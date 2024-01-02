https://ria.ru/20240102/mo-1919443567.html

Минобороны в 2023 году сформировало две армии, корпус и 50 соединений

Минобороны в 2023 году сформировало две армии, корпус и 50 соединений - РИА Новости, 02.01.2024

Минобороны в 2023 году сформировало две армии, корпус и 50 соединений

В России появились две новые армии, авиакорпус и еще 50 соединений и частей, следует из сборника Минобороны, выпущенного по итогам прошлого года. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T11:10

2024-01-02T11:10

2024-01-02T11:57

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_badeffa9f60e42f0c58f53b78e3bb93f.jpg

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В России появились две новые армии, авиакорпус и еще 50 соединений и частей, следует из сборника Минобороны, выпущенного по итогам прошлого года. "В 2023 году в Вооруженных силах России сформированы две общевойсковые армии, смешанный авиационный корпус, а также 50 соединений и воинских частей — в том числе четыре дивизии, 18 бригад и 28 полков", — говорится в публикации.Первого декабря президент Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности вооруженных сил на уровне 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих. Тем же указом он поручил правительству выделить на это соответствующие средства. На расширенной коллегии Минобороны, состоявшейся 19 декабря, Сергей Шойгу сообщил, что ведомство приступило к выполнению этой задачи. В августе 2022-го штатная численность вооруженных сил была определена в 2 039 758 человек, из них 1 150 628 военнослужащих.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, сергей шойгу, владимир путин