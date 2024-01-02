https://ria.ru/20240102/ukraina-1919489577.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге - РИА Новости, 02.01.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге

Взрыв прогремел в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна" в... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T17:01

2024-01-02T17:01

2024-01-02T17:09

специальная военная операция на украине

в мире

кривой рог

днепропетровская область

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919436028_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_62f9844596904f82a54dde4ff4fc4131.jpg

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "О взрыве в Кривом Роге сообщают паблики", - говорится в сообщении издания. С 16.30 мск в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

кривой рог

днепропетровская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кривой рог, днепропетровская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины