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Во Владимире отменили уличные мероприятия из-за резкого похолодания
Во Владимире отменили уличные мероприятия из-за резкого похолодания - РИА Новости, 02.01.2024
Во Владимире отменили уличные мероприятия из-за резкого похолодания
Уличные мероприятия в двух парках Владимира, запланированные на 2-4 января, отменили из-за резкого похолодания, сообщила администрация города на сайте. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T15:05
2024-01-02T15:05
2024-01-02T15:05
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РЯЗАНЬ, 2 янв - РИА Новости. Уличные мероприятия в двух парках Владимира, запланированные на 2-4 января, отменили из-за резкого похолодания, сообщила администрация города на сайте. "Уважаемые владимирцы и гости города, в связи с резким похолоданием и сильными морозами уличные мероприятия в Центральном парке культуры и отдыха и парке "Добросельский" 2, 3 и 4 января отменены", - говорится в сообщении. Уточняется, что арт-программу "Битва снеговиков", которая должна была пройти 3 января в парке "Добросельский", перенесли на 13 января. Как сообщается на сайте администрации, по данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на среду во Владимире и местами по области ожидается минимальная температура воздуха минус 30°С. По данным открытых источников, сейчас во Владимире температура воздуха составляет минус 22 градуса.
https://ria.ru/20240102/noch-1919439130.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, владимир, погода, новый год
Общество, Владимир, Погода, Новый год
Во Владимире отменили уличные мероприятия из-за резкого похолодания
Во Владимире отменили новогодние мероприятия в ЦПКиО из-за похолодания до -30
РЯЗАНЬ, 2 янв - РИА Новости.
Уличные мероприятия в двух парках Владимира, запланированные на 2-4 января, отменили из-за резкого похолодания, сообщила администрация города на сайте
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"Уважаемые владимирцы и гости города, в связи с резким похолоданием и сильными морозами уличные мероприятия в Центральном парке культуры и отдыха и парке "Добросельский" 2, 3 и 4 января отменены", - говорится в сообщении.
Уточняется, что арт-программу "Битва снеговиков", которая должна была пройти 3 января в парке "Добросельский", перенесли на 13 января.
Как сообщается на сайте администрации, по данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на среду во Владимире и местами по области ожидается минимальная температура воздуха минус 30°С.
По данным открытых источников, сейчас во Владимире температура воздуха составляет минус 22 градуса.
Прошедшая ночь в Москве оказалась самой холодной с 1996 года