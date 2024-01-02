https://ria.ru/20240102/boepripasy-1919449253.html

В России увеличили выпуск боеприпасов более чем в 17 раз

В России увеличили выпуск боеприпасов более чем в 17 раз - РИА Новости, 02.01.2024

В России увеличили выпуск боеприпасов более чем в 17 раз

Выпуск боеприпасов для Вооруженных сил РФ с начала СВО увеличен в 17,5 раза, сообщается в сборнике Минобороны РФ, выпущенном по итогам 2023 года. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T12:04

2024-01-02T12:04

2024-01-02T12:07

безопасность

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Выпуск боеприпасов для Вооруженных сил РФ с начала СВО увеличен в 17,5 раза, сообщается в сборнике Минобороны РФ, выпущенном по итогам 2023 года. "С февраля 2022 года увеличен выпуск артиллерийских боеприпасов в 17,5 раза", - указывается в материалах министерства. Кроме того, говорится в сборнике, с начала СВО выпуск танков увеличен в 5,6 раза, БМП - в 3,6 раза, БТР - в 3,5 раза, беспилотников - в 16,5 раза. Как сообщал 19 декабря 2023 года на расширенной коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу, в настоящее время в зоне спецоперации войска обеспечены боеприпасами в объеме выполняемых ими задач.

https://ria.ru/20240102/mo-1919443567.html

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безопасность, россия, сергей шойгу