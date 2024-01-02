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Таиланд готов начать переговоры по свободной торговле с ЕАЭС, заявил посол
Таиланд готов начать переговоры по свободной торговле с ЕАЭС, заявил посол - РИА Новости, 02.01.2024
Таиланд готов начать переговоры по свободной торговле с ЕАЭС, заявил посол
Таиланд готов к переговорам о зоне свободной торговли с ЕАЭС, это поможет развитию торгово-экономических связей с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол в РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T10:02
2024-01-02T10:02
2024-01-02T11:20
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Таиланд готов к переговорам о зоне свободной торговли с ЕАЭС, это поможет развитию торгово-экономических связей с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол в Москве Сасиват Вонгсинсават.По словам дипломата, объем торговли с Россией за девять месяцев 2023 года оказался не впечатляющим — всего 1,1 миллиарда долларов. Но это, отметил он, не означает, что для развития экономических связей нет возможностей — здесь нужно искать решения."Один из способов содействовать продвижению торговли — это соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС. Мы несколько лет обсуждали с Евразийской экономической комиссией возможность запуска переговоров о договоренности. Я могу лишь подтвердить, что Таиланд более чем готов начать переговоры с ЕАЭС, как только в союзе будут к этому готовы", — сказал Вонгсинсават.Он добавил, что никаких дат для начала переговоров пока нет."В танго нужны двое — все зависит от ЕЭК", — пояснил посол.По мнению Вонгсинсавата, соглашение о зоне свободной торговли позволит гражданам Таиланда получать продукцию по меньшей стоимости. "Кроме того, у них будет больший выбор. Еще важнее и то, что это будет подразумевать не только экспорт из Таиланда в страны ЕАЭС, но и импорт в Таиланд", — отметил собеседник агентства.Он полагает, что есть множество потенциальных сфер, где Москва и Бангкок могли бы работать вместе. В частности, это энергетика: Таиланду интересны российский сжиженный природный газ и уголь. Читайте полный текст интервью Сасивата Вонгсинсавата >>
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в мире, таиланд, москва, евразийский экономический союз, экономика
В мире, Таиланд, Москва, Евразийский экономический союз, Экономика
Таиланд готов начать переговоры по свободной торговле с ЕАЭС, заявил посол
Посол: Таиланд готов начать переговоры с ЕАЭС по соглашению о свободной торговле
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Таиланд готов к переговорам о зоне свободной торговли с ЕАЭС, это поможет развитию торгово-экономических связей с Россией, заявил в интервью РИА Новости посол в Москве Сасиват Вонгсинсават.
По словам дипломата, объем торговли с Россией за девять месяцев 2023 года оказался не впечатляющим — всего 1,1 миллиарда долларов. Но это, отметил он, не означает, что для развития экономических связей нет возможностей — здесь нужно искать решения.
«
"Один из способов содействовать продвижению торговли — это соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС. Мы несколько лет обсуждали с Евразийской экономической комиссией возможность запуска переговоров о договоренности. Я могу лишь подтвердить, что Таиланд более чем готов начать переговоры с ЕАЭС, как только в союзе будут к этому готовы", — сказал Вонгсинсават.
Он добавил, что никаких дат для начала переговоров пока нет.
"В танго нужны двое — все зависит от ЕЭК", — пояснил посол.
По мнению Вонгсинсавата, соглашение о зоне свободной торговли позволит гражданам Таиланда получать продукцию по меньшей стоимости.
"Кроме того, у них будет больший выбор. Еще важнее и то, что это будет подразумевать не только экспорт из Таиланда в страны ЕАЭС, но и импорт в Таиланд", — отметил собеседник агентства.
Он полагает, что есть множество потенциальных сфер, где Москва и Бангкок могли бы работать вместе. В частности, это энергетика: Таиланду интересны российский сжиженный природный газ и уголь.
Переговоры о зоне свободной торговли между Египтом и ЕАЭС скоро завершатся