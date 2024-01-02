https://ria.ru/20240102/tanki-1919456268.html

Минобороны рассказало, сколько танков получили Сухопутные войска России

Минобороны рассказало, сколько танков получили Сухопутные войска России - РИА Новости, 02.01.2024

Минобороны рассказало, сколько танков получили Сухопутные войска России

Сухопутные войска России в 2023 году получили более 1 500 танков, сообщается в сборнике Минобороны РФ, выпущенном по итогам 2023 года. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T13:08

2024-01-02T13:08

2024-01-02T13:09

безопасность

россия

т-90м

т-72б3м

т-72б3

сухопутные войска россии

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Сухопутные войска России в 2023 году получили более 1 500 танков, сообщается в сборнике Минобороны РФ, выпущенном по итогам 2023 года. "В Сухопутные войска поставлено более 1 500 новых и модернизированных танков, свыше 2 500 БМП и бронетранспортеров", - отмечается в сборнике. В российские группировки войск в зону СВО поставляются новые танки Т-90М "Прорыв", которые глава "Ростеха" Сергей Чемезов недавно назвал лучшими серийными и стоящими на вооружении танками в мире. Также в войска идут глубоко модернизированные машины Т-72Б3, Т-72Б3М и Т-80БВМ, по своим характеристикам находящиеся на самом современном уровне. Российские танки в зоне СВО на сегодняшний день единственные в мире имеют всеракурсную защиту от кумулятивных боеприпасов.

https://ria.ru/20240102/mo-1919443567.html

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безопасность, россия, т-90м, т-72б3м, т-72б3, сухопутные войска россии