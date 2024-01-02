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Минобороны рассказало, сколько танков получили Сухопутные войска России - РИА Новости, 02.01.2024
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13:08 02.01.2024 (обновлено: 13:09 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/tanki-1919456268.html
Минобороны рассказало, сколько танков получили Сухопутные войска России
Минобороны рассказало, сколько танков получили Сухопутные войска России - РИА Новости, 02.01.2024
Минобороны рассказало, сколько танков получили Сухопутные войска России
Сухопутные войска России в 2023 году получили более 1 500 танков, сообщается в сборнике Минобороны РФ, выпущенном по итогам 2023 года. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T13:08
2024-01-02T13:09
безопасность
россия
т-90м
т-72б3м
т-72б3
сухопутные войска россии
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Сухопутные войска России в 2023 году получили более 1 500 танков, сообщается в сборнике Минобороны РФ, выпущенном по итогам 2023 года. "В Сухопутные войска поставлено более 1 500 новых и модернизированных танков, свыше 2 500 БМП и бронетранспортеров", - отмечается в сборнике. В российские группировки войск в зону СВО поставляются новые танки Т-90М "Прорыв", которые глава "Ростеха" Сергей Чемезов недавно назвал лучшими серийными и стоящими на вооружении танками в мире. Также в войска идут глубоко модернизированные машины Т-72Б3, Т-72Б3М и Т-80БВМ, по своим характеристикам находящиеся на самом современном уровне. Российские танки в зоне СВО на сегодняшний день единственные в мире имеют всеракурсную защиту от кумулятивных боеприпасов.
https://ria.ru/20240102/mo-1919443567.html
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безопасность, россия, т-90м, т-72б3м, т-72б3, сухопутные войска россии
Безопасность, Россия, Т-90М, Т-72Б3М, Т-72Б3, Сухопутные войска России
Минобороны рассказало, сколько танков получили Сухопутные войска России

Минобороны: Сухопутные войска РФ получили более 1,5 тыс танков в 2023 году

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" на позициях в зоне СВО
Танк Т-90М Прорыв на позициях в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Танк Т-90М "Прорыв" на позициях в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Сухопутные войска России в 2023 году получили более 1 500 танков, сообщается в сборнике Минобороны РФ, выпущенном по итогам 2023 года.
"В Сухопутные войска поставлено более 1 500 новых и модернизированных танков, свыше 2 500 БМП и бронетранспортеров", - отмечается в сборнике.
В российские группировки войск в зону СВО поставляются новые танки Т-90М "Прорыв", которые глава "Ростеха" Сергей Чемезов недавно назвал лучшими серийными и стоящими на вооружении танками в мире.
Также в войска идут глубоко модернизированные машины Т-72Б3, Т-72Б3М и Т-80БВМ, по своим характеристикам находящиеся на самом современном уровне.
Российские танки в зоне СВО на сегодняшний день единственные в мире имеют всеракурсную защиту от кумулятивных боеприпасов.
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
Минобороны в 2023 году сформировало две армии, корпус и 50 соединений
11:10
 
БезопасностьРоссияТ-90МТ-72Б3МТ-72Б3Сухопутные войска России
 
 
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