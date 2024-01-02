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Наступивший 2024 год станет годом глобальных выборов - РИА Новости, 02.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
09:30 02.01.2024 (обновлено: 09:34 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/vybory-1919432095.html
Наступивший 2024 год станет годом глобальных выборов
Наступивший 2024 год станет годом глобальных выборов - РИА Новости, 02.01.2024
Наступивший 2024 год станет годом глобальных выборов
Наступивший 2024 год станет годом выборов: президентов и парламенты будут выбирать в более чем 50 странах, которые производят 54% мирового ВВП и в которых... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T09:30
2024-01-02T09:34
выборы президента россии — 2024
в мире
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Наступивший 2024 год станет годом выборов: президентов и парламенты будут выбирать в более чем 50 странах, которые производят 54% мирового ВВП и в которых проживает почти каждый второй житель Земли, следует из анализа РИА Новости. Самые крупные выборы в 2024 году пройдут в Индии: в стране на конец 2022 года проживало 1,4 миллиарда человек, из которых участвовать в выборах могло 945 миллионов. Страна является членом БРИКС и одной из лидирующих экономик мира, ВВП которой по итогам 2022 года составил 3,4 триллиона долларов. Выборы пройдут еще в трех странах-участниках БРИКС - это Россия, ЮАР и вступивший в объединение 1 января Иран. Совокупно, в них живет 293 миллиона человек, которые производят товаров и услуг на 3,1 триллиона долларов, или 3% мирового ВВП. Больше всего стран будут участвовать в выборах в ЕС, где летом пройдет голосование за новый Европарламент. В объединение входит 27 государств с населением в 447 миллионов человек и совокупным ВВП в 16,7 триллиона долларов. При этом национальные выборы президента или парламента пройдут и в нескольких странах-членах – это Австрия, Бельгия, Литва, Словакия, Португалия, Румыния, Хорватия и Финляндия. В США, которые производят четверть мирового ВВП и являются крупнейшей экономикой мира, также состоятся выборы. Среди других крупных экономик, которые проведут выборы в 2024 году, будут Южная Корея (1,7 триллиона долларов), Мексика (1,5 триллиона долларов) и Индонезия (1,3 триллиона долларов). Самые небольшие выборы как с точки зрения экономики, так и по населению будут в Тувалу: в островном государстве проживало в 2022 году всего лишь 11 312 человек, а ВВП составил 59 миллионов долларов.
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в мире, индия, россия, юар, брикс, евросоюз, европарламент
Выборы президента России — 2024, В мире, Индия, Россия, ЮАР, БРИКС, Евросоюз, Европарламент
Наступивший 2024 год станет годом глобальных выборов

Почти половина населения Земли пойдет на выборы в 2024 году

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВолонтеры доставляют из Московской области в предвыборный штаб Владимира Путина подписи в поддержку его кандидатуры на выборах в президенты 2024 года
Волонтеры доставляют из Московской области в предвыборный штаб Владимира Путина подписи в поддержку его кандидатуры на выборах в президенты 2024 года - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Волонтеры доставляют из Московской области в предвыборный штаб Владимира Путина подписи в поддержку его кандидатуры на выборах в президенты 2024 года. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Наступивший 2024 год станет годом выборов: президентов и парламенты будут выбирать в более чем 50 странах, которые производят 54% мирового ВВП и в которых проживает почти каждый второй житель Земли, следует из анализа РИА Новости.
Самые крупные выборы в 2024 году пройдут в Индии: в стране на конец 2022 года проживало 1,4 миллиарда человек, из которых участвовать в выборах могло 945 миллионов. Страна является членом БРИКС и одной из лидирующих экономик мира, ВВП которой по итогам 2022 года составил 3,4 триллиона долларов.
Выборы пройдут еще в трех странах-участниках БРИКС - это Россия, ЮАР и вступивший в объединение 1 января Иран. Совокупно, в них живет 293 миллиона человек, которые производят товаров и услуг на 3,1 триллиона долларов, или 3% мирового ВВП.
Больше всего стран будут участвовать в выборах в ЕС, где летом пройдет голосование за новый Европарламент. В объединение входит 27 государств с населением в 447 миллионов человек и совокупным ВВП в 16,7 триллиона долларов. При этом национальные выборы президента или парламента пройдут и в нескольких странах-членах – это Австрия, Бельгия, Литва, Словакия, Португалия, Румыния, Хорватия и Финляндия.
В США, которые производят четверть мирового ВВП и являются крупнейшей экономикой мира, также состоятся выборы. Среди других крупных экономик, которые проведут выборы в 2024 году, будут Южная Корея (1,7 триллиона долларов), Мексика (1,5 триллиона долларов) и Индонезия (1,3 триллиона долларов).
Самые небольшие выборы как с точки зрения экономики, так и по населению будут в Тувалу: в островном государстве проживало в 2022 году всего лишь 11 312 человек, а ВВП составил 59 миллионов долларов.
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