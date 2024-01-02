Над Белгородской областью сбили пять ракет РСЗО "Ольха"

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью пять ракет украинской РСЗО "Ольха", сообщили в Минобороны.По информации ведомства, около 13:00 киевский режим в очередной раз попытался совершить террористическую атаку по объектам на территории России, нанеся удар из реактивной системы залпового огня "Ольха"."Дежурными средствами ПВО пять ракет были уничтожены над Белгородской областью", — заявили в Минобороны.За сегодняшний день это уже вторая атака на Белгород и область. Первая произошла около полудня, тогда средства ПВО сбили четыре ракеты, выпущенные из "Ольхи". При этом пострадал один человек, его в тяжелом состоянии доставили в больницу.Днем 30 декабря украинские войска нанесли удар по центру Белгорода. По информации Минобороны, ВСУ применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть ракет, но несколько снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу.В министерстве подчеркнули, что при прямом попадании ракет с кассетными боеприпасами последствия были бы гораздо тяжелее. ВСУ совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, добавили в ведомстве.По последним данным, жертвами теракта стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".Россия созвала Совбез ООН из-за атаки на Белгород. Российский постпред Василий Небензя, выступая на заседании, назвал этот удар преднамеренным актом терроризма, направленным против мирного населения, а Брюссель, Вашингтон и Лондон — соучастниками преступлений киевского режима. Все организаторы и исполнители этой террористической атаки понесут наказание, заверил Небензя.
Российские военнослужащие на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью пять ракет украинской РСЗО "Ольха", сообщили в Минобороны.
По информации ведомства, около 13:00 киевский режим в очередной раз попытался совершить террористическую атаку по объектам на территории России, нанеся удар из реактивной системы залпового огня "Ольха".
"Дежурными средствами ПВО пять ракет были уничтожены над Белгородской областью", — заявили в Минобороны.
За сегодняшний день это уже вторая атака на Белгород и область. Первая произошла около полудня, тогда средства ПВО сбили четыре ракеты, выпущенные из "Ольхи". При этом пострадал один человек, его в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Террористический обстрел Белгорода: Россия знает, что делать с террористами
30 декабря 2023, 19:13
Днем 30 декабря украинские войска нанесли удар по центру Белгорода. По информации Минобороны, ВСУ применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть ракет, но несколько снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу.
В министерстве подчеркнули, что при прямом попадании ракет с кассетными боеприпасами последствия были бы гораздо тяжелее. ВСУ совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, добавили в ведомстве.
По последним данным, жертвами теракта стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
Россия созвала Совбез ООН из-за атаки на Белгород. Российский постпред Василий Небензя, выступая на заседании, назвал этот удар преднамеренным актом терроризма, направленным против мирного населения, а Брюссель, Вашингтон и Лондон — соучастниками преступлений киевского режима. Все организаторы и исполнители этой террористической атаки понесут наказание, заверил Небензя.
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