https://ria.ru/20240102/briks-1919463683.html

В Пекине заявили об уверенности в будущем сотрудничества в рамках БРИКС

В Пекине заявили об уверенности в будущем сотрудничества в рамках БРИКС - РИА Новости, 02.01.2024

В Пекине заявили об уверенности в будущем сотрудничества в рамках БРИКС

Пекин уверен в будущем развитии сотрудничества в рамках БРИКС, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T13:57

2024-01-02T13:57

2024-01-02T13:57

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ПЕКИН, 2 янв – РИА Новости. Пекин уверен в будущем развитии сотрудничества в рамках БРИКС, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "БРИКС расширился до десяти государств-членов, что в полной мере демонстрирует, что сотрудничество БРИКС имеет светлые перспективы", - заявил дипломат.При этом на просьбу прокомментировать отказ Аргентины от присоединения к БРИКС, Ван Вэньбинь отметил, что Пекин "полностью уверен в будущем развитии сотрудничества БРИКС". Ван Вэньбинь добавил, что страны БРИКС приняли решение расширить количество государств-членов объединения по запросу соответствующих стран, что соответствует общим желаниям развивающихся рынков и развивающихся стран, а также исторической тенденции многополярности мира. На саммите БРИКС в ЮАР в августе прошлого года президент страны Сирил Рамафоса сообщил, что члены организации приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС. Позднее Аргентина отказалась от участия в объединении. Полноценное участие новых стран в этой организации началось с 1 января 2024 года. Как заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков по итогам саммита в Йоханнесбурге, государство, желающее вступить в БРИКС, не должно вводить санкции против стран — участниц объединения.

https://ria.ru/20240101/briks-1918395193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, брикс, мид кнр, китай, юар, индия, россия, бразилия