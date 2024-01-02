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Во Владимире отменили уличные мероприятия из-за резкого похолодания - РИА Новости, 02.01.2024
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15:05 02.01.2024
https://ria.ru/20240102/vladimir-1919471308.html
Во Владимире отменили уличные мероприятия из-за резкого похолодания
Во Владимире отменили уличные мероприятия из-за резкого похолодания - РИА Новости, 02.01.2024
Во Владимире отменили уличные мероприятия из-за резкого похолодания
Уличные мероприятия в двух парках Владимира, запланированные на 2-4 января, отменили из-за резкого похолодания, сообщила администрация города на сайте. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T15:05
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РЯЗАНЬ, 2 янв - РИА Новости. Уличные мероприятия в двух парках Владимира, запланированные на 2-4 января, отменили из-за резкого похолодания, сообщила администрация города на сайте. "Уважаемые владимирцы и гости города, в связи с резким похолоданием и сильными морозами уличные мероприятия в Центральном парке культуры и отдыха и парке "Добросельский" 2, 3 и 4 января отменены", - говорится в сообщении. Уточняется, что арт-программу "Битва снеговиков", которая должна была пройти 3 января в парке "Добросельский", перенесли на 13 января. Как сообщается на сайте администрации, по данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на среду во Владимире и местами по области ожидается минимальная температура воздуха минус 30°С. По данным открытых источников, сейчас во Владимире температура воздуха составляет минус 22 градуса.
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общество, владимир, погода, новый год
Общество, Владимир, Погода, Новый год
Во Владимире отменили уличные мероприятия из-за резкого похолодания

Во Владимире отменили новогодние мероприятия в ЦПКиО из-за похолодания до -30

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкМорозы в Центральной России
Морозы в Центральной России - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
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РЯЗАНЬ, 2 янв - РИА Новости. Уличные мероприятия в двух парках Владимира, запланированные на 2-4 января, отменили из-за резкого похолодания, сообщила администрация города на сайте.
«
"Уважаемые владимирцы и гости города, в связи с резким похолоданием и сильными морозами уличные мероприятия в Центральном парке культуры и отдыха и парке "Добросельский" 2, 3 и 4 января отменены", - говорится в сообщении.
Уточняется, что арт-программу "Битва снеговиков", которая должна была пройти 3 января в парке "Добросельский", перенесли на 13 января.
Как сообщается на сайте администрации, по данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на среду во Владимире и местами по области ожидается минимальная температура воздуха минус 30°С.
По данным открытых источников, сейчас во Владимире температура воздуха составляет минус 22 градуса.
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