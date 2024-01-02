https://ria.ru/20240102/tailand-1919439262.html

Посол в Москве назвал сферы, в которых Таиланд хочет сотрудничать с Россией

Посол в Москве назвал сферы, в которых Таиланд хочет сотрудничать с Россией - РИА Новости, 02.01.2024

Посол в Москве назвал сферы, в которых Таиланд хочет сотрудничать с Россией

Таиланду интересны российские энергоресурсы, это касается сжиженного природного газа и угля, заявил в интервью РИА Новости посол Таиланда в Москве Сасиват... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T10:37

2024-01-02T10:37

2024-01-02T11:18

таиланд

россия

сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии)

экономика

спг

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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Таиланду интересны российские энергоресурсы, это касается сжиженного природного газа и угля, заявил в интервью РИА Новости посол Таиланда в Москве Сасиват Вонгсинсават. "Я достаточно оптимистичен по поводу двусторонней торговли. Не только в сфере сельского хозяйства. Есть множество потенциальных сфер, где мы могли бы работать вместе, развивать их. Например, энергетика, сжиженный природный газ, уголь", - сказал он. По словам Вонгсинсавата, у Москвы и Бангкока есть политическая воля к развитию энергетического сотрудничества, однако все будет зависеть от переговоров российских и таиландских компаний. "Таиланд очень сильно полагается на импорт энергоресурсов. Конечно, если поставки российских энергетических ресурсов будут конкурентноспособными с учетом логистики и специфики используемых Таиландом энергетических ресурсов и все эти факторы окажутся приемлемыми для обеих сторон, могу сказать, что стороны будут более чем рады заключить сделку", - отметил он. Посол РФ в Бангкоке Евгений Томихин в декабре 2023 года также подтвердил, что власти Таиланда заинтересованы в развитии сотрудничества с Россией в сфере энергетики, отметив, что, помимо нефти, СПГ, речь идет и об электрогенерации, взаимодействии в сфере научных изысканий, обмена опытом. Российский посол выразил надежду, что в 2024 году состоится, как и планировалось, очередное заседание двусторонней рабочей группы по энергетике российско-таиландской межправительственной комиссии по сотрудничеству. Читайте полный текст интервью Сасивата Вонгсинсавата >>

https://ria.ru/20240102/eaes-1919435182.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

таиланд, россия, сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии), экономика, спг