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Посол заявил, что Таиланд не будет вводить ограничения для туристов
Посол заявил, что Таиланд не будет вводить ограничения для туристов - РИА Новости, 02.01.2024
Посол заявил, что Таиланд не будет вводить ограничения для туристов
Таиланд не планирует вводить ограничения для туристов из РФ из-за роста заболеваемости COVID-19, о котором сообщили в Всемирная организация здравоохранения... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T07:10
2024-01-02T07:10
2024-01-02T11:19
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Таиланд не планирует вводить ограничения для туристов из РФ из-за роста заболеваемости COVID-19, о котором сообщили в Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), заявил в интервью РИА Новости посол Таиланда в Москве Сасиват Вонгсинсават. "Нет, поскольку ситуация с COVID-19 сейчас отличается от того, что было раньше. Симптомы коронавируса менее жесткие, чем те, которые были два года назад", - сказал посол, отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что в самом Таиланде принимаются превентивный меры. ВОЗ 23 декабря в своей еженедельной сводке сообщила, что число случаев заболевания COVID-19 во всем мире увеличилось на 52% за 28 дней по сравнению с предыдущими 28 днями, зарегистрировано 850 тысяч случаев. Причем Россия тогда возглавила список стран, где за месяц выявлено наибольшее число больных коронавирусом, на втором месте Сингапур, на третьем - Италия. Читайте полный текст интервью Сасивата Вонгсинсавата >>
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таиланд, россия, сасиват вонгсинсават (посол королевства таиланд в россии), в мире, новости - туризм
Туризм, Таиланд, Россия, Сасиват Вонгсинсават (посол Королевства Таиланд в России), В мире, Новости - Туризм
Посол заявил, что Таиланд не будет вводить ограничения для туристов
Посол: Таиланд не планирует вводить ограничения для туристов из-за COVID-19