https://ria.ru/20240102/tailand-1919439262.html
Посол в Москве назвал сферы, в которых Таиланд хочет сотрудничать с Россией
Посол в Москве назвал сферы, в которых Таиланд хочет сотрудничать с Россией - РИА Новости, 02.01.2024
Посол в Москве назвал сферы, в которых Таиланд хочет сотрудничать с Россией
Таиланду интересны российские энергоресурсы, это касается сжиженного природного газа и угля, заявил в интервью РИА Новости посол Таиланда в Москве Сасиват... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T10:37
2024-01-02T10:37
2024-01-02T11:18
таиланд
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сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии)
экономика
спг
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Таиланду интересны российские энергоресурсы, это касается сжиженного природного газа и угля, заявил в интервью РИА Новости посол Таиланда в Москве Сасиват Вонгсинсават. "Я достаточно оптимистичен по поводу двусторонней торговли. Не только в сфере сельского хозяйства. Есть множество потенциальных сфер, где мы могли бы работать вместе, развивать их. Например, энергетика, сжиженный природный газ, уголь", - сказал он. По словам Вонгсинсавата, у Москвы и Бангкока есть политическая воля к развитию энергетического сотрудничества, однако все будет зависеть от переговоров российских и таиландских компаний. "Таиланд очень сильно полагается на импорт энергоресурсов. Конечно, если поставки российских энергетических ресурсов будут конкурентноспособными с учетом логистики и специфики используемых Таиландом энергетических ресурсов и все эти факторы окажутся приемлемыми для обеих сторон, могу сказать, что стороны будут более чем рады заключить сделку", - отметил он. Посол РФ в Бангкоке Евгений Томихин в декабре 2023 года также подтвердил, что власти Таиланда заинтересованы в развитии сотрудничества с Россией в сфере энергетики, отметив, что, помимо нефти, СПГ, речь идет и об электрогенерации, взаимодействии в сфере научных изысканий, обмена опытом. Российский посол выразил надежду, что в 2024 году состоится, как и планировалось, очередное заседание двусторонней рабочей группы по энергетике российско-таиландской межправительственной комиссии по сотрудничеству. Читайте полный текст интервью Сасивата Вонгсинсавата >>
https://ria.ru/20240102/eaes-1919435182.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таиланд, россия, сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии), экономика, спг
Таиланд, Россия, Сасиват Вонгсинсават (посол Королевства Таиланд в России), Экономика, СПГ
Посол в Москве назвал сферы, в которых Таиланд хочет сотрудничать с Россией
Посол Вонгсинсават: Таиланд заинтересован в российском СПГ и угле
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Таиланду интересны российские энергоресурсы, это касается сжиженного природного газа и угля, заявил в интервью РИА Новости посол Таиланда в Москве Сасиват Вонгсинсават.
"Я достаточно оптимистичен по поводу двусторонней торговли. Не только в сфере сельского хозяйства. Есть множество потенциальных сфер, где мы могли бы работать вместе, развивать их. Например, энергетика, сжиженный природный газ, уголь", - сказал он.
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По словам Вонгсинсавата, у Москвы и Бангкока
есть политическая воля к развитию энергетического сотрудничества, однако все будет зависеть от переговоров российских и таиландских компаний.
"Таиланд очень сильно полагается на импорт энергоресурсов. Конечно, если поставки российских энергетических ресурсов будут конкурентноспособными с учетом логистики и специфики используемых Таиландом энергетических ресурсов и все эти факторы окажутся приемлемыми для обеих сторон, могу сказать, что стороны будут более чем рады заключить сделку", - отметил он.
Посол РФ в Бангкоке Евгений Томихин в декабре 2023 года также подтвердил, что власти Таиланда заинтересованы в развитии сотрудничества с Россией в сфере энергетики, отметив, что, помимо нефти, СПГ, речь идет и об электрогенерации, взаимодействии в сфере научных изысканий, обмена опытом.
Российский посол выразил надежду, что в 2024 году состоится, как и планировалось, очередное заседание двусторонней рабочей группы по энергетике российско-таиландской межправительственной комиссии по сотрудничеству.
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