https://ria.ru/20240102/vladimir-1919471308.html

Во Владимире отменили уличные мероприятия из-за резкого похолодания

Во Владимире отменили уличные мероприятия из-за резкого похолодания - РИА Новости, 02.01.2024

Во Владимире отменили уличные мероприятия из-за резкого похолодания

Уличные мероприятия в двух парках Владимира, запланированные на 2-4 января, отменили из-за резкого похолодания, сообщила администрация города на сайте. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T15:05

2024-01-02T15:05

2024-01-02T15:05

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РЯЗАНЬ, 2 янв - РИА Новости. Уличные мероприятия в двух парках Владимира, запланированные на 2-4 января, отменили из-за резкого похолодания, сообщила администрация города на сайте. "Уважаемые владимирцы и гости города, в связи с резким похолоданием и сильными морозами уличные мероприятия в Центральном парке культуры и отдыха и парке "Добросельский" 2, 3 и 4 января отменены", - говорится в сообщении. Уточняется, что арт-программу "Битва снеговиков", которая должна была пройти 3 января в парке "Добросельский", перенесли на 13 января. Как сообщается на сайте администрации, по данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на среду во Владимире и местами по области ожидается минимальная температура воздуха минус 30°С. По данным открытых источников, сейчас во Владимире температура воздуха составляет минус 22 градуса.

https://ria.ru/20240102/noch-1919439130.html

владимир

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, владимир, погода, новый год