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Минобороны в 2023 году сформировало две армии, корпус и 50 соединений - РИА Новости, 02.01.2024
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11:10 02.01.2024 (обновлено: 11:57 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/mo-1919443567.html
Минобороны в 2023 году сформировало две армии, корпус и 50 соединений
Минобороны в 2023 году сформировало две армии, корпус и 50 соединений - РИА Новости, 02.01.2024
Минобороны в 2023 году сформировало две армии, корпус и 50 соединений
В России появились две новые армии, авиакорпус и еще 50 соединений и частей, следует из сборника Минобороны, выпущенного по итогам прошлого года. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T11:10
2024-01-02T11:57
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
владимир путин
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В России появились две новые армии, авиакорпус и еще 50 соединений и частей, следует из сборника Минобороны, выпущенного по итогам прошлого года. &quot;В 2023 году в Вооруженных силах России сформированы две общевойсковые армии, смешанный авиационный корпус, а также 50 соединений и воинских частей — в том числе четыре дивизии, 18 бригад и 28 полков&quot;, — говорится в публикации.Первого декабря президент Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности вооруженных сил на уровне 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих. Тем же указом он поручил правительству выделить на это соответствующие средства. На расширенной коллегии Минобороны, состоявшейся 19 декабря, Сергей Шойгу сообщил, что ведомство приступило к выполнению этой задачи. В августе 2022-го штатная численность вооруженных сил была определена в 2 039 758 человек, из них 1 150 628 военнослужащих.
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безопасность, россия, сергей шойгу, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин
Минобороны в 2023 году сформировало две армии, корпус и 50 соединений

МО: ВС РФ в 2023 году сформировали две армии, корпус и 50 соединений и частей

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В России появились две новые армии, авиакорпус и еще 50 соединений и частей, следует из сборника Минобороны, выпущенного по итогам прошлого года.
«

"В 2023 году в Вооруженных силах России сформированы две общевойсковые армии, смешанный авиационный корпус, а также 50 соединений и воинских частей — в том числе четыре дивизии, 18 бригад и 28 полков", — говорится в публикации.

Первого декабря президент Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности вооруженных сил на уровне 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих. Тем же указом он поручил правительству выделить на это соответствующие средства. На расширенной коллегии Минобороны, состоявшейся 19 декабря, Сергей Шойгу сообщил, что ведомство приступило к выполнению этой задачи.
В августе 2022-го штатная численность вооруженных сил была определена в 2 039 758 человек, из них 1 150 628 военнослужащих.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей ШойгуВладимир Путин
 
 
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