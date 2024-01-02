https://ria.ru/20240102/boepripas-1919512425.html

В селе под Воронежем возобновили подачу воды после схода боеприпаса

В селе под Воронежем возобновили подачу воды после схода боеприпаса - РИА Новости, 02.01.2024

В селе под Воронежем возобновили подачу воды после схода боеприпаса

Восстановительные бригады вернули отопление, электричество и газ в село Петропавловка Воронежской области, где упал боеприпас, сообщил глава Острогожского... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T20:55

2024-01-02T20:55

2024-01-02T21:32

происшествия

острогожский район

воронеж

воронежская область

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ВОРОНЕЖ, 2 янв - РИА Новости. Восстановительные бригады вернули отопление, электричество и газ в село Петропавловка Воронежской области, где упал боеприпас, сообщил глава Острогожского района области Сергей Хорошилов. Ранее сообщалось, что утром во вторник в поселке Петропавловка Острогожского района был зафиксирован аварийный сход боеприпаса. В результате, как информировал губернатор региона Александр Гусев, никто не пострадал, но были зафиксированы разрушения в семи домовладениях. "Проводятся подворовые обходы домовладений для оценки их состояния, где возможно - начаты восстановительные работы. На данный момент электро-, газо- и теплоснабжение в село Петропавловка восстановлено", - сообщил глава района. По словам Хорошилова, жители нескольких улиц размещены в пансионате "Коротоякский" , а также у родственников. "Всем будет оказана необходимая помощь и поддержка, никто не останется без внимания", - добавил Хорошилов.

https://ria.ru/20240102/moskva-1919469553.html

https://ria.ru/20231227/peterburg-1918502962.html

острогожский район

воронеж

воронежская область

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происшествия, острогожский район, воронеж, воронежская область