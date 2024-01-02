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В России клонировали княженику с улучшенными свойствами

В России клонировали княженику с улучшенными свойствами - РИА Новости, 02.01.2024

В России клонировали княженику с улучшенными свойствами

Ученые Тимирязевской академии и Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина РАН подали заявку на регистрацию патента на посадочный материал арктической... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T10:57

2024-01-02T10:57

2024-01-02T13:42

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Ученые Тимирязевской академии и Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина РАН подали заявку на регистрацию патента на посадочный материал арктической княженики, рассказали РИА Новости в пресс-службе академии. "Микроклоны арктической княженики с повышенным содержанием вторичных метаболитов — веществ, которые оказывают благоприятное действие на иммунную систему человека, — результат многолетних совместных исследований", — сказал собеседник агентства.Арктическая княженика отличается высоким содержанием ценных веществ, которые благоприятно воздействуют на иммунную систему человека. Эти вещества, пояснили в академии, накапливаются во всех органах растения — ягодах, стеблях и листьях. Последние заслуживают особого внимания, так как содержат флавоноиды, аскорбиновую кислоту, дубильные и прочие вещества, помогающие иммунитету и вдобавок защищающие кожу от вредного воздействия ультрафиолетового излучения. Разработанная специалистами технология позволяет управлять процессом накопления ценных веществ на этапе прорастания, то есть, по сути, регулировать биосинтетический потенциал растения до периода вегетативного роста и плодоношения. "Этого удалось достичь в результате элиситации клеточных культур химическими факторами", — сказали в пресс-службе. Если заявку на патент удовлетворят, новую технологию можно будет использовать в фармацевтике, а спрос на сырье станет стимулом для сельхозпроизводителей больше заниматься выращиванием этой ягоды, полагают в Тимирязевской академии. Сейчас арктическая княженика уже используется в производстве биологически активных добавок так же, как и малина: из ягод княженики варят варенье, из листьев — заваривают чай.

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общество, технологии, россия, российская академия наук