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В селе под Воронежем возобновили подачу воды после схода боеприпаса - РИА Новости, 02.01.2024
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20:55 02.01.2024 (обновлено: 21:32 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/boepripas-1919512425.html
В селе под Воронежем возобновили подачу воды после схода боеприпаса
В селе под Воронежем возобновили подачу воды после схода боеприпаса - РИА Новости, 02.01.2024
В селе под Воронежем возобновили подачу воды после схода боеприпаса
Восстановительные бригады вернули отопление, электричество и газ в село Петропавловка Воронежской области, где упал боеприпас, сообщил глава Острогожского... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T20:55
2024-01-02T21:32
происшествия
острогожский район
воронеж
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 2 янв - РИА Новости. Восстановительные бригады вернули отопление, электричество и газ в село Петропавловка Воронежской области, где упал боеприпас, сообщил глава Острогожского района области Сергей Хорошилов. Ранее сообщалось, что утром во вторник в поселке Петропавловка Острогожского района был зафиксирован аварийный сход боеприпаса. В результате, как информировал губернатор региона Александр Гусев, никто не пострадал, но были зафиксированы разрушения в семи домовладениях. "Проводятся подворовые обходы домовладений для оценки их состояния, где возможно - начаты восстановительные работы. На данный момент электро-, газо- и теплоснабжение в село Петропавловка восстановлено", - сообщил глава района. По словам Хорошилова, жители нескольких улиц размещены в пансионате "Коротоякский" , а также у родственников. "Всем будет оказана необходимая помощь и поддержка, никто не останется без внимания", - добавил Хорошилов.
https://ria.ru/20240102/moskva-1919469553.html
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острогожский район
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происшествия, острогожский район, воронеж, воронежская область
Происшествия, Острогожский район, Воронеж, Воронежская область
В селе под Воронежем возобновили подачу воды после схода боеприпаса

В селе Петропавловка возобновили подачу воды после аварийного схода боеприпаса

© РИА Новости / Ульяна Соловьева | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС в Воронеже
Сотрудник МЧС в Воронеже - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Сотрудник МЧС в Воронеже. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 2 янв - РИА Новости. Восстановительные бригады вернули отопление, электричество и газ в село Петропавловка Воронежской области, где упал боеприпас, сообщил глава Острогожского района области Сергей Хорошилов.
Ранее сообщалось, что утром во вторник в поселке Петропавловка Острогожского района был зафиксирован аварийный сход боеприпаса. В результате, как информировал губернатор региона Александр Гусев, никто не пострадал, но были зафиксированы разрушения в семи домовладениях.
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"Проводятся подворовые обходы домовладений для оценки их состояния, где возможно - начаты восстановительные работы. На данный момент электро-, газо- и теплоснабжение в село Петропавловка восстановлено", - сообщил глава района.
По словам Хорошилова, жители нескольких улиц размещены в пансионате "Коротоякский" , а также у родственников.
"Всем будет оказана необходимая помощь и поддержка, никто не останется без внимания", - добавил Хорошилов.
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ПроисшествияОстрогожский районВоронежВоронежская область
 
 
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