https://ria.ru/20240102/petarda-1919493803.html

В Саратовской области ребенку оторвало петардой четыре пальца

В Саратовской области ребенку оторвало петардой четыре пальца - РИА Новости, 02.01.2024

В Саратовской области ребенку оторвало петардой четыре пальца

Саратовские хирурги успешно провели операцию 12-летнему мальчику, которому петарда "буквально оторвала" четыре пальца руки, это второй за минувшую новогоднюю... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T17:30

2024-01-02T17:30

2024-01-02T17:30

происшествия

саратовская область

пугачевский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 2 янв - РИА Новости. Саратовские хирурги успешно провели операцию 12-летнему мальчику, которому петарда "буквально оторвала" четыре пальца руки, это второй за минувшую новогоднюю ночь случай травмирования ребенка в регионе, сообщила областная детская клиническая больница в Telegram-канале. Ранее в главке МЧС по региону сообщили, что в поселке Заволжский Пугачевского района ученик девятого класса с ожогами госпитализирован в реанимацию больницы из-за неосторожности при запуске салюта в новогоднюю ночь. По предварительным данным регионального СУСК РФ, 15-летний юноша зажег петарду, от хлопка которой получил термические ожоги. В прокуратуре области отметили, что, предварительно, мальчик при запуске салюта не убедился в безопасности его использования, в связи с чем фейерверк взорвался в руке подростка. "После новогодней ночи в областную детскую больницу поступило два ребенка, пострадавших после запуска петард... Ребенку 12 лет в Красном Куте петарда буквально оторвала четыре пальца левой руки. Ему потребовалась операция, которую успешно провели наши хирурги", - говорится в сообщении. По данным медиков, подросток из Пугачевского района находится в реанимации областной детской больницы в тяжелом состоянии. "В ночь на 1 января подросток вместе с родителями поджигал петарды и получил тяжелейшую травму головы. В результате того, что пиротехнику отбросило в лицо мальчику, у него произошло субарахноидальное кровоизлияние головного мозга, он получил многочисленные ожоги и перелом челюсти", - отмечается в сообщении. Уточняется, что обоим юным пациентам в стационаре оказывается вся необходимая медицинская помощь.

https://ria.ru/20240101/pozhar-1919310551.html

саратовская область

пугачевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, саратовская область, пугачевский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый год