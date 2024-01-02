https://ria.ru/20240102/briks-1919487067.html
Саудовская Аравия прокомментировала вступление в БРИКС
Саудовская Аравия прокомментировала вступление в БРИКС - РИА Новости, 02.01.2024
Саудовская Аравия прокомментировала вступление в БРИКС
Саудовская Аравия официально стала полноценным членом организации БРИКС, сообщило во вторник Государственное телевидение королевства. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T16:40
2024-01-02T16:40
2024-01-02T21:04
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ДОХА, 2 янв — РИА Новости. Саудовская Аравия официально стала полноценным членом организации БРИКС, сообщило во вторник Государственное телевидение королевства."Королевство Саудовская Аравия получило полноценное членство в организации БРИКС среди шести других государств, что укрепит его положение на мировой арене", — говорится в сообщении официального телевидения.В августе прошлого года на саммите БРИКС в ЮАР было объявлено, что страны — члены этой организации собираются пригласить в ее состав еще шесть государств, в том числе крупнейших производителей углеводородных ресурсов — Саудовскую Аравию и ОАЭ.
https://ria.ru/20231210/vostok-1914920977.html
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саудовская аравия, брикс, в мире, юар, оаэ
Саудовская Аравия, БРИКС, В мире, ЮАР, ОАЭ
Саудовская Аравия прокомментировала вступление в БРИКС
Саудовская Аравия сообщила о присоединении к БРИКС