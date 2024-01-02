Рейтинг@Mail.ru
Посол заявил, что Таиланд не будет вводить ограничения для туристов - РИА Новости, 02.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
07:10 02.01.2024 (обновлено: 11:19 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/tailand-1919423589.html
Посол заявил, что Таиланд не будет вводить ограничения для туристов
Посол заявил, что Таиланд не будет вводить ограничения для туристов - РИА Новости, 02.01.2024
Посол заявил, что Таиланд не будет вводить ограничения для туристов
Таиланд не планирует вводить ограничения для туристов из РФ из-за роста заболеваемости COVID-19, о котором сообщили в Всемирная организация здравоохранения... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T07:10
2024-01-02T11:19
туризм
таиланд
россия
сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии)
в мире
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1905015495_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c38879048e79e914046ef5961366ec9f.jpg
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Таиланд не планирует вводить ограничения для туристов из РФ из-за роста заболеваемости COVID-19, о котором сообщили в Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), заявил в интервью РИА Новости посол Таиланда в Москве Сасиват Вонгсинсават. "Нет, поскольку ситуация с COVID-19 сейчас отличается от того, что было раньше. Симптомы коронавируса менее жесткие, чем те, которые были два года назад", - сказал посол, отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что в самом Таиланде принимаются превентивный меры. ВОЗ 23 декабря в своей еженедельной сводке сообщила, что число случаев заболевания COVID-19 во всем мире увеличилось на 52% за 28 дней по сравнению с предыдущими 28 днями, зарегистрировано 850 тысяч случаев. Причем Россия тогда возглавила список стран, где за месяц выявлено наибольшее число больных коронавирусом, на втором месте Сингапур, на третьем - Италия. Читайте полный текст интервью Сасивата Вонгсинсавата &gt;&gt;
https://ria.ru/20240102/tailand-1919421193.html
таиланд
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1905015495_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_ffd61902c5ea432231f1aea72bd542d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таиланд, россия, сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии), в мире, новости - туризм
Туризм, Таиланд, Россия, Сасиват Вонгсинсават (посол Королевства Таиланд в России), В мире, Новости - Туризм
Посол заявил, что Таиланд не будет вводить ограничения для туристов

Посол: Таиланд не планирует вводить ограничения для туристов из-за COVID-19

© iStock.com / sestovicХрам Ват Пхра Кео в Бангкоке, Таиланд
Храм Ват Пхра Кео в Бангкоке, Таиланд - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© iStock.com / sestovic
Храм Ват Пхра Кео в Бангкоке, Таиланд. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Таиланд не планирует вводить ограничения для туристов из РФ из-за роста заболеваемости COVID-19, о котором сообщили в Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), заявил в интервью РИА Новости посол Таиланда в Москве Сасиват Вонгсинсават.
«
"Нет, поскольку ситуация с COVID-19 сейчас отличается от того, что было раньше. Симптомы коронавируса менее жесткие, чем те, которые были два года назад", - сказал посол, отвечая на соответствующий вопрос.
Он добавил, что в самом Таиланде принимаются превентивный меры.
ВОЗ 23 декабря в своей еженедельной сводке сообщила, что число случаев заболевания COVID-19 во всем мире увеличилось на 52% за 28 дней по сравнению с предыдущими 28 днями, зарегистрировано 850 тысяч случаев. Причем Россия тогда возглавила список стран, где за месяц выявлено наибольшее число больных коронавирусом, на втором месте Сингапур, на третьем - Италия.
Читайте полный текст интервью Сасивата Вонгсинсавата >>
Вид на Большой дворец в Бангкоке, Таиланд - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
Посол Таиланда рассказал об увеличенном безвизовом режиме для россиян
05:40
 
ТуризмТаиландРоссияСасиват Вонгсинсават (посол Королевства Таиланд в России)В миреНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала