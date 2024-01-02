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Число спам-звонков достигло восьми миллиардов в 2023 году, сообщили в МТС - РИА Новости, 02.01.2024
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09:58 02.01.2024
https://ria.ru/20240102/spamm-1919434935.html
Число спам-звонков достигло восьми миллиардов в 2023 году, сообщили в МТС
Число спам-звонков достигло восьми миллиардов в 2023 году, сообщили в МТС - РИА Новости, 02.01.2024
Число спам-звонков достигло восьми миллиардов в 2023 году, сообщили в МТС
Число спам-звонков клиентам МТС в России в 2023 году выросло более чем на треть, до 8 миллиардов, при этом за тот же период удалось заблокировать больше двух... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T09:58
2024-01-02T09:58
общество
россия
москва
санкт-петербург
мтс
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Число спам-звонков клиентам МТС в России в 2023 году выросло более чем на треть, до 8 миллиардов, при этом за тот же период удалось заблокировать больше двух миллиардов нежелательных вызовов, рассказали РИА Новости в компании. "МТС заблокировала больше двух миллиардов нежелательных вызовов, это 8,5 млн часов спама. Общее количество зафиксированных звонков с признаками спама и несанкционированной рекламы в 2023 году составило в сети МТС более восьми миллиардов, что на 36% больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении. Отмечается, что чаще всего спамеры звонили жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Уфы, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Ростова-на-Дону, Самары и Перми. По словам аналитиков, клиенты, которые используют умный определитель номера, чаще всего не отвечают на звонки коллекторов, 75% игнорирует вызовы от организаций, которые проводят опросы, 56% - специалистов по юридическим вопросам, 48% - тех, кто предлагал работу, а 47% не отвечает на звонки из фитнес-клубов. В свою очередь активнее всего через телефонные обзвоны продвигают свои услуги банки, микрофинансовые организации, стоматологические клиники, агентства недвижимости, коллекторы, салоны красоты и компании, которые предлагают заработок в интернете.
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общество, россия, москва, санкт-петербург, мтс
Общество, Россия, Москва, Санкт-Петербург, МТС
Число спам-звонков достигло восьми миллиардов в 2023 году, сообщили в МТС

МТС: число спам-звонков клиентам МТС в 2023 году выросло на треть, до 8 млрд

© Depositphotos.com / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Число спам-звонков клиентам МТС в России в 2023 году выросло более чем на треть, до 8 миллиардов, при этом за тот же период удалось заблокировать больше двух миллиардов нежелательных вызовов, рассказали РИА Новости в компании.
«
"МТС заблокировала больше двух миллиардов нежелательных вызовов, это 8,5 млн часов спама. Общее количество зафиксированных звонков с признаками спама и несанкционированной рекламы в 2023 году составило в сети МТС более восьми миллиардов, что на 36% больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении.
Отмечается, что чаще всего спамеры звонили жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Уфы, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Ростова-на-Дону, Самары и Перми.
По словам аналитиков, клиенты, которые используют умный определитель номера, чаще всего не отвечают на звонки коллекторов, 75% игнорирует вызовы от организаций, которые проводят опросы, 56% - специалистов по юридическим вопросам, 48% - тех, кто предлагал работу, а 47% не отвечает на звонки из фитнес-клубов.
В свою очередь активнее всего через телефонные обзвоны продвигают свои услуги банки, микрофинансовые организации, стоматологические клиники, агентства недвижимости, коллекторы, салоны красоты и компании, которые предлагают заработок в интернете.
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