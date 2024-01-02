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Российские войска уничтожили взвод танков Leopard-2
Российские войска уничтожили взвод танков Leopard-2 - РИА Новости, 02.01.2024
Российские войска уничтожили взвод танков Leopard-2
Бойцы группировки "Запад" уничтожили на Сватовском направлении взвод танков Leopard-2A6 производства Германии, полученных ВСУ от Запада, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T12:02
2024-01-02T12:02
2024-01-02T13:04
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
леопард-2
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Бойцы группировки "Запад" уничтожили на Сватовском направлении взвод танков Leopard-2A6 производства Германии, полученных ВСУ от Запада, сообщили в Минобороны."В районе населенного пункта Терны была вскрыта подготовка боевиков ВСУ к проведению атаки на позиции российских войск с привлечением бронетанкового взвода на танках "Леопард-2". Российские военнослужащие, применив высокоточные боеприпасы, уничтожили бронетанковый взвод ВСУ", — рассказали в военном ведомстве.В ролике, который опубликовало Минобороны, можно видеть три Leopard-2A6 с характерной дополнительной защитой башни, которые поражаются для гарантированного уничтожения несколькими боеприпасами, в том числе дронами-камикадзе "Ланцет".Танки Leopard-2 поставляют на Украину Германия, Польша, Нидерланды, Швеция, Португалия и Испания, а также Канада. Однако, как отмечал министр обороны России Сергей Шойгу, они не изменили ситуацию на поле боя. По его данным, за время контрнаступления, начавшегося 4 июня, ВСУ потеряли 766 танков, в том числе 37 Leopard.
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Кадры уничтожения украинских танков Leopard-2A6 на Сватовском направлении
Кадры уничтожения украинских танков Leopard-2A6 на Сватовском направлении
2024-01-02T12:02
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РИА Новости
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, леопард-2
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Леопард-2
Российские войска уничтожили взвод танков Leopard-2
МО: ВС РФ уничтожили на Сватовском направлении взвод танков Leopard-2A6 ВСУ