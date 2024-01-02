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В Саратовской области ребенку оторвало петардой четыре пальца - РИА Новости, 02.01.2024
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17:30 02.01.2024
https://ria.ru/20240102/petarda-1919493803.html
В Саратовской области ребенку оторвало петардой четыре пальца
В Саратовской области ребенку оторвало петардой четыре пальца - РИА Новости, 02.01.2024
В Саратовской области ребенку оторвало петардой четыре пальца
Саратовские хирурги успешно провели операцию 12-летнему мальчику, которому петарда "буквально оторвала" четыре пальца руки, это второй за минувшую новогоднюю... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T17:30
2024-01-02T17:30
происшествия
саратовская область
пугачевский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новый год
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САРАТОВ, 2 янв - РИА Новости. Саратовские хирурги успешно провели операцию 12-летнему мальчику, которому петарда "буквально оторвала" четыре пальца руки, это второй за минувшую новогоднюю ночь случай травмирования ребенка в регионе, сообщила областная детская клиническая больница в Telegram-канале. Ранее в главке МЧС по региону сообщили, что в поселке Заволжский Пугачевского района ученик девятого класса с ожогами госпитализирован в реанимацию больницы из-за неосторожности при запуске салюта в новогоднюю ночь. По предварительным данным регионального СУСК РФ, 15-летний юноша зажег петарду, от хлопка которой получил термические ожоги. В прокуратуре области отметили, что, предварительно, мальчик при запуске салюта не убедился в безопасности его использования, в связи с чем фейерверк взорвался в руке подростка. "После новогодней ночи в областную детскую больницу поступило два ребенка, пострадавших после запуска петард... Ребенку 12 лет в Красном Куте петарда буквально оторвала четыре пальца левой руки. Ему потребовалась операция, которую успешно провели наши хирурги", - говорится в сообщении. По данным медиков, подросток из Пугачевского района находится в реанимации областной детской больницы в тяжелом состоянии. "В ночь на 1 января подросток вместе с родителями поджигал петарды и получил тяжелейшую травму головы. В результате того, что пиротехнику отбросило в лицо мальчику, у него произошло субарахноидальное кровоизлияние головного мозга, он получил многочисленные ожоги и перелом челюсти", - отмечается в сообщении. Уточняется, что обоим юным пациентам в стационаре оказывается вся необходимая медицинская помощь.
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саратовская область
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происшествия, саратовская область, пугачевский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый год
Происшествия, Саратовская область, Пугачевский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новый год
В Саратовской области ребенку оторвало петардой четыре пальца

В Красном Куте 12-летнему мальчику оторвало 4 пальца руки при запуске петарды

© iStock.com / sudok1Капельница в больнице
Капельница в больнице - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© iStock.com / sudok1
Капельница в больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 2 янв - РИА Новости. Саратовские хирурги успешно провели операцию 12-летнему мальчику, которому петарда "буквально оторвала" четыре пальца руки, это второй за минувшую новогоднюю ночь случай травмирования ребенка в регионе, сообщила областная детская клиническая больница в Telegram-канале.
Ранее в главке МЧС по региону сообщили, что в поселке Заволжский Пугачевского района ученик девятого класса с ожогами госпитализирован в реанимацию больницы из-за неосторожности при запуске салюта в новогоднюю ночь. По предварительным данным регионального СУСК РФ, 15-летний юноша зажег петарду, от хлопка которой получил термические ожоги. В прокуратуре области отметили, что, предварительно, мальчик при запуске салюта не убедился в безопасности его использования, в связи с чем фейерверк взорвался в руке подростка.
«
"После новогодней ночи в областную детскую больницу поступило два ребенка, пострадавших после запуска петард... Ребенку 12 лет в Красном Куте петарда буквально оторвала четыре пальца левой руки. Ему потребовалась операция, которую успешно провели наши хирурги", - говорится в сообщении.
По данным медиков, подросток из Пугачевского района находится в реанимации областной детской больницы в тяжелом состоянии.
"В ночь на 1 января подросток вместе с родителями поджигал петарды и получил тяжелейшую травму головы. В результате того, что пиротехнику отбросило в лицо мальчику, у него произошло субарахноидальное кровоизлияние головного мозга, он получил многочисленные ожоги и перелом челюсти", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что обоим юным пациентам в стационаре оказывается вся необходимая медицинская помощь.
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ПроисшествияСаратовская областьПугачевский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новый год
 
 
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