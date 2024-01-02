В Пекине заявили об уверенности в будущем сотрудничества в рамках БРИКС
МИД КНР: Пекин уверен в будущем развитии сотрудничества в рамках БРИКС
Логотип БРИКС. Архивное фото
ПЕКИН, 2 янв – РИА Новости. Пекин уверен в будущем развитии сотрудничества в рамках БРИКС, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"БРИКС расширился до десяти государств-членов, что в полной мере демонстрирует, что сотрудничество БРИКС имеет светлые перспективы", - заявил дипломат.
При этом на просьбу прокомментировать отказ Аргентины от присоединения к БРИКС, Ван Вэньбинь отметил, что Пекин "полностью уверен в будущем развитии сотрудничества БРИКС".
Ван Вэньбинь добавил, что страны БРИКС приняли решение расширить количество государств-членов объединения по запросу соответствующих стран, что соответствует общим желаниям развивающихся рынков и развивающихся стран, а также исторической тенденции многополярности мира.
На саммите БРИКС в ЮАР в августе прошлого года президент страны Сирил Рамафоса сообщил, что члены организации приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС. Позднее Аргентина отказалась от участия в объединении. Полноценное участие новых стран в этой организации началось с 1 января 2024 года. Как заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков по итогам саммита в Йоханнесбурге, государство, желающее вступить в БРИКС, не должно вводить санкции против стран — участниц объединения.