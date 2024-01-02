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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге - РИА Новости, 02.01.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге
Взрыв прогремел в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна" в... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T17:01
2024-01-02T17:01
2024-01-02T17:09
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "О взрыве в Кривом Роге сообщают паблики", - говорится в сообщении издания. С 16.30 мск в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Днепропетровская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге
"Страна": в Кривом Роге в Днепропетровской области прогремел взрыв