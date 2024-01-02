ПВО уничтожила восемь украинских ракет над Белгородской областью

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью еще восемь украинских ракет "Ольха" — всего 17, сообщили в Минобороны."Дежурными средствами ПВО восемь ракет были уничтожены над Белгородской областью", — заявили в ведомстве.Белгород сегодня вновь подвергся украинскому обстрелу. В частности, как сообщили в Минобороны России, ВСУ за день выпустили по городу и Белгородской области 17 ракет "Ольха" собственной разработки, все они были сбиты российскими средствами ПВО. Как уточнил губернатор области Вячеслав Гладков, в результате украинского удара по Белгороду погиб мужчина, еще пять человек пострадали.Днем 30 декабря украинские войска нанесли удар по центру Белгорода. По информации Минобороны, ВСУ применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть ракет, но несколько снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу.В министерстве подчеркнули, что при прямом попадании ракет с кассетными боеприпасами последствия были бы гораздо тяжелее. ВСУ совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, добавили в ведомстве.По последним данным, жертвами теракта стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".Россия созвала Совбез ООН из-за атаки на Белгород. Российский постпред Василий Небензя, выступая на заседании, назвал этот удар преднамеренным актом терроризма, направленным против мирного населения, а Брюссель, Вашингтон и Лондон — соучастниками преступлений киевского режима. Все организаторы и исполнители этой террористической атаки понесут наказание, заверил Небензя.
Вид на Белгород со смотровой площадки. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью еще восемь украинских ракет "Ольха" — всего 17, сообщили в Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО восемь ракет были уничтожены над Белгородской областью", — заявили в ведомстве.
Белгород сегодня вновь подвергся украинскому обстрелу. В частности, как сообщили в Минобороны России, ВСУ за день выпустили по городу и Белгородской области 17 ракет "Ольха" собственной разработки, все они были сбиты российскими средствами ПВО. Как уточнил губернатор области Вячеслав Гладков, в результате украинского удара по Белгороду погиб мужчина, еще пять человек пострадали.
Террористический обстрел Белгорода: Россия знает, что делать с террористами
30 декабря 2023, 19:13
Днем 30 декабря украинские войска нанесли удар по центру Белгорода. По информации Минобороны, ВСУ применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть ракет, но несколько снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу.
В министерстве подчеркнули, что при прямом попадании ракет с кассетными боеприпасами последствия были бы гораздо тяжелее. ВСУ совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, добавили в ведомстве.
По последним данным, жертвами теракта стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
Россия созвала Совбез ООН из-за атаки на Белгород. Российский постпред Василий Небензя, выступая на заседании, назвал этот удар преднамеренным актом терроризма, направленным против мирного населения, а Брюссель, Вашингтон и Лондон — соучастниками преступлений киевского режима. Все организаторы и исполнители этой террористической атаки понесут наказание, заверил Небензя.
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