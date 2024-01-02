https://ria.ru/20240102/rakety-1919462082.html

Над Белгородской областью сбили пять ракет РСЗО "Ольха"

Над Белгородской областью сбили пять ракет РСЗО "Ольха" - РИА Новости, 02.01.2024

Над Белгородской областью сбили пять ракет РСЗО "Ольха"

Силы противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью пять ракет украинской РСЗО "Ольха", сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T13:47

2024-01-02T13:47

2024-01-02T14:16

специальная военная операция на украине

белгородская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью пять ракет украинской РСЗО "Ольха", сообщили в Минобороны.По информации ведомства, около 13:00 киевский режим в очередной раз попытался совершить террористическую атаку по объектам на территории России, нанеся удар из реактивной системы залпового огня "Ольха"."Дежурными средствами ПВО пять ракет были уничтожены над Белгородской областью", — заявили в Минобороны.За сегодняшний день это уже вторая атака на Белгород и область. Первая произошла около полудня, тогда средства ПВО сбили четыре ракеты, выпущенные из "Ольхи". При этом пострадал один человек, его в тяжелом состоянии доставили в больницу.Днем 30 декабря украинские войска нанесли удар по центру Белгорода. По информации Минобороны, ВСУ применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть ракет, но несколько снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу.В министерстве подчеркнули, что при прямом попадании ракет с кассетными боеприпасами последствия были бы гораздо тяжелее. ВСУ совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, добавили в ведомстве.По последним данным, жертвами теракта стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".Россия созвала Совбез ООН из-за атаки на Белгород. Российский постпред Василий Небензя, выступая на заседании, назвал этот удар преднамеренным актом терроризма, направленным против мирного населения, а Брюссель, Вашингтон и Лондон — соучастниками преступлений киевского режима. Все организаторы и исполнители этой террористической атаки понесут наказание, заверил Небензя.

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)