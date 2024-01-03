https://ria.ru/20240103/belgorod-1919590988.html

МИД Франции отказался осудить удары ВСУ по Белгороду

МИД Франции отказался осудить удары ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 03.01.2024

МИД Франции отказался осудить удары ВСУ по Белгороду

Министерство иностранных дел Франции отказалось осудить ракетные удары Украины по Белгороду, в которых погибли 25 человек, назвав их законной обороной. РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T16:34

2024-01-03T16:34

2024-01-03T16:55

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ПАРИЖ, 3 янв — РИА Новости. Министерство иностранных дел Франции отказалось осудить ракетные удары Украины по Белгороду, в которых погибли 25 человек, назвав их законной обороной. На ежедневном брифинге журналисты попросили внешнеполитическое ведомство обозначить позицию Парижа относительно ракетных ударов ВСУ с применением запрещенных кассетных боеприпасов. Но в МИД проигнорировали вопрос, заявив только, что Украина "осуществляет законное право на оборону в соответствии с 51-й статьей Устава ООН". Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу.Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Так, в течение дня 2 января ВСУ выпустили по городу и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", все их сбили российские средства ПВО. В результате этих атак погиб один мирный житель, еще 11 получили ранения. А 3 января система ПВО уничтожила 12 ракет: шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха". При обстреле села Солоти пострадала девочка-подросток.Президент Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

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белгород, россия, украина, вячеслав гладков, владимир путин, вооруженные силы украины, оон, в мире, массированный обстрел центра белгорода