек эвакуируют из-за неразорвавшегося боеприпаса

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкЛюди в военной форме в центре Белгорода после удара украинских войск по городу
Люди в военной форме в центре Белгорода после удара украинских войск по городу - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Люди в военной форме в центре Белгорода после удара украинских войск по городу
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 3 янв — РИА Новости. В Белгороде около 600 человек эвакуируют из-за неразорвавшегося боеприпаса, принимается решение о его утилизации, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Один из таких боеприпасов саперы обнаружили сегодня на улице Красноармейской. Сейчас взрывотехники Министерства обороны принимают решение о его утилизации. Оперативным штабом принято решение провести эвакуацию 323 индивидуальных домов в радиусе 500 метров. По предварительным данным, это порядка 600 человек", — написал он.
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
МИД Франции отказался осудить удары ВСУ по Белгороду
Вчера, 16:34
По словам Гладкова, на месте работают представители администрации города во главе с мэром Валентином Демидовым и сотрудники Управления региональной безопасности областного правительства.
Они обходят жилые дома и предлагают желающим выехать в пункты временного размещения — там их обеспечат горячим питанием. Возле пунктов сбора уже стоят автобусы для тех, кто решит переместиться в ПВР, отметил глава региона.
Он добавил, что дома будут находиться под охраной полиции, муниципальной стражи и самообороны вплоть до полного возвращения жителей.
Как уточнил губернатор, еще два снаряда нашли в микрорайоне Улитка. Сейчас их проверяют саперы, место обследования оцепили. Далее будут приниматься решения о последующих действиях.
Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
© Фото очевидца

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

Обстрел центра Белгорода

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8
© РИА Новости

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8
© фото очевидца

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8
© фото очевидца

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8
© ГУ МЧС России по Белгородской области

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

Ликвидация последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Кадр видео

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8
© РИА Новости

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8
© фото очевидца

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8
© РИА Новости

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8

Атаки на Белгород

Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу.
Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.
По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Так, в течение дня 2 января ВСУ выпустили по городу и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", все их сбили российские средства ПВО. В результате украинских атак погиб один мирный житель, еще 11 получили ранения. Третьего января система противовоздушной обороны уничтожила 12 ракет: шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха". При обстреле села Солоти пострадала девочка-подросток.
Президент Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
Последствия удара украинских войск по центру Белгорода - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Террористический обстрел Белгорода: Россия знает, что делать с террористами
30 декабря 2023, 19:13
 
БелгородПроисшествияБелгородская областьВалентин ДемидовВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссияВладимир Путин
 
 
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