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Эрдоган рассказал о росте экспорта турецких товаров в Россию
Эрдоган рассказал о росте экспорта турецких товаров в Россию - РИА Новости, 02.01.2024
Эрдоган рассказал о росте экспорта турецких товаров в Россию
Объем турецкого экспорта в 2023 году превысил 255,8 миллиарда долларов, установив исторический рекорд, экспорт в РФ увеличился почти на 17%, сообщил во вторник... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T15:41
2024-01-02T15:41
2024-01-02T15:51
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СТАМБУЛ, 2 янв — РИА Новости. Объем турецкого экспорта в 2023 году превысил 255,8 миллиарда долларов, установив исторический рекорд, экспорт в РФ увеличился почти на 17%, сообщил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."Наш экспорт увеличился на 0,6% по сравнению с 2022 годом и составил 255 миллиардов 809 миллионов долларов, побив рекорд в истории республики", — заявил Эрдоган, выступая на заседании Совета экспортеров Турции.Уточняется, что первое место среди турецких провинций по экспорту занял Стамбул, за ним следуют Коджаэли, Измир, Бурса и Текирдаг."Первые три страны по росту экспорта турецких товаров - ОАЭ с ростом на 63,4%, РФ - на 16,9%, Саудовская Аравия - на 150,4%", — сообщил Эрдоган.
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россия, в мире, турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган
Россия, В мире, Турция, Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган рассказал о росте экспорта турецких товаров в Россию
Эрдоган: экспорт турецких товаров в Россию в 2023 году вырос на 16,9%