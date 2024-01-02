https://ria.ru/20240102/eksport-1919477789.html

Эрдоган рассказал о росте экспорта турецких товаров в Россию

Эрдоган рассказал о росте экспорта турецких товаров в Россию - РИА Новости, 02.01.2024

Эрдоган рассказал о росте экспорта турецких товаров в Россию

Объем турецкого экспорта в 2023 году превысил 255,8 миллиарда долларов, установив исторический рекорд, экспорт в РФ увеличился почти на 17%, сообщил во вторник... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T15:41

2024-01-02T15:41

2024-01-02T15:51

россия

в мире

турция

стамбул

реджеп тайип эрдоган

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СТАМБУЛ, 2 янв — РИА Новости. Объем турецкого экспорта в 2023 году превысил 255,8 миллиарда долларов, установив исторический рекорд, экспорт в РФ увеличился почти на 17%, сообщил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."Наш экспорт увеличился на 0,6% по сравнению с 2022 годом и составил 255 миллиардов 809 миллионов долларов, побив рекорд в истории республики", — заявил Эрдоган, выступая на заседании Совета экспортеров Турции.Уточняется, что первое место среди турецких провинций по экспорту занял Стамбул, за ним следуют Коджаэли, Измир, Бурса и Текирдаг."Первые три страны по росту экспорта турецких товаров - ОАЭ с ростом на 63,4%, РФ - на 16,9%, Саудовская Аравия - на 150,4%", — сообщил Эрдоган.

https://ria.ru/20231213/vetnam-1915408651.html

россия

турция

стамбул

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россия, в мире, турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган