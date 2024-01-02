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Минобороны в 2023 году сформировало две армии, корпус и 50 соединений
Минобороны в 2023 году сформировало две армии, корпус и 50 соединений - РИА Новости, 02.01.2024
Минобороны в 2023 году сформировало две армии, корпус и 50 соединений
В России появились две новые армии, авиакорпус и еще 50 соединений и частей, следует из сборника Минобороны, выпущенного по итогам прошлого года. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T11:10
2024-01-02T11:10
2024-01-02T11:57
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В России появились две новые армии, авиакорпус и еще 50 соединений и частей, следует из сборника Минобороны, выпущенного по итогам прошлого года. "В 2023 году в Вооруженных силах России сформированы две общевойсковые армии, смешанный авиационный корпус, а также 50 соединений и воинских частей — в том числе четыре дивизии, 18 бригад и 28 полков", — говорится в публикации.Первого декабря президент Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности вооруженных сил на уровне 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих. Тем же указом он поручил правительству выделить на это соответствующие средства. На расширенной коллегии Минобороны, состоявшейся 19 декабря, Сергей Шойгу сообщил, что ведомство приступило к выполнению этой задачи. В августе 2022-го штатная численность вооруженных сил была определена в 2 039 758 человек, из них 1 150 628 военнослужащих.
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безопасность, россия, сергей шойгу, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Владимир Путин
Минобороны в 2023 году сформировало две армии, корпус и 50 соединений
МО: ВС РФ в 2023 году сформировали две армии, корпус и 50 соединений и частей