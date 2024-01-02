https://ria.ru/20240102/migrnaty-1919514601.html
Из России выдворят 40 мигрантов, задержанных в Петербурге в новогоднюю ночь
Из России выдворят 40 мигрантов, задержанных в Петербурге в новогоднюю ночь - РИА Новости, 02.01.2024
Из России выдворят 40 мигрантов, задержанных в Петербурге в новогоднюю ночь
Районные суды Санкт-Петербурга признали 40 человек виновными в нарушении миграционного законодательства, их выдворят из России, следует из сообщения... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T21:20
2024-01-02T21:20
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 янв — РИА Новости. Районные суды Санкт-Петербурга признали 40 человек виновными в нарушении миграционного законодательства, их выдворят из России, следует из сообщения Объединенной пресс-службы судов города. "Первого января районные суды Санкт-Петербурга рассмотрели по ст.18.8 КоАП 31 протокол. Двадцать семь человек признаны виновными в нарушении миграционного законодательства. Всем назначено наказание в виде штрафа (пять или семь тысяч рублей) и принудительного либо самостоятельного контролируемого выезда за пределы России", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, сегодня, 2 января, районные суды также признали виновными еще 13 мигрантов. Им также назначили штрафы и выдворение за пределы страны.Накануне источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что в новогоднюю ночь после проведения проверочных мероприятий в полицию из центра Петербурга доставили для административного разбирательства около трех тысяч иностранных граждан. По полученным данным, более 600 мигрантов находятся на территории России с различными нарушениями миграционного законодательства.
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россия, санкт-петербург, происшествия
Россия, Санкт-Петербург, Происшествия
Из России выдворят 40 мигрантов, задержанных в Петербурге в новогоднюю ночь
Из России выдворят 40 мигрантов после задержаний в Петербурге в новогоднюю ночь
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 янв — РИА Новости.
Районные суды Санкт-Петербурга признали 40 человек виновными в нарушении миграционного законодательства, их выдворят из России, следует из сообщения Объединенной пресс-службы
судов города.
"Первого января районные суды Санкт-Петербурга рассмотрели по ст.18.8 КоАП 31 протокол. Двадцать семь человек признаны виновными в нарушении миграционного законодательства. Всем назначено наказание в виде штрафа (пять или семь тысяч рублей) и принудительного либо самостоятельного контролируемого выезда за пределы России", — говорится в заявлении.
Как уточнили в ведомстве, сегодня, 2 января, районные суды также признали виновными еще 13 мигрантов. Им также назначили штрафы и выдворение за пределы страны.
Накануне источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что в новогоднюю ночь после проведения проверочных мероприятий в полицию из центра Петербурга доставили для административного разбирательства около трех тысяч иностранных граждан. По полученным данным, более 600 мигрантов находятся на территории России с различными нарушениями миграционного законодательства.
Мигранты будут обязаны уведомлять МВД о начале работы в России с 7 января