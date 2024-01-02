https://ria.ru/20240102/shkolnik-1919468493.html
Саратовский школьник попал в реанимацию после запуска новогоднего салюта
Саратовский школьник попал в реанимацию после запуска новогоднего салюта - РИА Новости, 02.01.2024
Саратовский школьник попал в реанимацию после запуска новогоднего салюта
Ученик девятого класса с ожогами госпитализирован в реанимацию больницы в Саратовской области из-за неосторожности при запуске салюта в новогоднюю ночь,... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T14:38
2024-01-02T14:38
2024-01-02T16:40
происшествия
саратовская область
пугачевский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новый год
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САРАТОВ, 2 янв - РИА Новости. Ученик девятого класса с ожогами госпитализирован в реанимацию больницы в Саратовской области из-за неосторожности при запуске салюта в новогоднюю ночь, сообщили в Telegram-канале областного главка МЧС. Инцидент произошел в поселке Заволжский Пугачевского района в 00.10 понедельника (23.10 мск воскресенья), однако известно об этом стало только сейчас. "Школьник, учащийся девятого класса, осуществлял запуск пиротехнического изделия на открытой площадке около жилого дома. В результате неосторожности при использовании салюта молодой человек получил ожоги лица, шеи и головы. Школьник был госпитализирован в реанимационное отделение Пугачевской районной больницы", - сказали журналистам в пресс-службе главка.Областное управление СК РФ в своем Telegram-канале отметило, что следователи начали процессуальную проверку по факту получения 15-летним юношей ожогов при использования пиротехники. "По предварительным данным, 1 января 2024 года несовершеннолетний совместно с сестрой на улице в поселке Заволжский Пугачевского района зажег петарду, от хлопка которой получил термические ожоги в области головы и на руке, с которыми был госпитализирован в медицинское учреждение для оказания помощи", - говорится в сообщении.Прокуратура области в Telegram-канале уточнила, что, предварительно, мальчик при запуске салюта не убедился в безопасности его использования, в связи с чем фейерверк взорвался в руке подростка. Ведомство взяло на контроль ход и результаты процессуальной проверки.
https://ria.ru/20240101/pozhar-1919310551.html
https://ria.ru/20231231/pirotekhnika-1919230425.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратовская область, пугачевский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый год
Происшествия, Саратовская область, Пугачевский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новый год
Саратовский школьник попал в реанимацию после запуска новогоднего салюта
Саратовский девятиклассник попал в реанимацию после запуска новогоднего салюта