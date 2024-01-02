В Саратовской области ребенку оторвало петардой четыре пальца
В Красном Куте 12-летнему мальчику оторвало 4 пальца руки при запуске петарды
© iStock.com / sudok1Капельница в больнице
© iStock.com / sudok1
Капельница в больнице. Архивное фото
САРАТОВ, 2 янв - РИА Новости. Саратовские хирурги успешно провели операцию 12-летнему мальчику, которому петарда "буквально оторвала" четыре пальца руки, это второй за минувшую новогоднюю ночь случай травмирования ребенка в регионе, сообщила областная детская клиническая больница в Telegram-канале.
Ранее в главке МЧС по региону сообщили, что в поселке Заволжский Пугачевского района ученик девятого класса с ожогами госпитализирован в реанимацию больницы из-за неосторожности при запуске салюта в новогоднюю ночь. По предварительным данным регионального СУСК РФ, 15-летний юноша зажег петарду, от хлопка которой получил термические ожоги. В прокуратуре области отметили, что, предварительно, мальчик при запуске салюта не убедился в безопасности его использования, в связи с чем фейерверк взорвался в руке подростка.
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"После новогодней ночи в областную детскую больницу поступило два ребенка, пострадавших после запуска петард... Ребенку 12 лет в Красном Куте петарда буквально оторвала четыре пальца левой руки. Ему потребовалась операция, которую успешно провели наши хирурги", - говорится в сообщении.
По данным медиков, подросток из Пугачевского района находится в реанимации областной детской больницы в тяжелом состоянии.
"В ночь на 1 января подросток вместе с родителями поджигал петарды и получил тяжелейшую травму головы. В результате того, что пиротехнику отбросило в лицо мальчику, у него произошло субарахноидальное кровоизлияние головного мозга, он получил многочисленные ожоги и перелом челюсти", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что обоим юным пациентам в стационаре оказывается вся необходимая медицинская помощь.