https://ria.ru/20240103/belgorod-1919582531.html

При обстреле ВСУ три белгородских села остались без света

При обстреле ВСУ три белгородских села остались без света - РИА Новости, 03.01.2024

При обстреле ВСУ три белгородских села остались без света

Три села в Грайворонском городском округе Белгородской области остались без света после украинского обстрела села Глотово, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 03.01.2024

2024-01-03T15:11

2024-01-03T15:11

2024-01-03T15:11

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

россия

харьковская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 3 янв - РИА Новости. Три села в Грайворонском городском округе Белгородской области остались без света после украинского обстрела села Глотово, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Под обстрел ВСУ попала окраина села Глотово Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, под частичное отключение попадают абоненты сел Глотово, Козинка и Безымено", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор уточнил, что к восстановительным работам специалисты приступят после согласования с Минобороны РФ. Грайворонский городской округ Белгородской области граничит с Сумской и Харьковской областями Украины и регулярно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

белгородская область

россия

харьковская область

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происшествия, белгородская область, россия, харьковская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины