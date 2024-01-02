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Зеленский рассказал о планах ВСУ на 2024 год - РИА Новости, 02.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:16 02.01.2024 (обновлено: 05:22 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/plany-1919414271.html
Зеленский рассказал о планах ВСУ на 2024 год
Зеленский рассказал о планах ВСУ на 2024 год - РИА Новости, 02.01.2024
Зеленский рассказал о планах ВСУ на 2024 год
В 2024 году ВСУ сосредоточат усилия на операциях против Крыма и перейдут к обороне на востоке, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T02:16
2024-01-02T05:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
черное море
владимир зеленский
вооруженные силы украины
республика крым
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В 2024 году ВСУ сосредоточат усилия на операциях против Крыма и перейдут к обороне на востоке, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналу Economist.&quot;Изолирование Крыма, &lt;...&gt;, и подрыв военных возможностей России на полуострове «представляют особую важность для нас»&quot;, — привели журналисты слова президента.В Economist добавили, что, по словам Зеленского, Крым и Черное море станут "центром притяжения" военных усилий Киева. Он назвал будущую операцию ВСУ против Крыма "примером для всего мира".По словам Зеленского, на востоке вооруженные силы перейдут к обороне, а оборону Харькова, Днепра, Запорожья, Херсона и Николаева украинский президент назвал "немедленной задачей" армии."Он больше не ставит сроков и не дает обещаний по поводу «деоккупации» каких-либо территорий в грядущем году", — заметили журналисты.Наступательные операции ВСУ в 2023 году потерпели тяжелое поражение. Украинцы не смогли преодолеть даже тактическую оборону российской армии. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ потеряли почти 160 тысяч солдат, 121 самолет, 766 танков, свыше 2,3 тысячи различных бронемашин.После крупного провала украинского контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в собственных наступательных операциях. В частности, ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил России полностью освободили Марьинку в ДНР.
https://ria.ru/20240101/krym-1919405965.html
https://ria.ru/20231230/vsu-1919182030.html
https://ria.ru/20240101/front-1919307326.html
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в мире, украина, россия, черное море, владимир зеленский, вооруженные силы украины, республика крым, харьков, днепр (город), херсон, запорожье
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Черное море, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Республика Крым, Харьков, Днепр (город), Херсон, Запорожье
Зеленский рассказал о планах ВСУ на 2024 год

Зеленский назвал изоляцию Крыма целью ВСУ в 2024 году

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский
Президент Украины Владимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В 2024 году ВСУ сосредоточат усилия на операциях против Крыма и перейдут к обороне на востоке, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналу Economist.
«

"Изолирование Крыма, <...>, и подрыв военных возможностей России на полуострове «представляют особую важность для нас»", — привели журналисты слова президента.

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В Economist добавили, что, по словам Зеленского, Крым и Черное море станут "центром притяжения" военных усилий Киева. Он назвал будущую операцию ВСУ против Крыма "примером для всего мира".
По словам Зеленского, на востоке вооруженные силы перейдут к обороне, а оборону Харькова, Днепра, Запорожья, Херсона и Николаева украинский президент назвал "немедленной задачей" армии.
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"Он больше не ставит сроков и не дает обещаний по поводу «деоккупации» каких-либо территорий в грядущем году", — заметили журналисты.
Наступательные операции ВСУ в 2023 году потерпели тяжелое поражение. Украинцы не смогли преодолеть даже тактическую оборону российской армии. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ потеряли почти 160 тысяч солдат, 121 самолет, 766 танков, свыше 2,3 тысячи различных бронемашин.
После крупного провала украинского контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в собственных наступательных операциях. В частности, ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил России полностью освободили Марьинку в ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЧерное мореВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныРеспублика КрымХарьковДнепр (город)ХерсонЗапорожье
 
 
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