https://ria.ru/20240102/migrnaty-1919514601.html

Из России выдворят 40 мигрантов, задержанных в Петербурге в новогоднюю ночь

Из России выдворят 40 мигрантов, задержанных в Петербурге в новогоднюю ночь - РИА Новости, 02.01.2024

Из России выдворят 40 мигрантов, задержанных в Петербурге в новогоднюю ночь

Районные суды Санкт-Петербурга признали 40 человек виновными в нарушении миграционного законодательства, их выдворят из России, следует из сообщения... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T21:20

2024-01-02T21:20

2024-01-02T22:38

россия

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 янв — РИА Новости. Районные суды Санкт-Петербурга признали 40 человек виновными в нарушении миграционного законодательства, их выдворят из России, следует из сообщения Объединенной пресс-службы судов города. "Первого января районные суды Санкт-Петербурга рассмотрели по ст.18.8 КоАП 31 протокол. Двадцать семь человек признаны виновными в нарушении миграционного законодательства. Всем назначено наказание в виде штрафа (пять или семь тысяч рублей) и принудительного либо самостоятельного контролируемого выезда за пределы России", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, сегодня, 2 января, районные суды также признали виновными еще 13 мигрантов. Им также назначили штрафы и выдворение за пределы страны.Накануне источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что в новогоднюю ночь после проведения проверочных мероприятий в полицию из центра Петербурга доставили для административного разбирательства около трех тысяч иностранных граждан. По полученным данным, более 600 мигрантов находятся на территории России с различными нарушениями миграционного законодательства.

https://ria.ru/20240102/mvd-1919465570.html

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россия, санкт-петербург, происшествия