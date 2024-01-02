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В Пекине заявили об уверенности в будущем сотрудничества в рамках БРИКС - РИА Новости, 02.01.2024
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13:57 02.01.2024
https://ria.ru/20240102/briks-1919463683.html
В Пекине заявили об уверенности в будущем сотрудничества в рамках БРИКС
В Пекине заявили об уверенности в будущем сотрудничества в рамках БРИКС - РИА Новости, 02.01.2024
В Пекине заявили об уверенности в будущем сотрудничества в рамках БРИКС
Пекин уверен в будущем развитии сотрудничества в рамках БРИКС, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T13:57
2024-01-02T13:57
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ПЕКИН, 2 янв – РИА Новости. Пекин уверен в будущем развитии сотрудничества в рамках БРИКС, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "БРИКС расширился до десяти государств-членов, что в полной мере демонстрирует, что сотрудничество БРИКС имеет светлые перспективы", - заявил дипломат.При этом на просьбу прокомментировать отказ Аргентины от присоединения к БРИКС, Ван Вэньбинь отметил, что Пекин "полностью уверен в будущем развитии сотрудничества БРИКС". Ван Вэньбинь добавил, что страны БРИКС приняли решение расширить количество государств-членов объединения по запросу соответствующих стран, что соответствует общим желаниям развивающихся рынков и развивающихся стран, а также исторической тенденции многополярности мира. На саммите БРИКС в ЮАР в августе прошлого года президент страны Сирил Рамафоса сообщил, что члены организации приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС. Позднее Аргентина отказалась от участия в объединении. Полноценное участие новых стран в этой организации началось с 1 января 2024 года. Как заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков по итогам саммита в Йоханнесбурге, государство, желающее вступить в БРИКС, не должно вводить санкции против стран — участниц объединения.
https://ria.ru/20240101/briks-1918395193.html
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экономика, брикс, мид кнр, китай, юар, индия, россия, бразилия
Экономика, БРИКС, МИД КНР, Китай, ЮАР, Индия, Россия, Бразилия
В Пекине заявили об уверенности в будущем сотрудничества в рамках БРИКС

МИД КНР: Пекин уверен в будущем развитии сотрудничества в рамках БРИКС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип БРИКС
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
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ПЕКИН, 2 янв – РИА Новости. Пекин уверен в будущем развитии сотрудничества в рамках БРИКС, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"БРИКС расширился до десяти государств-членов, что в полной мере демонстрирует, что сотрудничество БРИКС имеет светлые перспективы", - заявил дипломат.
Президент Бразилии Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Индии Нарендра Моди и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии фотографирования глав делегаций стран — участниц БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
Группа БРИКС
1 января, 00:40
При этом на просьбу прокомментировать отказ Аргентины от присоединения к БРИКС, Ван Вэньбинь отметил, что Пекин "полностью уверен в будущем развитии сотрудничества БРИКС".
Ван Вэньбинь добавил, что страны БРИКС приняли решение расширить количество государств-членов объединения по запросу соответствующих стран, что соответствует общим желаниям развивающихся рынков и развивающихся стран, а также исторической тенденции многополярности мира.
На саммите БРИКС в ЮАР в августе прошлого года президент страны Сирил Рамафоса сообщил, что члены организации приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС. Позднее Аргентина отказалась от участия в объединении. Полноценное участие новых стран в этой организации началось с 1 января 2024 года. Как заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков по итогам саммита в Йоханнесбурге, государство, желающее вступить в БРИКС, не должно вводить санкции против стран — участниц объединения.
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