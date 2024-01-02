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Радиоперехваты свидетельствуют о массовых отказах солдат ВСУ идти в бой - РИА Новости, 02.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:05 02.01.2024 (обновлено: 12:25 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/spetsoperatsiya-1919417716.html
Радиоперехваты свидетельствуют о массовых отказах солдат ВСУ идти в бой
Радиоперехваты свидетельствуют о массовых отказах солдат ВСУ идти в бой - РИА Новости, 02.01.2024
Радиоперехваты свидетельствуют о массовых отказах солдат ВСУ идти в бой
Украинские военнослужащие массово отказываются выполнять боевые задачи, свидетельствуют записи радиоперехватов раненых солдат, имеющиеся в распоряжении РИА... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T04:05
2024-01-02T12:25
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
украина
андрей марочко
харьковская область
безопасность
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ДОНЕЦК, 2 янв — РИА Новости. Украинские военнослужащие массово отказываются выполнять боевые задачи, свидетельствуют записи радиоперехватов раненых солдат, имеющиеся в распоряжении РИА Новости."Честно, уже, спасибо Богу, все хорошо. Ну, 20 процентов легких пораженных. Легкие восстанавливаются, диски повпихивали назад. Диски повылетали со спины &lt;...&gt; Уже массажи прошел, уже хожу. Там получилось, короче, все в отказ пошли, даже водители отказались завозить пацанам жрачку, ротацию делать", — рассказал один из раненых.По его словам, отказ выполнять боевые задачи в подразделении, о котором он говорит в радиоперехвате, — это не единичные случаи, а массовая акция сразу пяти подразделений.&quot;Я вообще не знаю. Пятая же не пошла. В отказ — да, в отказ пошла. Это Сашко приезжал на &quot;Ниве&quot; — ну маленький, полненький. Сказал, что в отказ пошли&quot;, — продолжил военнослужащий.При этом, добавил он, группа, которая все же отправилась на задание, понесла тяжелые потери, но следующая — отказалась."А четвертая все-таки пошла — и все! И говорит, там "двухсотый", "трехсотый", а что за чем (непонятно. — Прим. ред.), они же раскиданные все. А пятая отказалась", — сказал солдат. Еще один военный сообщил, что всех легкораненых украинское командование очень быстро возвращает на позиции, из-за этого они могут недополучить необходимое лечение. "Выписался из госпиталя со своими ребятами уже. Кто может ходить, стоять на ногах — то все должны быть на месте. Там ребят с поломанными ребрами после штурма тоже", — рассказал пленный. Свидетельств отказов украинских военных от участия в боевых действиях становится все больше. Например, в конце ноября пленный солдат Богдан Куманский рассказал, что в рядах ВСУ, в частности в его 118-й бригаде, оказалось очень много отказников и случаев самовольного оставления части. По словам Куманского, людей не хватает, их "тянут из любых подразделений, лишь бы позакрывать дырки на линии фронта", причем без подготовки. Он заявил, что никто не хочет быть "мясом". А в конце октября подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что в город Купянск прибыли сотрудники СБУ и подразделения нацполиции Украины "КОРД" — для работы с военнослужащими 14-й и 32-й механизированных бригад, которые массово отказались выполнять приказы командования. При этом сообщалось, что разъяснительные беседы проходят с применением силы. На фоне массовых отказов солдат ВСУ воевать Киев использует заградотряды. Как свидетельствует видео, опубликованное РИА Новости в конце прошлой недели, нескольких украинских солдат, покинувших позиции после того, как их начали штурмовать российские бойцы, расстреляли их же сослуживцы.
https://ria.ru/20240102/sputniki-1919410711.html
https://ria.ru/20240101/obstrel-1919407153.html
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харьковская область
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Запись радиоперехвата разговора военнослужащих ВСУ об отказниках
Запись радиоперехвата разговора военнослужащих ВСУ об отказниках
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вооруженные силы украины, служба безопасности украины, украина, андрей марочко, харьковская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Украина, Андрей Марочко, Харьковская область, Безопасность
Радиоперехваты свидетельствуют о массовых отказах солдат ВСУ идти в бой

Радиоперехваты свидетельствуют об отказах солдат ВСУ выполнять боевые задачи

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМорпехи ВСУ
Морпехи ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Морпехи ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 янв — РИА Новости. Украинские военнослужащие массово отказываются выполнять боевые задачи, свидетельствуют записи радиоперехватов раненых солдат, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Честно, уже, спасибо Богу, все хорошо. Ну, 20 процентов легких пораженных. Легкие восстанавливаются, диски повпихивали назад. Диски повылетали со спины <...> Уже массажи прошел, уже хожу. Там получилось, короче, все в отказ пошли, даже водители отказались завозить пацанам жрачку, ротацию делать", — рассказал один из раненых.
По его словам, отказ выполнять боевые задачи в подразделении, о котором он говорит в радиоперехвате, — это не единичные случаи, а массовая акция сразу пяти подразделений.
«

"Я вообще не знаю. Пятая же не пошла. В отказ — да, в отказ пошла. Это Сашко приезжал на "Ниве" — ну маленький, полненький. Сказал, что в отказ пошли", — продолжил военнослужащий.

При этом, добавил он, группа, которая все же отправилась на задание, понесла тяжелые потери, но следующая — отказалась.
"А четвертая все-таки пошла — и все! И говорит, там "двухсотый", "трехсотый", а что за чем (непонятно. — Прим. ред.), они же раскиданные все. А пятая отказалась", — сказал солдат.
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Еще один военный сообщил, что всех легкораненых украинское командование очень быстро возвращает на позиции, из-за этого они могут недополучить необходимое лечение.
"Выписался из госпиталя со своими ребятами уже. Кто может ходить, стоять на ногах — то все должны быть на месте. Там ребят с поломанными ребрами после штурма тоже", — рассказал пленный.
Свидетельств отказов украинских военных от участия в боевых действиях становится все больше. Например, в конце ноября пленный солдат Богдан Куманский рассказал, что в рядах ВСУ, в частности в его 118-й бригаде, оказалось очень много отказников и случаев самовольного оставления части. По словам Куманского, людей не хватает, их "тянут из любых подразделений, лишь бы позакрывать дырки на линии фронта", причем без подготовки. Он заявил, что никто не хочет быть "мясом".
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А в конце октября подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что в город Купянск прибыли сотрудники СБУ и подразделения нацполиции Украины "КОРД" — для работы с военнослужащими 14-й и 32-й механизированных бригад, которые массово отказались выполнять приказы командования. При этом сообщалось, что разъяснительные беседы проходят с применением силы.
На фоне массовых отказов солдат ВСУ воевать Киев использует заградотряды. Как свидетельствует видео, опубликованное РИА Новости в конце прошлой недели, нескольких украинских солдат, покинувших позиции после того, как их начали штурмовать российские бойцы, расстреляли их же сослуживцы.
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